Квят не переживает из-за прозвища Торпеда. Народное интервью с россиянином

Даниил Квят стал первым в истории гонщиком Формулы-1, который поучаствовал в онлайн-интервью на известном портале Reddit в рубрике «Спрашивайте меня всё, что хотите». Пользователи именно так и поступили. Приводим самые интересные ответы россиянина.

«Год без гонок позволил вернуть страсть к спорту»

— Привет, Даниил! Всегда было интересно, как ты относишься к прозвищу Торпеда? Ты когда-нибудь воспринимал его всерьёз?

— Никаких серьёзных проблем. Но я думаю, что иногда люди судят слишком быстро.



— Каким был период, когда тебя убрали из Формулы-1? Как удалось справиться с разочарованием?

— Эта ситуация сделала меня сильнее, и я доволен тем, как сейчас всё развивается.

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— Не секрет, что 2016 и 2017 годы были для тебя непростыми. Мне интересно, что позволяло тебе преодолевать эти сложные моменты?

— Год без гонок получился очень хорошим. Он помог мне вернуть страсть к спорту.



— Ты был в «Феррари» и «Ред Булл». Можешь ли, не нарушая никаких соглашений о неразглашении, рассказать, каковы основные различия в работе?

— Будет трудновато ответить! У них разные философии, но они обе ведут к победам в гонках.



— До какой степени «Торо Россо» может извлекать для себя пользу из технических открытий, которые делает «Ред Булл»? И каков вклад «Торо Россо» в общий успех «Ред Булл»?

— Трудно сказать. Мы все равно являемся двумя независимыми командами. Да, мы общаемся больше, чем другие команды, но в конечном счёте какой-то крупной прибавки от такого общения нет. Мы можем делиться только мелкими моментами.



— Насколько сильно ты влияешь на настройки машины? Ты знаешь, что конкретно нужно менять, просишь задать определённый параметр или просто говоришь что-то типа: «Моя задняя часть слишком нестабильная», — а инженеры делают всё остальное?

— Я знаю большую часть вещей, которые надо менять в машине для повышения скорости или улучшения поведения. Так что я довольно сильно влияю на выбор настроек по ходу уик-эндов.

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«Оцениваю Албона выше всех»

— Ты участвуешь в каких-нибудь гонках на симуляторах типа iRacing?

— Нет, я предпочитаю позагорать!



— С каким напарником тебе больше всего нравилось гоняться?

— Каждый из них по-своему очень силён. Возможно, с Алексом. В плане природной скорости я оцениваю его выше всех.



— Ты предпочёл бы сражаться с уткой размером с Хюлькенберга или с тысячей Хюлькенбергов размером с утку?

— Я чаще всего побеждаю его в теннисе. Так что пусть будет так много Хюлькенбергов, как ты пожелаешь!

Квят отыграл восемь позиций в гонке и спас провальный уик-энд По пути обогнав напарника, стартовавшего далеко впереди. А мы уж думали, всё плохо.

— 30 лет назад Ники Лауда сказал: «Возьмите натренированную обезьяну, посадите в кокпит, и она сможет управлять машиной». Как вы думаете, сегодняшняя Формула-1 не слишком сложна с 20 и даже более кнопками на руле?

— Я не уверен, что обезьяна смогла бы управлять современной машиной Ф-1!



— В каких гонках за пределами Ф-1 ты хотел бы когда-то погоняться?

— NASCAR или ралли!



— Что думаешь о росте числа зон безопасности а-ля «асфальтовые парковки», которые не наказывают гонщиков за ошибки?

— Лично мне такие зоны вылета не нравятся, но ситуация такая, какая есть. На некоторых трассах таких зон нет, и это хорошо. Но на таких трассах, как «Поль Рикар», их слишком много.



— Твои любимые трассы, которых нет в календаре Ф-1?

— Муджелло, Имола и Зандворт. Рад, что последний возвращается.

Формула-1 вернётся в Нидерланды. Поверьте, это будет очень плохо Похоже, нас ждёт крайне унылый Гран-при.

«Немного расстроен финалом «Игры престолов»

— Привет, Данил! Какое твоё любимое блюдо русской кухни?

— Pel'meni. (У меня здесь нет русской клавиатуры!)

— Как я понимаю, ты – рьяный читатель книг. Помню видео, как ты читал Толстого, гуляя по «Бланшимону» в Спа. Что сейчас читаешь? Какие твои любимые книги?

— Я сейчас читаю «21 урок для XXI века» (автор — Юваль НойХарари. — Прим. «Чемпионата»). Люблю классику вроде «Войны и мира», Достоевского и Коэльо.



— Ты в предвкушении того, что станешь отцом? Но, возможно, и немного нервничаешь?

— Я скорее в предвкушении, чем нервничаю. Впереди интересное приключение, и мы с Келли ждём его.



— Что думаешь о финале «Войны престолов»?

— Очевидно, что я большой фанат этого сериала, но был немного расстроен восьмым сезоном. Вероятно, потому что сериал закончился! Но я ожидал немного более жёсткого финального сезона. Так или иначе, в нём был большой смысл.

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— Знаю, что ты разговариваешь на многих языках. Но на каком из них ты думаешь?

— Хороший вопрос! Когда я на трассе, то в основном это английский. Когда же я предоставлен себе, то это может быть смесь итальянского, английского и русского.