Последняя мечта. Чемпион мира подарил умирающему мальчику гоночный болид

Эта история трогает людей по всему миру до слёз.

«Я горжусь тобой, Льюис»

Гарри Шоу – пятилетний мальчик из городка Редхилл в Великобритании. Судьба была жестока по отношению к нему: в 2018 году врачи диагностировали у него саркому Юинга – разновидность рака, поражающую костные ткани. Гарри лечился почти год, но болезнь победила. В конце апреля врачи сообщили, что жить мальчику осталось лишь несколько дней.

Гарри – большой поклонник Формулы-1, команды «Мерседес» и лично британского гонщика, пятикратного чемпиона мира Льюса Хэмилтона. На минувших выходных перед Гран-при Испании мальчик записал для своего любимого спортсмена небольшое сообщение в соцсети.

«Привет, Льюис Хэмилтон. Желаю тебе удачи и победы в гонке в Испании. Спасибо за все подарки. С большой любовью, Гарри. Пока», – говорит слабеющий мальчик, лёжа на кровати в окружении сувениров, связанных с «Мерседесом» и лично Хэмилтоном.

В воскресенье перед гонкой Льюис выложил это видео на свой страничке. «Гарри, ты даже не знаешь, как много это сообщение значит для меня, приятель. Ты мой вдохновитель сегодня. Я постараюсь сделать так, чтобы ты гордился мной. Ты очень сильный мальчик, и я хотел бы быть таким же сильным. Хочу, чтобы мир увидел, какой ты сильный, и помолился за тебя в это трудное время. Люблю тебя Гарри. Храни тебя Господь. Твой друг, Льюис», – написал Хэмилтон.

Через несколько часов Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, и посвятил свою победу Гарри. Льюис подчеркнул, что именно он вдохновил его на победу и назвал мальчика ангелом.

«Поздравляю тебя, Льюис. Хорошая работа. Я действительно горжусь тобой», – ответил мальчик в своём видеообращении после гонки. Он не знал, что наутро его ждёт большой сюрприз.

Льюис Хэмилтон подарил умирающему от рака мальчику гоночный болид Фото: instagram.com/harryspledge5

Настоящий болид для мальчика!

Утром к дому в Редхилле, где Гарри живёт со своими родителями подъехал фургон команды «Мерседес». Крепкие мужчины выкатили на площадку перед домом настоящий болид «Формулы-1», на котором Хэмилтон участвовал в гонках раньше. Также мальчику от гонщика передали руль, перчатки, в которых он выиграл Гран-при Испании и трофей за победу.

Мальчик был счастлив. У него хватило сил даже на улыбку в камеру.

«Я не знаком с Льюисом. Но то, что мы видели, говорит о том, какой он искренний, порядочный и потрясающий человек. Он сделал подарок от всего сердца, и его победа на Гран-при ради Гарри многое значит для нас», – рассказал журналистам BBC отец мальчика.

Родители Гарри организовали благотворительный фонд, средства из которого пойдут не на лечение Гарри, а на исследование методов лечения саркомы Юинга. История с Хэмилтоном привлекла колоссальное внимание к фонду не только в Британии. К настоящему моменту собрано уже более 125 тыс. фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей). Вероятно, подаренный болид также будет продан с аукциона, и средства будут добавлены к уже собранной сумме.

«Мы хотим сделать свой вклад»

Если не случится чуда, Гарри скоро не станет.

«Мы уже не собираемся лечить рак. Мы просто хотим сделать свой маленький вклад, чтобы через пять или десять лет у других маленьких мальчиков было больше шансов», – написали родители Гарри. – «Для нас реальность не меняется. Мы всё ещё готовимся потерять Гарри».

Мир всё ещё бывает очень жесток. Но есть в нём место и людской доброте.