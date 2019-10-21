Албон совсем не доказал, что достоин места. «Ред Булл» страдает из-за принципов

До момента, когда «Ред Булл» планирует определиться с составом на сезон-2020 Формулы-1, остаётся всё меньше времени. Советник «быков» Хельмут Марко ранее анонсировал, что решение будет принято после спаренных этапов в Мексике и США. Но в принципе уже сейчас всё развитие событий в ходе 2019 года подталкивает к одному единственному прогнозу: новичок Формулы-1 Александер Албон практически наверняка останется в «Ред Булл». Но вот парадокс: при всей неизбежности продления таиландца он пока вовсе на это не наработал.

Это заявление может выглядеть спорным, ведь после перехода в «Ред Булл» Албон пока набрал даже больше очков, чем Макс Ферстаппен — 48 против 31. Но если не подходить к вопросу формально, то мы видим: Алекс по уровню выступлений лучше Пьера Гасли, но всё ещё недостаточно хорош для уровня «Ред Булл». И исправится ли ситуация по мере набора опыта, пока не факт.

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл» Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.

Разберём Гран-при в исполнении Алекса. Многие восхитились прорывом таиландца на Гран-при Бельгии, где с конца решётки прорвался на пятое место. Ложку дёгтя с удовольствием добавил Даниил Квят, спросивший: «Не знаю, почему вы называете это хорошим началом. Он на 36 кругов застрял позади меня, хотя был за рулём „Ред Булл“». И ведь россиянин был прав.



На Гран-при Италии Албон слабо провёл первую попытку в третьем сегменте – перед сорванной у всего пелотона второй. Дальше – контактная борьба с Карлосом Сайнсом, прорыв обратно вверх – и скромный финиш позади «Рено» Хюлькенберга, которого Алекс догнал, но пройти не сумел. Гордиться особо нечем.



Гран-при Сингапура. В паровозной гонке лидеров Алекс держался рядом, но, так или иначе, стал последним из топов. А его нахождение рядом с остальными можно в том числе объяснить слабым темпом гонщиков в попытке сберечь шины.

Вильнёв: почему вы хотите, чтобы в Формуле-1 побеждали паршивые команды?! Как всегда острый на язык Жак Вильнёв объяснил нам, почему Квят не вернётся в «Ред Булл», а также разнёс «Уильямс» и лимит на бюджеты.

Гран-при России. Авария в квалификации с достойным, спору нет, камбэком в гонке – включая красивые обгоны «Макларенов». Вот в плане обгонов Алекс действительно выглядит сильнее Пьера Гасли – это главное его преимущество на данный момент. Албон меньше застревает в середине пелотона, пилотирует смелее.

Гран-при Японии. Отличная квалификация, где таиландец показал одно время с Максом, но если голландец на старте прорвался на третье место (пока его не протаранил Леклер), то Албон пропустил вперёд два «Макларена». Последовавший обгон Норриса был странным (мы за зрелищную борьбу, но точно ли по правилам, когда пилот вписывается в поворот только благодаря контакту с другой машиной?), а Сайнса Алекс объехал за счёт тактики. Пока таиландец разбирался, лидеры безнадёжно уехали – на финише пилот «Ред Булл» проиграл Боттасу минуту.



К слову, именно после «Сузуки» Хельмут Марко впервые немного покритиковал подопечного. «Ему нужно прибавить в скорости в гонке. Он тратит слишком много времени, чтобы вкатиться. В Японии Албон очень плохо стартовал и потерял позиции», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Итак, Алекс неплох. Он явно лучше Гасли – своего единственного конкурента в борьбе за место. Но если в «Ред Булл» действительно хотят иметь двух примерно равных по статусу гонщиков, то пока далеко не факт, что Албон станет таким в 2020-м. Достаточно ли он прибавит за зиму, чтобы на постоянной основе уступать Ферстаппену, допустим, не больше двух десятых в квалификации и по гоночному темпу? Решит ли Алекс проблему с недостаточно сильным началом гонки? Ответы на эти вопросы «Ред Булл», видимо, получит уже после того, как подтвердит Албона на 2020 год. А значит не исключено, что в следующем сезоне «быкам» вновь придётся решать кадровую проблему. А ведь одновременно с этим «Ред Булл» будет пытаться подписать новый контракт с Ферстаппеном…

«Не думаю, что в Даниила больше не верят». Босс Квята – о его будущем Глава «Торо Россо» доволен выступлениями Квята и рассчитывает, что после ограничения бюджетов «телята» смогут бороться за подиумы.

Вынужденно делая ставку на Албона, «Ред Булл» оказывается в странной ситуации. С одной стороны, «быки» не могут не продвигать воспитанников собственной программы. С другой – уже не в первый раз ограниченность в кадровом выборе негативно влияет на результаты главной команды. «Ред Булл» заявляет о планах побороться за титул в 2020 году, но при этом не может быть уверен в одном из гонщиков, кому предстоит добывать Кубок конструкторов.

Интересно, что на заре выступлений «быков» в Формуле-1 они считали вполне нормальным брать в главную команду кого-то со стороны: Култхарда, Уэббера, Райкконена, с которым активно велись переговоры в 2013 году. Тогда в «Ред Булл» очень сомневались, готов ли Даниэль Риккардо к повышению. Но стоило австралийцу успешно проявить себя, как подход резко сменился: теперь «быкам» претит сама мысль, что можно взять кого-то со стороны.



Здесь интересно мнение самого Риккардо, которым он делился в интервью «Чемпионату» в Сочи: «Сейчас у них много молодых пилотов, но нет кого-то, кому было бы 24-25 лет или больше. Может, им нужен кто-то постарше, но подход «Ред Булл» — всегда брать кого-то нового».

«Макс забрал мощность моей правой ноги!» Риккардо ответил читателям «Чемпионата» Даниэль Риккардо опроверг возможность досрочного ухода из «Рено», похвалил Сироткина и рассказал, быть ли авокадо на шлеме.

Вот это самое «брать кого-то нового» подвело «Ред Булл» в этом году, не до конца сработало с Квятом и может вновь дорого обойтись в случае с Албоном. Хотя ведь понятно, что с условным Хюлькенбергом или кем-то ещё опытным претензии «Ред Булл» на чемпионство-2020 выглядели бы куда более обоснованными. Но австрийцы по-прежнему верны подходу, который сработал в 2013-м. Или нас всё-таки ещё ждут кадровые сюрпризы?