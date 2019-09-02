Лучшая гонка Квята, первая ошибка Макса. Оценки за Гран-при Бельгии

Ферстаппен впервые в сезоне не добрался до финиша, Феттель плох, а Квят выдал мощный прорыв с 19-го места на 7-е!

Шарль Леклер — 9,5

Идеальный уик-энд в исполнении монегаска — у него была быстрейшая машина, но в то же время он буквально разгромил куда более опытного напарника, а затем не оставил Хэмилтону почти ни одного шанса. Даже когда британец догонял Леклера на последних кругах, молодой гонщик не дрогнул и довёз до финиша первое место. Этот триумф назревал и стал заслуженной наградой за прежние злоключения. Минус полбалла за помарку за пять кругов до финиша — она позволила Хэмилтону подтянуться и могла стоить победы.

Даниил Квят — 9,0

Россиянин ещё до начала уик-энда знал, что будет стартовать с последних рядов из-за замены мотора, и это не помешало ему блестяще стартовать, совершить несколько ярких обгонов (бороться почти на равных с «Ред Булл») и пробиться на седьмое место! Квят чётко и последовательно реализовал стратегию команды и добился максимального результата. Это была, пожалуй, лучшая гонка Даниила в этом году.

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Ландо Норрис — 9,0

По итогам Гран-при Бельгии болельщики выбрали пилотом дня Норриса — ведь именно он должен был финишировать пятым, позади пилотов «Феррари» и «Мерседеса». Норрис квалифицировался 12-м, но уже на первом круге вышел на пятое место и с тех пор никому его не отдавал. Машины, увы, не хватило ровно на один круг — иначе позади остались бы и «Ред Булл», и «Рейсинг Пойнт», и «Рено».

Льюис Хэмилтон — 8,5

В условиях отставания от «Феррари» Хэмилтон добился максимального результата, а в концовке даже прессинговал Леклера в надежде вырвать победу. Добиться большего было невозможно, и даже второе место — более высокий результат, чем можно было рассчитывать перед стартом. Но не будем забывать про разбитую в тренировках машину — британцу повезло, что механики успели починить её к старту квалификации.

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Серхио Перес — 8,5

После отказа мотора в тренировках казалось, что уик-энд у «Рейсинг Пойнт» не сложится, но Перес прорвался в финал квалификации и проехал на комплекте «медиума» почти 30 кругов (Феттель так не смог). Да, под финиш Серхио уступил Александеру Албону пятое место, но резины на машине Чеко к этому моменту практически не осталось.

Даниэль Риккардо — 8,0

Риккардо почти всю гонку — 43 круга из 44 — проехал на одном комплекте «медиума» и чуть не набрал очки. Результат австралийца был предопределён после контакта на первом круге — команда сменила резину и вернула гонщика на трассу, решив рискнуть. И затея почти сработала — за пять кругов до финиша Риккардо шёл 10-м. Но Гран-при Бельгии по-прежнему невозможно проехать на одном комплекте шин.

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Кими Райкконен — 8,0

Кими отлично квалифицировался — и в третий раз подряд вышел в финальный сегмент, великолепно стартовал, но получил удар сзади от Макса Ферстаппена. С разбитым днищем набрать хоть какие-то очки было уже нерально.

Александер Албон — 7,5

Первый уик-энд в «Ред Булл» Албон провёл неплохо — на первом отрезке темп был не очень высоким, зато дебютант прибавил на втором, совершил несколько обгонов и при старте из конца пелотона прорвался под финиш на пятое место — далеко не факт, что Макс Ферстаппен на его месте смог бы добиться большего. Совсем чистым этот уик-энд назвать нельзя — обгонять середняков на «Ред Булл» нужно решительнее, да и результат стал возможен только благодаря проблемам у Норриса и Переса, но для первого раза — нормально.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли, к слову, тоже весьма неплохо смотрелся в «Торо Россо». Не самый высокий результат вполне объясняется тем, что гонщик плохо знаком с машиной, но уже на старте он отыграл несколько позиций, а затем проехал на «медиуме» больше 30 кругов — что не удалось Феттелю. Похоже, понижение в «Торо Россо» пошло Пьеру на пользу.

Ромен Грожан — 7,5

У Ромена почти получилось — он блестяще стартовал, отлично справился с резиной в той ситуации, когда Феттелю пришлось заезжать ещё раз, но этого всё равно не хватило — в конце гонки соперники на свежих шинах были намного быстрее.

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Валттери Боттас — 7,0

В этот уик-энд Боттас продлил контракт с «Мерседесом» — и финн согласился с ролью второго номера команды до конца сезона. В целом, именно так он и выступил — проиграл Хэмилтону в квалификации, в гонке финишировал третьим, в десяти секундах позади напарника. Неплохо, особенно на фоне того, что уже сложно вспомнить, каким был «Боттас 2.0».

Нико Хюлькенберг — 7,0

Хюлькенберг в Бельгии финишировал восьмым и набрал четыре очка, но благодарить за это немец должен Норриса и Джовинацци. Оба гонщика «Рено» провалили старт, но Хюлькенберг затем совершил два пит-стопа и под финиш атаковал на относительно свежем «софте». В этой ситуации немец своего не упустил, но без сходов соперников он бы в лучшем случае занял десятое место.

Джордж Расселл — 7,0

Расселл в очередной раз опередил Кубицу в квалификации — но кого этим теперь удивишь? На старте британец сориентировался не очень чётко, выехал за пределы трассы, а затем застрял за медленно ехавшим Ферстаппеном. Тем не менее на финише Джордж был на 17 секунд раньше Кубицы.

Карлос Сайнс — 7,0

Испанец в этот уик-энд проявить себя не смог — лишний раз упираться в квалификации из-за штрафа смысла не было (хотя Карлос мог бы и для виду проехать попытку получше), а в гонке машина сломалась уже на старте — одинокий «Макларен» остался на стартовой решётке, когда весь пелотон уехал. Автомобиль всё же тронулся с места, но лишь затем, чтобы вскоре вновь сломаться.

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Лэнс Стролл — 6,5

Как и Хюлькенбергу, Строллу повезло со сходами других пилотов — иначе канадец не набрал бы очков, хотя «Рейсинг Пойнт» в этот уик-энд был в форме. Лэнс отлично стартовал и первый круг закончил в топ-10, однако затем застрял в трафике и за два круга до финиша шёл лишь 12-м.

Кевин Магнуссен — 6,5

Датчанин опередил в квалификации напарника и стартовал с неплохой восьмой позиции, но на первом отрезке автомобиль совершенно не держал трассу — к пит-стопу Магнуссен откатился на 15-е место, а на трассу вернулся последним. Машина «Хааса» по-прежнему капризничает.

Себастьян Феттель — 6,0

Феттель в Бельгии выступил откровенно слабо, хотя в его распоряжении была лучшая машина на стартовой решётке. В тренировках и квалификации немец жаловался на баланс — и (очень много) уступил Леклеру, а в гонке слишком рано поехал в боксы и вынужден был в концовке заезжать во второй раз. Конечно, на ранний пит-стоп Себа позвала команда, но он не оказался бы в такой ситуации, если бы выиграл старт и лидировал в гонке.

Роберт Кубица — 6,0

Поляк в очередной раз проиграл по всем фронтам Расселлу — и если поражение в квалификации можно оправдать сломавшимся мотором, то слабое выступление в тренировках, когда даже Николас Латифи проехал быстрее, объяснить трудно.

Макс Ферстаппен — 5,0

Первая серьёзная ошибка Макса Ферстаппена в сезоне. С одной стороны, на его месте мог оказаться каждый — кто не промахивался с торможением на старте? С другой стороны — Кристиан Хорнер верно отметил: проблема в том, что голландец провалил старт — он изначально не должен был входить в поворот рядом с Райкконеном.

Антонио Джовинацци — 4,0

Под финиш Джовинацци шёл девятым и должен был пополнить очковый запас, однако итальянец на ровном месте убрался с трассы буквально на последнем круге. «Таковы гонки», — развёл руками после гонки пилот. Такое себе объяснение.