Команду Формулы-1 сдала бывшая сотрудница. В «Рено» ещё легко отделались!

Команда Формулы-1 всё-таки лишилась очков за шестое место Даниэля Риккардо и 10-е — Нико Хюлькенберга на Гран-при Японии. Однако в этом деле ещё остаётся очень много вопросов.

Что случилось?

Сразу после финиша Гран-при Японии команда «Рейсинг Пойнт» обвинила коллег из «Рено» в нелегальности их техники. В частности, в «Рейсинг Пойнт» подозревали коллег в использовании нелегальной системы изменения тормозного баланса: она самостоятельно, получая данные GPS, меняла баланс, так что пилотам не приходилось отвлекаться и они могли сосредоточиться собственно на пилотаже. В «Рейсинг Пойнт» подготовили подробное 12-страничное досье, после изучения которого стюарды японского этапа признали обоснованность протеста, изъяли некоторые детали с болидов «Рено» и призвали обе команды прислать дополнительные сведения. Французы со своей стороны сразу объявили о готовности до последнего биться за легальность собственных машин.

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Далее на протяжении полутора недель «Рейсинг Пойнт» и «Рено» продолжили готовиться к слушаниям, снабжая ФИА новыми подробностями. В частности, французская команда подробно описала принципы работы своей инновационной системы (естественно, все детали находятся под грифом «секретно»). «Рейсинг Пойнт» со своей стороны подкрепила обвинения видеозаписями с бортовых камер болидов Хюлькенберга и Риккардо: на них видно, как показатели тормозного баланса на рулевом колесе меняются, хотя пилоты в этот момент не проводят соответствующих манипуляций.



Интересный момент: в документах по итогам слушаний указано, что «Рейсинг Пойнт» узнала о спорной системе «Рено» от бывшего работника французской команды. В Auto Motor und Sport уточнили: вероятнее всего, речь идёт о девушке, которая входила в бригаду инженеров Нико Хюлькенберга.

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Что сказали судьи?

23 октября наконец-то состоялось заседание стюардов — представители команд принимали в нём участие удалённо, с помощью видеосвязи. Первый вывод судей оказался довольно неожиданным для «Рейсинг Пойнт». Изучив систему «Рено», судьи опровергли, что система была запрограммирована на то, чтобы полностью самостоятельно менять тормозной баланс в зависимости от места трассы. Стюарды подчеркнули, что гонщики «Рено» продолжали влиять на баланс с помощью кнопок на рулевом колесе. Таким образом, технический регламент Формулы-1 система не нарушала — а просто эксплуатировала серую зону правил.



Триумф «Рено»? Не тут-то было. Если с техническим регламентом всё в порядке, то вот со спортивным — нет. Система всё-таки облегчала работу гонщиков, так как иногда тормозной баланс менялся без их участия. Соответственно систему признали «электронным помощником», а согласно спортивному регламенту Формулы-1 пилот в любой момент времени должен управлять болидом без посторонней помощи. Правила нарушены, так что получите дисквалификацию обеих машин и распишитесь.



В своём решении стюарды признали, что в последнее время за нарушение спортивного регламента обычно назначались менее суровые штрафы — например, пилоты «Альфа Ромео» получили на Гран-при Германии 30 секунд. Однако, как подчеркнули судьи, и польза от нарушения регламента со стороны «Рено» была более существенной.

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Что странного?

Вопросы остаются. Пожалуй, главный — как быть с предыдущими результатами «Рено»? В решении стюардов ничего не говорится о намерении пересмотреть итоги предыдущих гонок, притом что крайне сомнительно, что спорная система появилась в Японии и использовалась лишь одну гонку. По данным Auto Motor und Sport, в «Рейсинг Пойнт» узнали о спорном решении коллег ещё в августе. Видимо, к Гран-при Италии у британской команды ещё не было достаточного количества данных, чтобы нанести по «Рено» сокрушительный удар после четвёртого и пятого мест Риккардо и Хюлькенберга в Монце (если бы французов наказали там, то они разом лишились бы 22 очков). А вот когда пилоты «Рено» вновь вдвоём попали в очки на «Сузуке», всё уже было готово к «нападению».

Но вернёмся к вопросу с результатами прошлых гонок. Не потребуют ли теперь конкуренты «Рено» по Кубку конструкторов в срочном порядке пересмотреть онборды Хюлькенберга и Риккардо со всех предыдущих Гран-при? И что, если на всех гонках будет заметно, как тормозной баланс иногда меняется без манипуляций гонщиков? Насколько в данной ситуации правомерно говорить об истечении сроков давности? Нас ждёт интересный медиадень в Мексике.

Что будет дальше?

В «Рено» осторожно прокомментировали итоги слушаний, оставив за собой право на подачу апелляции. Но почему-то кажется, что французы им не воспользуются. Лишение девяти очков за одну гонку при признании, что технический регламент не был нарушен — далеко не худший итог для «Рено». Обвинения были столь серьёзными, что в теории могли привести к лишению всех очков за сезон или даже дисквалификации. На фоне слабых результатов команды в 2019 году это могло бы привести к катастрофе в виде решения концерна «Рено» вовсе отказаться от дорогой формульной программы.



Ну а сейчас французы отделались малой кровью и даже не потеряли пятое место в Кубке конструкторов. Правда, отрыв от «Торо Россо» сократился до шести очков, а от «Рейсинг Пойнт» – до десяти. Плохо. Но, повторимся, могло быть гораздо хуже. Так что вряд ли стоит с помощью апелляции сохранять интерес к опасной для себя теме.

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Кстати, в целом странно, что в «Рено» пошли на использование подобной системы. Текучка кадров в Формуле-1 неизбежна, так что было понятно, что рано или поздно о существовании спорной системы узнают конкуренты. Обычно, когда команды Ф-1 активно эксплуатируют серую зону правил и не совсем уверены в легальности новинок, они предварительно советуются с ФИА — кому как не «Рено» об этом знать, ведь туда на работу перешёл Марцин Будковски, с которым все команды ранее и обсуждали спорные новинки. Выходит, в данном случае «Рено» задействовал систему без консультаций с федерацией? А ведь предварительное добро от ФИА обычно позволяло в случае споров либо сохранить спорные решения, либо хотя бы обойтись без дисквалификаций. Что ж, в таком случае действия «Рено» выглядят, мягко говоря, самонадеянными. За это и поплатились.