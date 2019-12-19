Сколько ещё жить Формуле-1? Электричество угрожает гонкам, какими мы их любим

Автомобильная индустрия меняется буквально не по дням, а по часам. Вместе с ней, что логично, должен трансформироваться и автоспорт: автоконцернам и спонсорам всё сложнее объяснить, почему они должны просто так жечь бензин – и плевать, что для большинства болельщиков так ценен оглушающий звук атмосферных двигателей. V8, V10, а в идеале V12… Будут ли гонки следовать тем же путём, что и дорожные машины? Да, но нет. Как минимум в обозримом будущем.



Сейчас едва ли не ежемесячно презентуют новые дорожные электромобили, но в автоспорте пока правит бал единственная гоночная серия для машин «на батарейках». О том, почему в Формулу-Е устремились ведущие автопроизводители, мы рассуждали пару лет назад, и с тех пор особенно ничего не изменилось. Ни в причинах, почему бренды идут в эту серию, ни в ситуации с электрическими турнирами.

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Если не брать гонку поддержки той же Формулы-Е в лице кузовного монокубка Jaguar I-Pace eTrophy и не учитывать мотоциклетную серию MotoE World Cup, то других чемпионатов для электромобилей в мире до сих пор нет. Да, есть отдельные зачёты для «электричек» в ледовом Andros Trophy, гонке по подъёму на холм Pikes Peak International Hill Climb и культовой мотогонке Isle of Man TT, но не больше. Всё остальное пока находится только в статусе задумок, которые якобы должны стать реальностью уже в 2020 году.

На следующий год намечен старт турингового первенства ETCR (тот же TCR, но для электромобилей) и… всё! Анонсированный переход ралли-кросса WRX на электротягу отложен, хотя новый ралли-кроссовый электромобиль, известный пока как Projekt E, всё-таки обещают запустить на гоночные трассы в 2020-м. Проблема в том, что даже запланированная на 2018 год серия Electric GT до сих пор не провела ни одного сезона, хотя именно этот турнир выглядел максимально готовым к началу: использовать предлагалось серийные седаны Tesla Model S с минимальными переделками, но что-то до сих пор не складывается.



Сложится ли у других? Вопрос спорный и зависит он в первую очередь от развития технологий, а не от желания топ-менеджеров и маркетологов автопроизводителей. Да, сейчас серийные электромобили выпускают многие марки, а Volkswagen и вовсе намерен свернуть все заводские гоночные программы для машин с двигателями внутреннего сгорания, чтобы сконцентрироваться на гоночных электромобилях. Но только всё это пока слова.

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Как бы ни хотели компании выставить свои электрические модели в гонки, как бы ни хотели промоутеры чемпионатов мира перевести свои турниры на электротягу, в ближайшие годы этого не случится точно. По одной простой причине: уровень современных аккумуляторов не позволяет сделать ёмкие и лёгкие батареи с быстрой зарядкой одновременно. Инженеры уповают на то, что совсем скоро будет сделан технологический скачок, который позволит сделать батареи следующего поколения, отличающиеся низкой массой и возможностью быстро пополнить запас энергии на достаточно длинную дистанцию. Отсутствием таких аккумуляторов сейчас и объясняется ноль целых ноль десятых серийных дорожных электрических спорткаров в продаже.



Оставим за скобками мелкосерийные проекты или стартапы, потому что они погоды на рынке не делают. А вот признанные гранды этой области — Porsche, Ferrari, McLaren — делают ставку на гибриды. Немецкая и британская марки только работают над бензо-электрическими спорткарами, а итальянский бренд уже делает такие модели. И все три компании хотят делать полноценные спортивные электромобили. И все не могут этого по одной причине — существующие аккумуляторы слишком тяжёлые (что несовместимо с концепцией спортивной модели) и имеют слишком маленькую автономность (пара быстрых кругов на трек-дне приковывает машину к розетке на долгие часы, что не устраивает ни создателей автомобилей, ни тем более их владельцев). А это означает одно — в краткосрочной перспективе гонки электромобилей так и останутся экзотикой.



Для скоротечных заездов ралли-кросса заряда батарей хватит, для Формулы-Е — тем более, потому что её спортивный регламент составлялся с учётом автономности этих машин, а вот в других сериях переход на электротягу сопряжён с трудностями. Либо придётся менять протяжённость гонок в сторону их сокращения, либо делать пит-стопы со сменой разряженных машин на заряженные. И первое решение вряд ли добавит популярности у болельщиков, а второе окажется яркой демонстрацией того, что желание маркетологов не совпадает с возможностями инженеров и в целом электромобили ещё не являются полноценной заменой машин с ДВС. Сомнительная реклама новых технологий получится.

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По мнению ряда автопроизводителей, двигатели внутреннего сгорания будут актуальны как минимум до 2030-2040 годов, поэтому ожидать стремительного перехода автоспорта на электромобили не стоит. Случиться он может только в том случае, если произойдёт тот самый ожидаемый технологический прорыв и появятся твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Но есть другая проблема — даже когда такие батареи будут созданы, стоимость их будет такой, что цена одного только аккумулятора окажется эквивалентна неплохому новенькому автомобилю (естественно, с ДВС) целиком. Поэтому придётся ждать ещё, чтобы батареи подешевели. А когда случится уже это, не знает никто.

Наиболее вероятный вариант развития мирового автоспорта — перевод техники на гибридные бензо-электрические силовые установки. В Формуле-1 и WEC они уже используются, а внедрить агрегаты с такой же концепцией в раллийные, туринговые, формульные машины и спорткары GT можно будет относительно легко. Особенно если в Международной автофедерации возьмут и создадут требования к некому унифицированному «гибриду» для всех дисциплин сразу. Подобное вполне реально и видится едва ли ни единственным решением на фоне общей внезапной нелюбви к ДВС.

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Но за Формулу-1 переживать не стоит — её электрификация вряд ли коснётся. И дело даже не в тех трудностях технического характера, которые описаны выше, а в решении ФИА с 2020 года дать статус чемпионата мира Формуле-Е. Уже сейчас есть два формульных чемпионата мира, которые отличаются своей идеологией. Если переводить Формулу-1 на электричество, то как быть с Формулой-Е, тоже формульным чемпионатом мира и тоже с электромобилями? Лишить его статуса мирового первенства будет непросто (из 12 участвующих сейчас в Формуле-Е команд 11 связаны с автопроизводителями), развести серии технически и идеологически — да ещё так, чтобы разницы было достаточно для «объяснения» наличия у каждого уровня мирового чемпионата — ещё сложнее. Так что «большой цирк» должен остаться с бензиновыми моторами, пусть и в гибридной конфигурации.

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У всех поклонников автоспорта есть несколько лет, чтобы подготовиться к неизбежному — всё больше гоночных серий будет переходить на электромобили. Это нормальное развитие событий с учётом тенденций мировой автомобильной промышленности. Будут проблемы и сложности, но электромобили вытеснят — пусть и не полностью — бензиновые машины из гонок. И тут два варианта — либо Формула-Е превратится в Формулу-1, либо Формула-1 станет электрической, а Формула-Е канет в Лету.



Но нельзя исключать и третий, когда Алехандро Агаг и «Либерти Медиа» останутся при своих, а мир болельщиков разделится пополам — поклонники «старой школы» останутся верны рёву моторов, а новое поколение зрителей будет следить за баталиями современных электромобилей.