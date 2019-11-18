Феттеля и «Феррари» жизнь ничему не учит? Кто виноват в аварии Себа и Леклера

Апогеем Гран-при Бразилии стало сенсационное столкновение гонщиков «Феррари» за шесть кругов до финиша. К этому моменту ни Феттель, ни Леклер уже не претендовали на победу, но оставался шанс подняться на подиум — если удастся пройти Албона. До этого, впрочем, не дошло: после контакта разбитые «Феррари» остались на обочине. Разбираемся в самом громком столкновении года.

Хаос в Бразилии! Глупая авария двух «Феррари» перед финишем, Гасли — на подиуме Феттель не стерпел атаки от Леклера и вынес напарника при попытке контратаки. Квят в очках, но напарник полностью его затмил.

Кто был неправ?

Напомним, как развивались события. За двенадцать кругов до финиша автомобиль безопасности покинул трассу, заезд рестартовал. На первых позициях расположились Ферстаппен, Албон и Хэмилтон — пилоты «Ред Булл» в борьбе за победу сдерживали лидера «Мерседеса». Феттель и Леклер — именно в таком порядке — шли позади, на четвёртом и пятом местах. Вся топ-5, сгруппированная сейфти-каром, шла очень плотно, но пройти Албона Феттелю не удалось.



В то же время у Леклера шины были свежее. У Шарля шансов обогнать Алекса, вероятно, было больше, однако «Феррари» не стала вмешиваться в борьбу своих пилотов — и, возможно, зря. На 66-м круге Леклер, имея преимущество в скорости, в первом повороте прошёл Феттеля, однако тот с помощью DRS получил шанс контратаковать — и сделал это.

Себ поехал снаружи — между машиной Леклера и границами трассы оставалось место аккурат на одну машину. Феттель сначала поравнялся с напарником и просунул вперёд носовой обтекатель своего болида. Но затем почему-то стал смещаться влево, прямо в машину Леклера — и спровоцировал аварию, пробив шину и себе, и партнёру по команде. Леклер сошёл сразу, Феттель успел проехать ещё несколько поворотов, прежде чем колесо отвалилось.

Цитаты

Себастьян Феттель: «В этот момент справа у меня было не так много места. Из третьего поворота я вышел лучше и попытался обогнать. За команду, конечно, обидно, ведь мы не закончили гонку».



Шарль Леклер: «Я совершил обгон в первом повороте — и насладился им. Я знал, что Себ будет контратаковать — и он контратаковал. Он пошёл по внешней траектории — я оставил ему места, и он обогнал меня. Но к концу прямой он начал выдавливать меня ближе к внутренней части. Мы ехали очень близко, всё произошло очень быстро — контакт, прокол шины. Уверен, мы с ним достаточно взрослые, чтобы оставить это позади, но мне очень жаль команду. Ни одна из машин не финишировала — таков результат, и это очень разочаровывает. Мы оставим это позади и продолжим работать вместе».



Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Очевидно, мы разочарованы, как команда, потому что ошибка, допущенная нашими пилотами, очень дорого нам обошлась. В ближайшие дни мы проанализируем произошедшее, но сейчас я не хотел бы слишком много говорить на эту тему. Оба гонщика должны понять, что сегодня они испортили гонку „Феррари“. Они свободны бороться между собой, но эта ошибка бьёт по работе всей команды. Я уже говорил им, что они оба должны нести ответственность. Если в следующем году мы будем сражаться за чемпионство, мы бы хотели, чтобы они свободно боролись друг с другом, но в такой ситуации — нет».

Формулу-1 могут покинуть аж семь команд и три моториста из четырёх. Всё плохо? Команда Квята – как бы она ни называлась — тоже может оказаться под ударом.

Первая кровь

Перед гонкой в Бразилии «Феррари» потеряла даже математические шансы на титул и в командном, и в личном зачётах, максимум, на что могли рассчитывать пилоты — борьба за третье место чемпионата. Перед стартом третье место занимал Леклер, но по итогам гонки Шарль откатился на четвёртое, пропустив Ферстаппена. Теперь в этом утешительном сражении Макс на одиннадцать баллов опережает Леклера и будет главным претендентом на «бронзу» в Абу-Даби. Феттель вовсе лишился шансов на третье место. Однако не это главное.



На протяжении всего сезона в «Феррари» нарастало напряжение. Леклер уже в первых гонках был недоволен тем, что «Скудерия» считает лидером команды Феттеля, и в какой-то момент это недовольство монегаск начал демонстрировать на трассе. Так, в Монце Леклер не дал Феттелю обещанный «слипстрим» в квалификации, что немцу явно не понравилось. Себ ответил на этапе в Сочи, когда вопреки приказу команды отказался возвращать напарнику первое место. Впрочем, до непосредственных контактов не доходило, а сами пилоты каждый раз повторяли, что никакого напряжения нет, а на первом месте всегда интересы команды.



Теперь соперничество перешло в контактную фазу. Сложно понять, на что рассчитывал Феттель, но Леклер этого ему точно не простит.

С Себом это не впервые

Феттель всегда был очень амбициозным гонщиком, и меньше всего немец любит проигрывать. Столкновение на «Интерлагосе» немного напоминает инцидент, произошедший на Гран-при Турции в 2010-м, когда «Ред Булл» потерял дубль из-за столкновения Феттеля и Уэббера. Себ тогда действовал очень похоже — машины шли бок о бок, но немец начал смещаться в сторону напарника и устроил аварию.



Но чтобы понять Феттеля, следует обратиться к другому эпизоду его карьеры — Гран-при Малайзии 2013-го и «Мульти-21». Тогда «Ред Булл» приказал пилотам сохранять позиции — Уэббер на первом месте, Феттель — второй. Но Себ ослушался, обогнал напарника и выиграл гонку — немцу настолько претит идея уступить партнёру по команде, что он готов игнорировать распоряжения командного мостика, лишь бы победить. И что в такой ситуации делать Маттиа Бинотто?

К нему, кстати, даже сейчас есть пара вопросов. Почему «Феррари» не вмешалась до рестарта, учитывая, что шины Леклера были на семь кругов «моложе», а на его машине свежий двигатель? Очевидно, что шансов обогнать Албона у Леклера было больше, чем у Феттеля. Вроде бы похвально, что команда дала своим пилотам бороться и самим решать, кто быстрее, но разве пилоты «Феррари» давали повод считать, что смогут разобраться и не наломать дров?

Экс-напарник не пустил Квята в «Ред Булл». Но и Албона запросто могут уволить Глупая ситуация: ни один из молодых гонщиков «Ред Булл» не заслуживает права быть напарником Ферстаппена. Всех могут убрать.

Что будет делать Бинотто?

Весь сезон Бинотто оправдывал своих пилотов и покрывал их перед журналистами, доказывая, что никакой напряжённости нет. Однако очевидно, что она есть, и не менее очевидно, что руководитель команды своих пилотов не контролирует. И, возможно, контролировать уже поздно: Леклер ни при каких условиях не согласится помогать Феттелю, а тот, будучи четырёхкратным чемпионом, никогда не смирится с ролью второго номера.

В недавнем прошлом похожая ситуация возникла в «Ред Булл» — в уже упомянутые времена Феттеля и Уэббера. Правда, было несколько радикальных отличий. Во-первых, руководство команды почти всегда было на стороне Себа — в столкновении в Стамбуле Хельмут Марко пытался оправдывать немца, а за «Мульти-21» ему и вообще ничего не было. В том случае Уэбберу ничего не оставалось, кроме как уйти из команды.



В той ситуации верх взял Феттель, однако есть и другой — даже более известный — случай соперничества партнёров по команде: Прост и Сенна в «Макларене». Посудите сами: в пару к опытному чемпиону приходит молодой перспективный гонщик, который не собирается оставаться на вторых ролях и которого поддерживает руководство команды. Тогда моральную победу одержал этот молодой гонщик.



Судя по всему, мы стоим на пороге не менее эпичного противостояния. И едва ли Бинотто, приходя на смену Маурицио Арривабене этой зимой, думал, что решать придётся именно такие проблемы. Теперь Маттиа ждёт самый большой вызов в карьере, ведь ответственность за выступления команды — на нём.