У «Феррари» новый герой: Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 7-й

Первая осечка Ферстаппена

Шарль Леклер блестяще сорвался с поул-позиции и уверенно сохранил за собой первую позицию, а вот Себастьян Феттель поначалу уступил второе место Льюису Хэмилтону — лишь к концу прямой «Кеммель» гонщику «Феррари» за счёт более высокой максимальной скорости удалось контратаковать и вернуть позицию. Британец на этот манёвр ответить не успел — судьи объявили режим автомобиля безопасности, поскольку в районе «Красной воды» в отбойник уткнулся «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Феррари» доминирует: быть ли первой победе?! Квят позади Гасли Красные машины действительно оказались намного быстрее «Мерседесов», а вот Квят уступил новому напарнику — но это ни на что не повлияет.

Голландец стартовал с пятой позиции, но снаружи в «Ла Сурс» впереди оказался Кими Райкконен — Макс не рассчитал траекторию и врезался в заднее колесо «Альфа Ромео». Финн добрался до боксов и с новым передним обтекателем вернулся в гонку — последним, а вот надломленная подвеска на машине голландца треснула в «Красной воде» и уткнулась в отбойник. Это первый в сезоне сход Макса — и в самом близком к родным Нидерландам Гран-при. «Старт получился плохим — не знаю почему, нужно ещё будет разобраться с этим, — рассказывал позже Макс. — Затем я, похоже, слишком поздно тормозил, а Кими просто не ожидал, что я там буду».



Сейфти-кар должен был покинуть трассу в конце третьего круга, но в этот момент на обочине остановился «Макларен» Карлоса Сайнса — машина чуть ранее с трудом завелась на пит-стопе, но в итоге силовая установка окончательно испустила дух. Рестарт дали кругом позже: Леклер уверенно оторвался от пелотона, а вот Феттель замешкался в «Источнике» и попал под прессинг пары «Мерседесов». Далее расположился блестяще стартовавший Ландо Норрис, пара «Хаасов» и Серхио Перес. Стоит выделить и Даниила Квята — россиянин с последнего ряда прорвался на 11-е место.

Феттель выходит в лидеры

На первых кругах Леклер легко оторвался от всего пелотона на пару секунд — «Феррари» действительно были быстрее, но к 10-му кругу их темп немного упал, а вот Хэмилтон продолжил давить и начал сокращать отставание от Феттеля. В какой-то момент британец даже мог открыть заднее антикрыло позади Себа, но этого не хватало, чтобы провести атаку.



Пит-стопы в группе лидеров начались на 15-м круге — первым на новые шины перешёл Феттель. Леклер, Хэмилтон и Боттас в боксы не торопились — соперники немца рассчитывали пройти гонку с одним пит-стопом, в то время как Себу не факт, что хватило бы «медиума» почти на 40 кругов. В итоге остальные лидеры «переобулись» ровно на середине дистанции — Феттель вышел в лидеры, но отрыв от Леклера, чья резина была намного свежее, составил всего три секунды. Хэмилтон же из-за заминки механиков отстал от Шарля ещё на семь.



В середине пелотона тем временем доминировал Ландо Норрис — британец вышел на пятое место уже на старте, оторвался от остальных середняков, провёл пит-стоп и вернулся на пятую позицию, обогнав Даниила Квята. Россиянин был одним из тех, кто стартовал на «медиуме» и после 24-го круга перешёл на более мягкий состав. После пит-стопа Даниил вернулся на трассу 13-м, но многих впереди ещё ждала остановка в боксах.

«Себастьян пропустит тебя на этом круге»

Такую команду на 26-м услышал Шарль Леклер — спустя несколько секунд Феттель подвинулся на стартовой прямой и вернул напарнику первую позицию. Сзади тем временем приближался Хэмилтон — Льюис шёл в максимальном темпе и отыгрывал у немца по секунде-полторы с круга. «Боюсь, этих шин не хватит до финиша», — сказал Себ команде.



К 30-му кругу британец уже был в зоне DRS позади Феттеля, а на 32-м бок о бок выходил из «Автобусной остановки» — Себ поначалу остался впереди, но с помощью открытого крыла Хэмилтон опередил соперника на прямой и вышел на второе место. Леклер к этому моменту оторвался от преследователей на шесть с небольшим секунд.



У Феттеля же действительно не выдержали шины — Себ поехал на второй пит-стоп и получил свежий комплект «софта». На них ему предстояло за 10 кругов отыграть 18 секунд у Валттери Боттаса, чтобы подняться на подиум. Удивительно, но нужного темпа у Феттеля не было — до Боттаса он так и не дотянулся и остался только четвёртым.



Победу же — первую в своей карьере — одержал Шарль Леклер. Монегаск посвятил этот триумф своему другу — погибшему накануне пилоту Формулы-2 Антуану Юберу. «Тяжело выступать в таких гонках», — признался Шарль.

Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан… Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.

Хэмилтон и Боттас закончили гонку на втором и третьем местах — учитывая отрыв в чемпионате и темп машины на данной конкретной трассе, это более чем подходящий «Мерседесу» результат.



В середине пелотона первым должен был финишировать Ландо Норрис, который почти всю гонку шёл на пятой позиции. Однако буквально на последнем круге его «Макларен» остановился на стартовой прямой! Пятое место в итоге досталось Александеру Албону, который в последний момент прошёл Серхио Переса на изношенных шинах. А седьмую позицию после боевой гонки и старта из последних рядов завоевал Даниил Квят! Замкнули топ-10 Нико Хюлькенберг, Пьер Гасли и Лэнс Стролл.

В общем зачёте Льюис Хэмилтон ещё немного увеличил свой отрыв в чемпионате и теперь опережает Валттери Боттаса на 65 очков. Третьим по-прежнему идёт Ферстаппен, далее расположились Себастьян Феттель и Шарль Леклер. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 145 очков.



Следующий этап — Гран-при Италии — пройдёт 6-8 сентября в Монце.