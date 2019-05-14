«Чао, увидимся в 2020-м!» Итальянская пресса уже не верит в титул «Феррари»

В рядах болельщиков и специалистов, ожидавших бешеной борьбы между «Мерседесом» и «Феррари» в сезоне-2019, воцаряется уныние. «Серебряные стрелы» оформили пятый дубль кряду, причём на сей раз преимущество немцев над итальянцами в скорости было неоспоримым. Недаром уже пошли полушутливые вопросы к Тото Вольфу, не замахнутся ли Боттас и Хэмилтон на 21 победу в сезоне…

«Феррари» достигла предела в развитии?»

Эндрю Бенсон из BBC констатирует: надежды «Феррари» перевернуть ход чемпионат благодаря обновлённым машине и двигателю вовсе не оправдались.

«Льюис Хэмилтон забрал обратно лидерство в чемпионате у своего напарника Валттери Боттаса и опережает его на семь очков. Но самое показательное число — огромный гандикап в 46 баллов от ближайшего гонщика, не представляющего «Мерседес», Макса Ферстаппена. Это уже почти две победы в гонках. И это всего лишь пяти Гран-при. Когда у «Мерседеса» лучший гонщик в лучшей машине, которую готовит лучшая команда, то трудно представить, чтобы кто-то мог отыграть подобное отставание.



«Феррари» приехала в Испанию с надеждой хотя бы догнать «Мерседес» — на трассе, где они смотрелись очень сильно на тестах, с серьёзным аэродинамическим обновлением и с новым, улучшенным мотором. Но у «Мерседеса» тоже было обновление — только аэродинамическое — и оно превзошло новинки «Скудерии». Инсайдеры говорят, что изменения переднего крыла и зоны дефлекторов давали где-то четыре десятые. Между тем Боттас обошел Хэмилтона на шесть десятых и был на восемь десятых быстрее быстрейшей из «Феррари», — пишет британский обозреватель.



«Для „Феррари“ это худшая гонка сезона, — констатирует La Stampa. — Всякая попытка приблизиться к „Мерседесу“ провалилась, и даже управление ходом гонки было далеко от идеала. Пилоты потеряли время, когда дважды менялись позициями, при этом Феттелю и Леклеру не удалось когда-либо потревожить Ферстаппена».



Вторит соотечественникам и Corriere dello Sport. «Ситуация в „Феррари“ становится хуже! Но в чём проблема команды? Если бы она была только одна, то заключалась в том, что „Феррари“ захлёбывается в проблемах. Машина нехороша ни на входе в поворот, ни на выходе из него. Последний сектор Барселоны был для машины ужасным. Кто-то уже готов сказать — чао, увидимся в 2020-м!»

Феттель снова провалился, Квят опять блеснул. Оценки за Гран-при Испании Макс проводит лучший сезон в карьере, а Даниил Квят напоминает, кто лидер «Торо Россо» — расставляем оценки за этап в Барселоне.

Неужели «Феррари» допустила роковую ошибку, когда определялась с концепцией машины на сезон-2019? Этого не исключает Лоуренс Эдмондсон из ESPN.



«Провал попытки «Феррари» сократить отставание приводит к опасению, что, возможно, она достигла предела в плане развития после всего пяти этапов. С момента, когда были представлены две машины, было очевидно, что «Феррари» выбрала другую аэродинамическую философию по сравнению с «Мерседесом». Если не вдаваться в детали, то при взгляде спереди очевидно, что крыло «Феррари» сильно понижается ближе к концевым пластинам, в то время как крыло «Мерседеса» выглядит более традиционным — с высокими, плавными пластинами во всю длину крыла.



Продолжает укореняться мнение, что пусть дизайн «Феррари» был быстрее в начале тестов, но развитие её переднего антикрыла уже достигает предела, особенно в плане генерации сцепления в передней части машины, в то время как дизайн «Мерседеса» продолжает обеспечивать прибавку в скорости. Если эта теория верна, то проблема для «Феррари» в том, что переднее антикрыло определяет дизайн оставшейся части машины. Изменяя концепцию крыла, ты также должен вносить серьёзные изменения и далее. Так что просто установка на машину антикрыла в стиле «Мерседеса» не станет для «Феррари» ответом на все вопросы.



И если «Феррари» нужно фундаментально пересмотреть концепцию, то насколько сильно это скажется на их сезоне?» — задаётся вопросом автор.

Квят показал темп, «Феррари» — как не стоит делать. Итоги Гран-при Испании «Торо Россо» не перестаёт подводить Квята, «Феррари» — проигрывать, а «Рено» – падать вниз.

Быть ли ссоре пилотов «Мерседеса»?

Чуть ли не единственное, на что теперь остаётся рассчитывать «Скудерии» и всем болельщикам, которые не хотят скучного сезона с доминированием одной команды, это внезапное начало гражданской войны внутри «Мерседеса». Не поругаются ли друг с другом Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас?

«Босс «Мерседеса» Тото Вольф усадил своих гонщиков, чтобы они посмотрели повтор прежних стартов гонок Ф-1 — вероятно, в первую очередь был показан старт Гран-при Испании 2016 года, когда Хэмилтон и Нико Росберг столкнулись в начале гонки. Должно быть, пульс в боксах «Мерседеса» зашкаливал, когда серебряные машины оказались рядом в первом повороте, но оба пилота смогли избежать друг друга.



Многие люди предполагают, что борьба между ними ещё станет отвратительной, когда окажется понятно, что лишь они вдвоём сражаются за титул. Но в данный момент непохоже, что это произойдёт в обозримом будущем», — полагает ESPN.

«Пилотаж Квята заслуживал большего»

Напоследок — пара интересных оценок гонщикам от Sky Sports. Британский портал высоко оценил работу Даниила Квята, поставив гонщику «Торо Россо» 8,5 баллов.

«Сильный уик-энд для Даниила со стабильным пребыванием внутри топ-10. Но всё могло бы закончиться лучше, чем девятым местом, если бы к его второму пит-стопу были готовы шины. Его пилотаж однозначно заслуживал большего, а обгон Кими Райкконена по внешнему радиусу стал особенно ярким моментом», — хвалят Квята англичане.

Совсем другой вердикт в адрес Роберта Кубицы, который получил в рейтинге только 5 баллов.



«Мы продолжаем ждать, когда Роберт впервые обойдёт Расселла в квалификации в этом сезоне. Вдобавок к общему разочарованию Кубицы его молодой напарник совершил обгон в гонке — Роберт заявил, что «не был особо готов к защите», потому что его попросили поменять настройки на рулевом колесе. Кубица явно мечтал не о таком первом этапе возвращения в Формулу-1», — констатирует Sky Sports.