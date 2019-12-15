«Ред Булл» тасовал напарников Ферстаппена и Квята. Но кто всё-таки лучше?

Кто борется, может проиграть; кто не борется, уже проиграл.

Бертольт Брехт

Пожалуй, один из главных вопросов минувшего сезона Формулы-1 – были ли правы в «Ред Булл», поменяв Пьера Гасли на Александера Албона? Действительно ли тайско-британский гонщик сильнее француза, или все утверждения о том, что Албон – едва ли не будущее автоспорта есть не что иное, как вымысел и попытка посмотреть на мир через розовые очки? Именно с этим мы и попробуем разобраться.

Статистика не говорит о многом

После невероятно успешного для Пьера Гасли Гран-при Бразилии, на котором он занял вторую позицию, эксперт BBC и бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал важный тезис: «Албон, без сомнения, выступал в «Ред Булл» лучше, чем Гасли». И если посмотреть на количество набранных очков обоими пилотами в составе «Ред Булл», то сомнений в этом не остаётся – за девять гонок в составе «Старших быков» Албон набрал 76 очков, в то время, как Гасли за 12 гонок в «Ред Булл» смог набрать всего 63. Однако рассматривать с этой точки зрения уровень пилотов не совсем верно: за вторую половину сезона тот же Пьер Гасли в составе «Торо Россо» набрал 32 очка, в то время, как Даниил Квят – всего 10. Но утверждать, что Гасли на три головы сильнее Квята, также не совсем правильно.



Так что же является лучшим критерием для того, чтобы понять, кто же на самом деле быстрее? Попробуем посмотреть на квалификационный темп обоих пилотов относительно их напарника по «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В среднем Пьер Гасли за те 12 гонок уступал Ферстаппену 0,485 секунды, в то время, как Албон немногим меньше – 0,433. Однако при этом разница между Албоном и Квятом составляла в первой половине сезона всего 5 тысячных секунды в пользу Даниила, а вот Гасли опережал Квята более чем на три десятые. По такой логике получается, что Квят сильнее Албона, Албон сильнее Гасли, а Гасли сильнее Квята. Так что показатель квалификационного темпа также не совсем верен с точки зрения определения того, кто же на самом деле сильнее, выше и быстрее из двух пилотов «Ред Булл» разных половин сезона.

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Проблема восприятия

Что касается крайне субъективного критерия – восприятия уровня выступлений, то здесь все эксперты, включая упомянутого выше Палмера, были уверены в том, что Албон сильнее Гасли. Но всё же остаётся вопрос – в чём?



Здесь стоит задуматься, в чём именно различия между Албоном и Гасли. По итогам первой половины сезона очень много разговоров было о том, что в команде недовольны не только и не столько темпом Гасли, сколько его «беззубостью» на трассе, неспособностью вступить в борьбу и выйти из неё победителем. После Гран-при Германии, на котором Пьер Гасли умудрился допустить столкновение как раз с Албоном, в то время ещё выступавшим на «Торо Россо», спортивный консультант команды Хельмут Марко не скрывал своего раздражения: «Во время квалификации в Германии он показал отличную реакцию на аварию. Его скорость во время гонки была неплохой. Но Гасли слишком слаб в борьбе и обгонах. Его авария с Албоном была совершенно необязательной», — говорил Хельмут Марко.



Албон же с самой первой гонки в составе «Ред Булл» демонстрировал своё умение обгонять на трассе. Да, по большей части все обгоны Албона были совершены в борьбе с пилотами «Макларена» и «Рено», которые явно слабее болидов «Ред Булл», одержавших, к слову, в лице Макса Ферстаппена три победы в прошедшем сезоне. И в этом Албон явно превзошёл Гасли, за счёт чего и получил репутацию лучшего пилота, чем Пьер.



Однако стоит не забывать и о другом факторе – психологическом. На Гасли оказывалось слишком много давления с самых первых тестов за рулём «Ред Булл», на которых француз умудрился попасть в аварию, в то время как от Албона в момент его прихода в команду посреди сезона настолько многого не ждали. Да, Хорнер заявлял, что задача Гасли – бороться за подиумы и отбирать очки у «Феррари». Однако на деле все прекрасно понимали, что от дебютанта не стоит ждать того, что он сможет сразу дать бой Максу Ферстаппену.



Пусть подиумов Албону привезти команде так и не удалось (здесь стоит сказать «спасибо» Льюису Хэмилтону за «оптимистичный» манёвр в Бразилии), то вот прогресс Албон показать всё-таки смог, пусть и не настолько большой, как хотелось бы Хорнеру и Марко.

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Так кто же лучше, Албон или Гасли? И в чём?

В чём же была проблема Пьера Гасли и чем Албон оказался лучше его? Как это ни странно, отсутствием амбиций. Да, глупо утверждать, что Албон не хотел бы одерживать победы и завоёвывать трофеи, но в силу того, что у Албона первый сезон в Формуле-1, он чувствовал себя более расслабленно и прекрасно осознавал, что бороться с лучшими «Королевских гонок» сразу может и не получится и для него самое главное во второй половине сезона – показывать максимум своих возможностей, а не пытаться прыгнуть выше головы и опередить того же Макса Ферстаппена любой ценой.



Что касается Гасли, то для него этот сезон был третьим (вторым полноценным) в Формуле-1, и, разумеется, француз очень хотел показать максимум, что было несколько невозможно. За счёт своей амбициозности в команде имени Макса Ферстаппена, по слухам, француз умудрился испортить отношения с инженерами, постоянно жаловался на шасси (болид даже отправляли на проверку на базу команды), да ещё и Макса на Гран-при Великобритании Пьер не хотел пропускать. Учитывая политику команды, это тоже говорит о том, что Пьер не был доволен положением дел в австрийской «конюшне».

Фото: Lars Baron/Getty Images

По слухам, даже условия подготовки болида у Гасли были гораздо хуже, чем у Макса – логично, что команда работает в первую очередь на свою «приму». Гасли хотел слишком многого, за что и поплатился – в такой команде, как «Ред Булл» при условии нахождения там Макса Ферстаппена не стоит рассчитывать на равный статус и требовать от команды хоть чего-то.



Что касается Албона, то он проявил себя гораздо более хитрым гонщиком. В настоящий момент Албон получил звание новичка года и, без сомнения, получил несколько плюсиков к карме в «Ред Булл» за своё… спокойствие и отсутствие ярких амбиций. Да, в будущем Албон может серьёзно прибавить – за плечами у него только один сезон в Формуле-1 и он должен продолжить прогрессировать. Однако на звание «примы» в составе «Ред Булл» тайцу рассчитывать не стоит, что он и сам прекрасно понимает. Албон – скорее идеальный второй пилот, а вот Гасли – несостоявшийся первый. В этом и разница между этими двумя гонщиками.



Так кто же из них лучше? Албон. Как минимум, потому что он соответствует своим собственным требованиям к себе и лучше приспосабливается к условиям. Что до Гасли, то он, словно Икар, пытался взлететь высоко, но спалил свои крылья о жар звезды по имени Макс Ферстаппен. И, несмотря на подиум в Бразилии и хорошее настроение в преддверии зимнего перерыва, больших перспектив в Формуле-1 у француза практически нет.