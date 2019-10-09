Пат Ферстаппенов. Главный талант Ф-1 недоволен командой, а идти некуда

Накануне Гран-при Японии Макс Ферстаппен — главная звезда «Ред Булл» — заявил, что не торопится с продлением контракта с командой. «Мы хотим выигрывать гонки и стать чемпионами в следующем году, — заявил пилот. — Но после сезона-2020 появится много других вопросов».



Уже не первый раз отец и сын Ферстаппены намекают, что не слишком довольны нынешним положением «Ред Булл» — форма команды по-прежнему не позволяет регулярно бороться с грандами. Как же так вышло, что Макс готов покинуть выстроенную вокруг себя команду? И есть ли куда уходить?

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Чем обеспокоены Ферстаппены

Карьера Макса — удивительный пример сверхбыстрого прорыва в Формулу-1: в первый же сезон после картинга голландец обратил на себя внимание «Мерседеса» и «Ред Булл», и уже в 2015-м стоял на стартовой решётке Гран-при Австралии. На следующий год Макса перевели из «Торо Россо» в основную команду — и он тут же принёс победу. Сейчас Ферстаппен — один из топ-пилотов серии, который при наличии достойной машины сможет бороться за титул. Только вот такой машины у «Ред Булл» пока нет.



«Мы очень обеспокоены, ведь мы полностью зависим от техники, которую получаем в распоряжение. Но в данный момент она недостаточно хороша, — объясняет позицию сына Йос Ферстаппен. — Мы уже несколько лет работаем с „Ред Булл“, и не похоже, что в следующем году мы сможем бороться за титул. Кажется, что мы вообще не сокращаем отставание — и следующий год тоже может быть потерян».

Макс и Йос Ферстаппены Фото: Lars Baron/Getty Images

В Милтон-Кинсе признают наличие проблем. Как объяснял ранее Кристиан Хорнер, в прежние годы инженеры вынуждены были ограничивать использование прижимной силы, чтобы возросшее лобовое сопротивление воздуха не задушило последние лошадиные силы в моторах «Рено». С переходом на более мощные двигатели «Хонды» прижимной силы стало не хватать. В «Ред Булл» считают, что базовый концепт шасси сам по себе неплох, а с доработанной аэродинамикой в следующем году команда сможет бороться за титул.

«Это будет последний сезон, когда мы сможем сделать Макса самым молодым чемпионом мира. Завоевать титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — наша обязанность, — говорит спортивный консультант „Ред Булл“ Хельмут Марко. — Думаю, наше шасси будет подготовлено гораздо лучше, чем в нынешнем сезоне.



Основываясь на прогрессе, которого добивается от гонки к гонке «Хонда», я рассчитываю, что мы сможем стабильно быть на уровне «Мерседеса» и «Феррари».

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Куда идти?

Для «Ред Булл» сезон-2020 будет ключевым, поскольку на данный момент у команды есть всё, чтобы бороться за титул. Проблема в том, что если и в следующем году команду постигнет неудача, никто не поверит новым оправданиям — Ферстаппен уйдёт в другую команду, Эдриан Ньюи на фоне нового технического регламента с рядом унифицированных компонентов окончательно разочаруется в Формуле-1… А там и до продажи команды недалеко — но это совсем уж пессимистичный сценарий.



С Хельмутом Марко тяжело спорить, и со стороны всё выглядит так, что «Ред Булл» чётко понимает свои проблемы и знает, как их решить. С другой стороны, Ферстаппены находятся внутри команды — им виднее, они обеспокоены и не стесняются говорить об этом публично. Кроме того, вот уже четыре года подряд «Ред Булл» повторяет одно и то же: в следующем сезоне обязательно поборемся за титул. Но команда по-прежнему на третьем месте и далека от того, чтобы на равных сражаться с «Мерседесом» или даже «Феррари».



Сценарий каждый год один и тот же: не самое сильное начало, доработка машины, несколько побед – и обещания добиться большего в следующем сезоне. В общем, обеспокоенность голландцев можно понять. Пусть это пока и единственный намёк на то, что не всё ладно в Милтон-Кинсе.

Но что если Йос прав и следующий год тоже будет потерян — Макс считается одной из суперзвёзд, и по идее любая команда была бы рада видеть его в своей машине. Но это только по идее. Ведь если менять «Ред Булл», то лишь на две другие топ-команды — «Мерседес» или «Феррари». Однако там уже есть свои топ-пилоты: Хэмилтон, Леклер, Феттель. У «Серебряных стрел» к тому же есть Эстебан Окон и Джордж Расселл, а у «Феррари» целая скамейка резервистов из Академии — от Мика Шумахера до Роберта Шварцмана. В общем, даже если «Ред Булл» останется на своём нынешнем уровне, Милтон-Кинс наверняка продолжит быть лучшим вариантом для Ферстаппена.

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В итоге один из главных — если не главный! — талант Формулы-1 за последние годы, доказавший умение выигрывать гонки и на равных бороться с лучшими пилотами двух последних поколений, рискует оказаться без достойной машины! Макс приходил в одну из лучших команд в истории, которая всего за пять лет завоевала больше побед, чем “Рено” за все годы. Правда, с каждым днём та команда оказывается всё дальше, а вместо побед звучат очень знакомые и привычные оправдания.



Да, всеми своими успехами в Формуле-1 Ферстаппен обязан «Ред Булл», однако разочарование голландца можно понять: со своей стороны он сделал всё, чтобы бороться за титул, но остаётся позади из-за недоработок других людей. И он понимает, что перейти в «Мерседес» или «Феррари» будет почти невозможно…



К слову, изначальная цель команды была сделать Ферстаппена самым молодым чемпионом мира — на её достижение остался один год. А будет ли «Ред Булл» вообще ставить себе новые цели?