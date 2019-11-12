Экс-напарник не пустил Квята в «Ред Булл». Но и Албона запросто могут уволить

Как и обещал Хельмут Марко, после спаренных этапов Формулы-1 в Мексике и США в «Ред Булл» определились с составом двух своих команд в сезоне-2020. Как и предсказывалось ещё летом, Александер Албон сохранил место в «Ред Булл», а Пьер Гасли и Даниил Квят составят дуэт гонщиков в «Торо Россо». При этом карьеры всех трёх гонщиков находятся под угрозой.

Почему оставили Албона

Таиландский новичок стал фаворитом в борьбе за контракт с «Ред Булл» сразу же, как только его перевели в главную команду «быков» летом 2019 года. Учитывая провальные выступления Пьера Гасли, от Алекса требовалось не так много: по сути, просто выступить сколько-нибудь лучше француза, тем более что и спрос с неопытного пилота ниже. С этой задачей Албон справился: по сравнению с Гасли он оказался стабильнее и существенно лучше чувствовал себя в борьбе на трассе. Вместе с тем в квалификациях Алекс много проигрывал Максу Ферстаппену и не мог помочь первому номеру команды в решающие моменты – когда нужно было бы отсечь кого-то из соперников после пит-стопов или притормозить после удачного старта.



Шансы Гасли вернуться в «Ред Булл» в любом случае выглядели сугубо теоретическими – Пьер был слишком плох в первой половине 2019-го, оказался совершенно не готов к выступлениям в составе топ-команды. Его возвращение в «Ред Булл» в сезоне-2020 выглядело бы слишком рискованным. Чуть выше были шансы у Квята, от которого требовалось разгромить Гасли и ждать ошибок со стороны Албона. И пусть Алекс выступал неидеально, но и сам россиянин проводит вторую половину чемпионата слабее первой: где-то подвела техника, где-то — нервы. Результатов Даниила было явно недостаточно, чтобы отбить у таиландца место в «Ред Булл».

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Что сказало руководство «Ред Булл»

Кристиан Хорнер: «Алекс выступал невероятно хорошо с момента своего дебюта за команду в Бельгии, и его результаты — семь финишей в первой шестёрке — говорят сами за себя. Невероятно трудно не принять в расчёт такой уровень стабильности в сочетании с его растущей репутацией настойчивого, преданного цели гонщика. Алекс доказал, что он абсолютно заслуживает продолжить свой прогресс с «Ред Булл». Ещё есть много нераскрытого потенциала, так что мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за выступлениями Алекса вместе с Максом в 2020 году».

Что будет с Квятом и Гасли

По сути концовка нынешнего сезона уже ничего не изменит в карьерах Даниила и Пьера – хоть сенсационные подиумы, хоть нелепые аварии выветрятся за зимнюю паузу. В 2020 году россиянин и француз начнут всё с чистого листа – и вновь будут надеяться на неудачи Албона в составе «Ред Булл», которые могут дать гонщикам «Торо Россо» теоретический шанс на повышение. Но верят ли «быки», что Пьер и Даниил – достойный «материал» для топ-команды, большой вопрос.

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Что думает сам Квят

Даниил Квят: «Здорово получить подтверждение, что я буду в команде в 2020 году. Я очень рад, потому что мне здесь комфортно со всеми, я знаю команду, а они очень хорошо знают меня, так что легко понять, что кому необходимо. Мы добились вместе отличных результатов вроде подиума в Германии в этом году, так что я надеюсь провести ещё один очень сильный сезон в составе этой команды в следующем году. Я благодарен за возможность продолжать выступать в Формуле-1 и выложусь по полной, чтобы показать максимально хорошие выступления. С нетерпением жду захватывающего времени вместе».

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Чего ждать от следующего сезона

Для Квята сезон-2020 станет уже пятым полным (и шестым в общей сложности) в составе «телят». Легко предположить, что если Даниил не будет опережать Гасли, то «Ред Булл» запросто может отказаться от услуг россиянина и взять кого-нибудь молодого. Тем более и сам Квят ранее подтвердил «Чемпионату», что с 2021 года у него нет контрактных обязательств перед «Ред Булл» — это даёт Даниилу свободу, но в то же время лишает какой-либо уверенности в будущем.

Не стоит расслабляться и Гасли. Если в 2020-м он потеряет форму, то тоже запросто может вылететь из программы. В принципе в «Ред Булл» сомневались в потенциале Пьера ещё перед его приходом в Формулу-1, так что сейчас Гасли тем более нужно себя проявить.

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Большие сомнения остаются и насчёт самого Албона. Ещё раз напомним, что в «Ред Булл» в 2020 году намерены бороться за чемпионские титулы. Для этого «быкам» нужен второй пилот, быть может, и не уровня Макса, но тот, кто сможет регулярно бороться за подиумы, выходить на первую роль в случае неудач напарника и мешать соперникам обгонять Ферстаппена за счёт альтернативных тактик. В общем, «Ред Булл» не подойдёт Албон-2019. За зимнюю паузу Алекс должен сделать большой рывок вверх, а иначе в 2020-м таиландец может стремительно обнаружить себя в положении Гасли, чьё увольнение начали предрекать уже после первых гонок чемпионата.

В целом в «Ред Булл» сложилась странная ситуация: «быки» не могут быть уверены в потенциале Албона, но ещё меньше верят в его потенциальных сменщиков, которые уже имели возможность выступать в основной команде. На всё это наслаивается заканчивающийся контракт самого Ферстаппена. Если Макс покинет «Ред Булл», то для «энергетиков» произойдёт настоящая кадровая катастрофа. И вот тут уже «быкам» придётся решать, нужно ли во что бы то ни стало делать ставку на собственные кадры или ради результата отказаться от принципов и взять проверенных и опытных гонщиков со стороны.