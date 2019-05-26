Алонсо посмотрит «Инди-500» по телевизору. Зато в какой приятной компании!

Минувший месяц в спортивном плане не принёс Фернандо Алонсо ничего хорошего: испанец не прошёл квалификацию к гонке «500 миль Индианаполиса» и пропустит заезд, к которому готовился несколько месяцев. Раз уж поговорить о победах Алонсо сегодня не придётся, вспомним его девушку. Встречайте — фотомодель Линда Морселли.
Алонсо познакомился с Морселли три года назад — впервые их заметили вместе на Гран-при Монако-2016. Фернандо тогда прорвался в третий сегмент и финишировал на высоком для «Макларен-Хонды» пятом месте — выше этой позиции испанец в Формуле-1 уже не окажется.
Известно, что ранее девушка состояла в отношениях с Валентино Росси, семикратным чемпионом MotoGP. Говорят, что они расстались из-за того, что гонщик не хотел детей.
Линде Морселли 30 лет, девушка родилась 15 ноября 1988 года в Джуссано. В 2005-м завоевала титул Мисс Ломбардия, а на следующий год участвовала в конкурсе Мисс Италия.
Сейчас Морселли сотрудничает с компанией Next Management, одним из ведущих агентств в модельном бизнесе.
Девушка также снимается для марки Kimoa, которую основал Алонсо.
Осенью прошлого года Линда приняла участие в седьмом сезоне итальянской версии реалити-шоу «Пекинский Экспресс», где несколько знаменитостей должны были преодолеть маршрут от Мидельта до Кейптауна — 15 тысяч километров. В паре с телеведущей Ракель Фогар Морселли заняла третье место.
Линда тоже активно занимается спортом: горный велосипед, альпинизм, бокс, йога. Говорит, что в детстве была недовольна своей внешностью, а в школе над ней шутили одноклассники.
Кроме того, девушка любит быструю езду. Правда, однажды, ещё будучи в отношениях Росси, она упала с мотоцикла и оказалась в больнице.
В следующий раз Фернандо Алонсо выйдет на старт в середине июне в Ле-Мане — Линде наверняка будет с чем поздравить испанца.
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