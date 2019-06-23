Снова Хэмилтон! Чемпион разгромил всех, Квят добился максимума

Унылое доминирование «Мерседеса»

Уже в два первых дня гоночного уик-энда во Франции все выдали чёрную метку самым мягким шинам «софт»: на старт гонки на них вынужденно вышли только Гасли и Джовинацци, которые благодаря мягким составам пробились в третий сегмент. Остальные к собственной радости смогли уйти в бой на «медиуме» и «хард», гарантируя себе спокойную шинную жизнь с одним пит-стопом.



Учитывая одинаковую тактику для лидеров, главным шансом соперников «Мерседеса» выглядел старт — как бы не так. Хэмилтон и Боттас уверенно остались впереди, а вот Леклер и Ферстаппен не без проблем сохранили собственные позиции. В какой-то момент перед первым поворотом на третью строчку претендовал даже Сайнс, но ему пришлось удовлетвориться пятым вместом впереди Норриса. Проспавший старт Феттель за счёт грамотных траекторий остался седьмым. А потерял больше всех Албон: ему пришлось проехаться по обочине, что отбросило таиландца с 11-го места на 16-е.

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После старта «Мерседесы» быстро уехали от Леклера, тот — от Ферстаппена, а за ними Феттель дождался открытия права на DRS и объехал два «Макларена». Собственно, на этом борьба в первых рядах начала подходить к концу. Боттас не наседал на Хэмилтона, да и остальные держались поодаль друг от друга. Да, лидеры чуть разошлись во времени пит-стопов, но это ни на что глобально не повлияло.



После остановок отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос до 10 с лишним секунд. Леклер оказался во вроде бы перспективных четырёх от Валттери, но признался по радио, что сильнее атаковать не может — иначе испортит шины. В общем, всё скучно. Ну, не верить же в традиционные жалобы Хэмилтона на состояние шин? Тем более когда сразу после таких признаний Льюис ставил быстрейший круг.

Кстати, о быстрейшем круге. Феттель перед финишем поехал в боксы за свежими шинами и с явным намерением записать себе лучшее время. Однако Хэмилтон на изношенном «харде» тоже улучшил! В итоге немец сумел ответить, но, несмотря на свежий «софт», привёз Льюису всего 24 тысячные!



Самое удивительно, что при таком превосходстве «Мерседес» чуть не потерял дубль: Боттас сдал под финиш и в итоге опередил Леклера менее чем на секунду. Но дубль есть дубль.

Убийца «софт» и бедный Норрис

В середине пелотона все после старта стали ждать, когда перестанут работать «софт» Джовинацци и Гасли. Итальянец сдался быстрее: пропустил две «Рено» и Кими между ними и отправился в боксы. Француз тянул куда дольше, но потом тоже заметно потерял темп. Гасли тоже совершил довольно ранний пит-стоп, затем потерял время на обгонах и, когда остановились все остальные, выпал из очковой зоны на 11-ю позицию. Не хватило чуть-чуть: после посещения механиков Пьер выехал прямо перед Риккардо, но сдержать «Рено» не сумел. Повод для улыбок во французской команде. Тем более потом, после своего пит-стопа, впереди Гасли оказался и Хюлькенберг.



Именно Халк замыкал очковую зону. Перед ним расположился Кими Райкконен, чьё заднее антикрыло немец наблюдал практически всю гонку. Нико по радио признался, что «Альфа» просто быстрее на прямых — даже DRS не помогает. Перед Кими ехал Риккардо, и вся эта тройка постепенно приближалась к паре «Макларенов», где Норрис аккуратно жаловался, что потенциально он быстрее Сайнса — но, естественно, не получал инструкций выйти вперёд.



Ближе к финишу на «Макларене» Ландо начались проблемы, и трио Риккардо-Райкконен-Хюлькенберг догнало его. Дэн пошёл в авантюрную атаку, проехался по обочине, но всё-таки оттеснил британца, пропустившего всех. Вперёд в группе вышел Кими, но Риккардо — вновь по обочине — пробрался мимо «Альфы». После дикого финального круга пилот «Рено» финишировал седьмым, но оказался под расследованием. 5 штрафных секунд отбросят его на 10-ю строчку, а 10 — за пределы топ-10. Вроде бы правила требуют штрафа, но посмотрим.

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Локальные битвы «Торо Россо» и бунт Кубицы

А что же Квят? При старте с предпоследнего места россиянин сделал, что мог. Да, пропустил на первых метрах Расселла, но потом быстро справился с обоими «Уильямсами» и «Хаасами» и оказался позади Албона. На финальных кругах паре «Торо Россо» предстояла схватка за 14-е место. Первую атаку россиянина Алекс отбил, но через несколько кругов Даниил всё же выбрался вперёд. Локальная победа в уик-энд, где реальных шансов на очки не было.



Своя дуэль была и в «Уильямсе». Обиженный на команду и напарника Кубица бился по максимуму, не желая выпускать вперёд Расселла — в какой-то момент даже вытеснил оппонента на поребрик. Джордж всё-таки вышел вперёд, но из-за повреждений переднего антикрыла (как раз во время скачки по бордюру) был вынужден совершить второй пит-стоп. В общем, своя атмосфера...



Будем надеяться, следующий этап Формулы-1 окажется веселее. Он пройдёт уже в следующие выходные в Австрии.