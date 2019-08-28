Квята не повысят, Кубица — на выход. Прогноз на составы команд Ф-1 в 2020 году

Кто и за кого поедет в сезоне-2020 и кому придётся покинуть Формулу-1?

Формула-1 готовится вернуться после летнего перерыва — довольно скоротечного на фоне новостей о переходе Александера Албона в «Ред Булл». Сезон переходов ещё толком не стартовал, но некоторые очертания составов команд на следующий год видны уже сейчас. Представляем вашему вниманию прогноз «Чемпионата» на составы команд Формулы-1 в сезоне-2020.

Боттас остаётся, Окон — в «Рено»? Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.

«Мерседес»: Хэмилтон и Боттас

Позиции Льюиса Хэмилтона в команде незыблемы — он один из её главных столпов. А вот по поводу Валттери Боттаса каждый раз возникают сомнения. Этот сезон финн начал очень сильно, навязывал борьбу Хэмилтону, однако к середине сезона вновь отстал от напарника. Впрочем, отставание не больше, чем в прошлые годы, в качестве второго номера финн отрабатывает очень достойно, а потому менять его пока смысла нет. И даже если придётся отпустить Эстебана Окона, Тото Вольф всегда может позвать его обратно — кто откажет чемпионской команде?

«Феррари»: Феттель и Леклер

У обоих пилотов «Феррари» есть контракты на следующий год — и все стороны демонстрируют приверженность его условиям. Однако, по слухам, Феттель недоволен тем, как развивается машина, и подумывает покинуть Маранелло. Потенциально Себ может оказаться в «Ред Булл», где у Макса Ферстаппена пока нет достойного соперника, тем не менее вероятность такого развития событий не слишком высока — и если переход всё же произойдёт, это станет настоящей сенсацией.

«Ред Булл»: Ферстаппен и Албон

Откровенно разочаровавший Пьер Гасли отчислен из команды «Ред Булл» и теперь вновь будет гоняться за «Торо Россо», а на его месте теперь будет Александер Албон. Неизвестно, как таиландский пилот проявит себя в топ-команде, но в последние два года он неизменно радует — и в незнакомой команде в Формуле-2 в прошлом сезоне, и в качестве напарника Квята — в этом. Впрочем, есть ощущение, что хуже Гасли Албон выступить не сможет — а этого уже будет достаточно, чтобы получить место в команде на сезон-2020. Однако не будем исключать возможность провала пилота и возвращение в «Ред Булл» Квята или Гасли, а также возможный переход Феттеля из «Феррари». Пока наиболее логичным вариантом выглядит именно Албон.

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«Макларен»: Сайнс и Норрис

Оба пилота «Макларена» в этом году смотрятся просто блестяще и уже продлили контракты на следующий год. Так, Сайнс ещё в прошлом году подписал договор на несколько сезонов, а о продлении соглашения с Норрисом «Макларен» объявил в начале июля.

«Рено»: Риккардо и Окон

С каждым днём всё больше и больше слухов о том, что Эстебан Окон заменит в «Рено» Нико Хюлькенберга — французская пресса пишет об этом как о свершившемся факте. Немец действительно смотрится чуть слабее, чем Даниэль Риккардо, только пришедший в команду, однако нельзя сказать, что Халк стал медленным — ему не всегда удаётся собрать всё воедино. Однако команда не прогрессирует, необходимо что-то менять и здесь поможет свежая кровь – хотя пилоты виноваты в стагнации «Рено» в последнюю очередь. Так или иначе, не будем забывать, что Окон на девять лет моложе Хюлькенберга — в долгосрочной перспективе француз принесёт «Рено» больше пользы.

«Торо Россо»: Квят и Гасли

Даниил Квят вполне справляется с ролью лидера «Торо Россо» и наверняка сохранит место в команде, а вот его новому напарнику — Пьеру Гасли — придётся куда сложнее. Первая половина сезона-2019 стала для него едва ли не самым тяжёлым ударом в карьере — быстро от такого оправиться будет сложно. К тому же у «Ред Булл» всё же есть один парень, который мог бы заменить Гасли.

Речь о Юри Випсе, который сражается с Робертом Шварцманом в Формуле-3, — эстонцу достаточно закончить сезон на третьем месте, чтобы набрать необходимые для Суперлицензии 40 баллов. К слову, именно из этого первенства в «Торо Россо» в своё время перешёл Даниил Квят. Однако Випс ещё довольно молод, и Гасли нужно выступить совсем уж плохо, чтобы уступить ему место. Ну и не будем забывать, что в «Ред Булл» может вернуться Феттель — и тогда уступать кокпит придётся ради Албона.

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«Хаас»: Магнуссен и Хюлькенберг

«Хаас» в этом году проводит самый слабый сезон в своей истории: на одном быстром круге машина быстра, а в гонке теряет темп и откатывается в самый конец классификации. Гонщикам в таких условиях тяжело сохранять спокойствие, и если Кевин Магнуссен ещё более или менее справляется — пусть и не без срывов, то Ромен Грожан продолжает допускать ошибки и заметного прогресса по сравнению с прошлым годом не добился. Зато высока вероятность, что без контракта останется Нико Хюлькенберг — немец быстр и опытен, может рассказать, как работает большая команда уровня «Рено» или как с минимальным бюджетом боролась «Форс Индия». Весьма ценное приобретение для «Хааса» в условиях стагнации.

«Альфа Ромео»: Райкконен и Джовинацци

При переходе в Хинвиль Кими Райкконен сразу подписал двухлетний контракт — и, судя по настроению финна, в «Альфа Ромео» его всё устраивает, о завершении карьеры речи не идёт. У Джовинацци же пока мало что получается, но, в отличие от Гасли, у Антонио есть время: в Академии «Феррари» пока нет готовых к переходу в Формулу-1 пилотов. Наиболее логичным решением в такой ситуации было бы продление контракта с итальянцем на следующий год — да, он провалил начало этого сезона, но, возможно, в 2020-м продемонстрирует прогресс. Ну а если Антонио не вывезет и второй сезон, то его можно будет заменить во время летнего перерыва.

«Рейсинг Пойнт»: Перес и Стролл

В «Рейсинг Пойнт» всё стабильно: за Лэнсом Строллом место забронировано вплоть до следующей смены собственника, а Серхио Перес (и его мексиканские спонсоры) ещё не дали ни одного повода быть собой недовольными. Чеко активно нахваливает напарника и не конфликтует, как с Оконом.

Битвы напарников в Ф-1: недостаточная победа Квята и большой подарок от Кубицы Россиянин опередил своего молодого напарника, а вот Хюлькенберг уступает Риккардо и рискует выпасть из Формулы-1.

«Уильямс»: Расселл и Латифи

Эксперимент с приглашением Роберта Кубицы провалился — поляк уже далеко не в той форме, в какой был десяток лет назад. Да и «Уильямс» уже совсем не тот — и приглашение рента-драйвера не кажется команде чем-то недостойным, особенно при наличии талантливого и перспективного Джорджа Расселла. Николас Латифи в этом году является резервным пилотом «Уильямса», а к концу года наберёт достаточно баллов для получения Суперлицензии. Пока других желающих на место Кубицы не видно.