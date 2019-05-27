«Восемь моих друзей пьют три дня подряд». Хоккей превратил гонщика в журналиста

Так уж вышло, что Гран-при Монако Формулы-1 совпал с решающими матчами чемпионата мира по хоккею. Не самое удачное соседство для финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который известен как заядлый любитель хоккея. Что ж, даже заезды по узким улицам Монте-Карло не помешала Боттасу держать руку на пульсе и следить, как там наши. В смысле, его.



Квалификация этапа в Монако шла параллельно с полуфиналом ЧМ-2019 между Финляндией и Россией. После третьего сегмента у Валттери не было времени, чтобы узнать, как развиваются события, но он понимал, что такая информация наверняка есть у кого-то из журналистов. Поэтому, когда во время официальной пресс-конференции возникла пауза, Валттери на секунду сам превратился из интервьюируемого в интервьюера.

«У меня есть вопрос… Ах да, простите. Валттери Боттас из „Мерседеса“. Кто-нибудь знает, как закончилась хоккейная игра Финляндия — Россия?» — спросил финн.

Посмотреть видео можно в инстаграм-канале Формулы-1.

Как выяснилось, Боттас ничего не пропустил: к тому моменту закончился второй период, и за 40 стартовых минут две сборные ни разу не поразили ворота друг друга.



Хоккейная тема возникла и на пресс-конференции после воскресной гонки. Финальный матч между Финляндией и Канадой начинался далеко не сразу после взмаха клетчатым флагом.



— Журналист: Валттери, сегодня хоккейный вечер. Для вас это хороший способ оставить позади разочарование от исхода гонки? Может, если у Льюиса нет никаких планов на вечер, то он мог бы посмотреть хоккей с вами?



— Хэмилтон: Определённо, я не буду играть с ним в хоккей.



— Боттас: Не уверен, что Льюис захочет к нам присоединиться. У меня дома восемь финских друзей. Вероятно, они пьют уже третий день подряд.



— Хэмилтон: Я точно не смогу поддерживать темп финнов!



— Феттель: Я сейчас перед пресс-конференцией слышал сирену пожарной машины. Валттери, ты уверен, что твой дом цел? Вообще, я надеюсь, что Финляндия победит. Возможно, потом тебя не пустят в Канаду.



— Боттас: Это правильно. Грамотно мыслишь. Возможно, в Канаде у меня будет меньше болельщиков.

Посмотреть видео можно в инстаграм-канале Формулы-1.

Что ж, у канадских пограничников действительно появился повод отомстить Боттасу и не пустить его в Монреаль!



Ну а напоследок ещё одно видео – на сей раз от главного инстаграм-блогера планеты Кими Райкконена. Да, он увлекается хоккеем чуть меньше Валттери, но за победой сборной в финале ЧМ-2019 следил в прямом эфире.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Кими Райкконена.