«Разочарование было с обеих сторон». Шеф «Рено» — о замене Халка и проблемах

«Рено» продолжает мечтать о возвращении на вершину Формулы-1. В этом году здорово улучшили двигатель, но явно недоработали с шасси — теперь проигрывают «Макларену» и планируют очередные перестановки, отказываясь от Хюлькенберга в пользу Окона. В паддоке «Сочи Автодрома» мы обстоятельно поговорили с Сирилем Абитебулем.

— Сириль, как вам развитие нынешнего сезона для «Рено»?

— Такой простой вопрос – и такой сложный ответ. Для нас это настоящие американские гонки. Были хорошие моменты, как Монца и Монреаль, но были и разочарования, когда шасси в определённых условиях работало не так, как нам хотелось бы. При этом было очень много упущенных возможностей – Бахрейн, Монако, Германия, Спа, Сингапур… Мы с вами вспомнили уже пять гонок. Не хочу даже считать, сколько очков мы могли бы там набрать!



Иногда нам не везло – например, с моментом выезда машины безопасности. Впрочем, уверен, что если вы будете брать интервью у представителей другой команды, то они расскажут вам примерно то же самое. Но я считаю, что всё-таки нам не везло сильнее, чем другим. Однако это спорт. Мы должны не жаловаться на условия, а работать над созданием возможностей, когда удача будет улыбаться уже нам. Нам нужно работать лучше.



В целом, в этом сезоне мы идём немного хуже, чем планировали, не реализуем собственные амбиции. Но я не согласен с теми, кто называет этот сезон драматичным для нас. Нужно немножко отвлечься от гоночных инцидентов и смотреть на вещи более глобально. Всё не так плохо.

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— Но вы согласны, что обновления в ходе сезона и в этом году, и в прошлом работают не слишком успешно?

— Полагаю, вы имеете в виду именно шасси, ведь в плане мотора у нас всё очень хорошо, мы добились большого прогресса. Хотя ещё нужно прибавить в вопросе надёжности. Если же говорить о шасси… Я не хочу выделять какой-то один отдел нашей команды, но соглашусь, что адаптация к новой версии регламента вышла для нас несколько сложной. Но сейчас у нас за кулисами ведётся серьёзная работа, много чего происходит: меняются рабочие процессы, мы обновляем аэродинамический тоннель, из-за чего пришлось на время остановить его работу. Это не оправдание, но всё-таки.



Если вернуться к вашему вопросу, то да, мы должны были добиваться большего при развитии аэродинамики автомобиля. Считаю, что мы многого добились в работе с механическими элементами машины – например, подвеской. А вот с аэродинамикой пока успехи ниже наших целей. По крайней мере, хорошо, что у нас есть одна конкретная проблема, на которой мы можем сосредоточиться.



— В таком случае на что вы рассчитываете в 2020 году?

— Хотелось бы, чтобы сезон прошёл более спокойно и плавно. Чтобы всё шло по плану, более структурированно. Нам нужно стать несколько более конкурентоспособными. Я не говорю о каких-то глобальных целях. Нужно оставаться реалистами. Просто нужно на несколько десятых приблизиться к топ-командам – и тогда жизнь команды станет совсем иной.



— И куда большие надежды вы связываете с сезонами-2021, не так ли?

— Я не хочу списывать со счетов 2020-й. Нет такого: «Давайте сконцентрируемся на сезоне-2021». Краткосрочные задачи никто не отменял. Следующий год должен продемонстрировать определённый прогресс команды. Вместе с тем мы должны двигаться шаг за шагом.

— Вы получили от Даниэля Риккардо всё, чего ожидали увидеть со стороны гонщика из топ-команды?

— Да, меня впечатляет его работа. Признаем, что начало было не самым лёгким: в паре первых гонок он не чувствовал себя до конца комфортно в машине и в команде, немножко отставал. Нас это слегка беспокоило. Надо сказать, что Даниэля двигают вперёд его эмоции. Когда вы видите его улыбку, то это настоящая улыбка, а не притворная. И нужно принять, что требуется время, прежде чем у гонщика в новой команде, с новой бригадой инженеров, появится подобная улыбка, нужное настроение. И в работе с машиной вам тоже нужны эмоции.



Постепенно всё это сложилось, развилось, и Даниэль вышел на совершенно другой уровень – по сравнению с тем, на котором он был на старте сезона. Так что если вы спросите меня сейчас, то да, он принёс всё то, чего мы от него ожидали. Надо было видеть его уверенность в машине на старте гонки в Сингапуре: это наглядно показывает способности пилота, его возможность выжимать из болида всё.

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— Риккардо уверенно опережает Хюлькенберга в квалификациях 11-5, но в гонках борьба между ними вполне равная.

— Всё так, они недалеко друг от друга. Конечно, можно попробовать вспомнить разные гоночные инциденты у обоих пилотов, но в целом они рядом. Это неудивительно, ведь Нико – очень хороший гонщик, он побеждал Карлоса в прошлом году. Собственно, он доминировал над всеми своими напарниками в «Рено». Нико очень силён, так что для Даниэля это хорошая контрольная точка.



— И при этом «Рено» каждый год меняет гонщиков. Не хотелось ли вам иметь большую стабильность?

— Это хороший вопрос. Знаете, я думал об этом во время первой практики в Сочи: был впечатлён, насколько минимальна в какой-то момент была разница между двумя нашими машинами.



Вы правы: в какой-то момент нам понадобится несколько большая стабильность. Но я думаю, что прямо сейчас команда для прогресса должна быть динамичной. Решение по выбору между Нико и Эстебаном было очень сложным, пограничным. Очень сложное решение!

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— Некоторое время назад в прессе появилось интересное заявление Алена Проста о том, что у Нико слишком негативный настрой. Правда, потом Ален вроде как заявил, что такого не говорил или что это некорректная интерпретация. Как бы то ни было, что думаете про возможную «негативность» Хюлькенберга?

— Прежде всего я думаю, что написанное действительно не соответствовало действительности. Если же по сути вопроса, то я считаю, что некоторое разочарование во время этого сезона было с обеих сторон. Этот сезон разочаровывающий – для нас, для Нико, для Даниэля, для «Рено» в целом. Так что отчасти решение выбрать Эстебана – это ещё и попытка перезагрузить отношения с гонщиками. Это не значит, что Эстебан как пилот лучше, чем Нико. Этого я не знаю – да и не узнаю наверняка, ведь в следующем сезоне машина будет отличаться. Но я считаю, что на фоне разочарования внутри команды нам нужно было перезагрузить динамику взаимоотношений.



— Были удивлены, что Нико не подписал контракт с «Хаасом»?

— Нет. Во-первых, надо понимать, на какой стадии карьеры находится Нико. А во-вторых, он не тот человек, который готов просто находиться в Формуле-1. Для него Ф-1 – это амбиции, «путешествие», а не просто местопребывание. Для него важны цели, которых нужно достигать – условно, такие, которые стоят перед ним в нашей команде. Он достаточно профессионален и опытен, чтобы понимать, что с «Хаасом» вряд ли сможет решать подобные задачи. Не хочу проявить какого-то неуважения к «Хаасу», но понятно, что там он вряд ли добился бы желаемых результатов.



Думаю, у него есть определённый уровень амбиций. Считаю, Нико можно ставить в пример: он не договорится с теми, у кого недостаточные амбиции.

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— Если у Хюлькенберга так и не будет контракта боевого пилота, готовы оставить его в «Рено» резервным?

— Только давайте не создавать из моего ответа заголовков! Подобных обсуждений не было. Сейчас мы полностью сосредоточены на нынешнем сезоне. Посмотрим. Но если к Гран-при Абу-Даби или, скажем, к 31 декабря у него ничего не будет, то мы могли бы это обсудить. Но я вам уже говорил про подход Нико: он явно не стремится к тому, чтобы ездить на 21 или 22 гонки для того, чтобы смотреть на них со стороны. Он – боевой гонщик. Именно это его амбиции.

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— К слову про резервистов. У Сергея Сироткина был хотя бы теоретический шанс на место боевого пилота?

— Конечно, мы как команда изучали все варианты. Но раз уж мы пошли другой дорогой, то я не хочу вдаваться в детали. Нам нравится Сергей, он очень профессионален и сконцентрирован, у него хорошая скорость. Если мы можем как-то помочь Сергею в развитии карьеры, то сделаем это. У «Рено» есть ряд программ в автоспорте, мы постоянно на связи с его менеджером Дмитрием Белоусовым и всей «СМП Рейсинг». Мы были и остаёмся лояльны по отношению к ним, но, очевидно, приняли другое решение по составу пилотов.

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— Я читал ваши слова, что в 2021 году вам хотелось бы иметь в Формуле-1 выпускника из молодёжной программы «Рено». Речь идёт о выступлениях за заводскую команду или какую-то клиентскую, партнёрскую?

— В принципе в такой задаче нет ничего нового: программа всегда должна быть нацелена на попытку воспитать гонщика для Формулы-1. Гарантий тут быть не может, но мы хотим подготовить пилота к сезону-2021. На подготовку пилота нужно минимум пять лет, именно поэтому мы говорим про такой срок. Я верю, что некоторые наши парни из академии могут быть готовы к подобному шагу. Конечно, в первую очередь речь идёт о пилотах из Ф-2, но стараются все – в Ф-3, Еврокубке Формулы «Рено»… Мне хочется верить, что если появится достойный кандидат, то мы сможем помочь его продвижению в Формулу-1, хотя понятно, что это непросто.

Наша собственная команда всегда будет одним из вариантов. Что касается клиентской команды, то лично я не верю в обязательность наличия подобной команды для развития гонщиков. Это довольно трудно синхронизировать. Я верю, что если у нас будет отличный гонщик, то какие-то команды им заинтересуются. Я в это верю. Так что мы концентрируемся на том, чтобы вывести пилотов на максимально хороший уровень. Если мы добьёмся этого, то я уверен, что варианты будут.

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— И всё-таки о возможных клиентских командах. Был слух, что вы контактировали с проектом «Пантера». Это так?

— Мне особенно нечего сказать. Есть люди не из Формулы-1 – не только «Пантера» — которые думают, что Ф-1 движется в правильном направлении при разработке правил на 2021 год. Это вызывает интерес, что хорошо. Некоторые из этих людей контактировали с нами, обсуждали возможное партнёрство. Мы открыты для обсуждений, для проектов подобного типа. Важно, чтобы проект был состоятельным. Нам не интересна команда, которая придёт и уйдёт. Но если это действительно сильный проект, то почему нет.



— После возвращения команды из Энстоуна во владение «Рено» много говорилось о найме новых людей, улучшении инфраструктуры и так далее. Этот процесс завершён?

— До конца он не завершается никогда. Все команды Формулы-1 – это группы людей, чей состав постоянно меняется, адаптируется под новые правила и другие условия. Но я бы сказал, что строительство нашей команды завершено на 90 процентов. Теперь нужно давать результат.