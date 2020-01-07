Первые проблемы россиян на «Дакаре»: камень против «КАМАЗа», машина Васильева сгорела

«Дакар» начинает больно бить по участникам. Но при этом Каргинов из «КАМАЗ-мастера» выиграл этап, а Карякин был очень к этому близок.

TRUCK: между Вязовичем и Каргиновым две минуты

«КАМАЗ-мастер» уверенно и по-деловому начал нынешний «Дакар», но третий этап принёс первые серьёзные проблемы, причём долго их ждать не пришлось. Уже на первой трети спецучастка серьёзная неудача подкараулила Дмитрия Сотникова. Когда россиянин резал трассу при обгоне очередного конкурента, то наткнулся на занесённый песком большой камень. Аварии избежать удалось, а вот повреждений грузовика — нет. Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки, из дыр полилось масло.

Экипаж надолго застрял на 60-м километре спецучастка, так что появились максимально мрачные мысли — не быть ли сходу? Сотников и компания, однако, так просто не сдались: более двух часов ремонта позволили справиться с огромной дырой. Официальный лайв-тайминг не показал экипаж Дмитрия ни на одной из контрольных точек — подумалось, что камазовцам пришлось отклониться от маршрута и сразу ехать на бивуак ценой огромных штрафов. Однако на финише Сотников и команда успокоили: все точки собраны, так что Дмитрий сумеет продолжить борьбу в боевом режиме, пусть теперь наверняка и перейдёт к роли «боевой технички».

Проблемы, но менее серьёзные, подкараулили ещё один «КАМАЗ». Продолжает не складываться «Дакар» для Эдуарда Николаева. На сей раз вышел из строй регулировочный клапан, отвечающий за мощность двигателя. Ремонт занял 16 минут, плюс один раз пришлось менять колесо. Если добавить к этому не самую выгодную стартовую позицию, то вот и набежали 34 минуты проигрыша.



Гораздо лучше всё у Андрея Каргинова. Россиянин накануне был очень недоволен развитием событий, но во вторник сумел контратаковать и показать лучшее время. Отыграть у белоруса Сергея Вязовича удалось пять минут, и теперь в генеральной классификации мазовцец опережает камазовца всего на две. Третий и на этапе, и в «абсолюте» Антон Шибалов: он проигрывает Вязовичу 20 минут. Николаев с отставанием в 50 минут идёт пятым, отставая от Мартина Мацика, но опережая Алёша Лопрайса. Остальные уже уступают больше часа и не мечтают о борьбе за топ-3. Например, ещё два мазовца Василевский и Вишневский идут 10-м и 14-м и явно сосредоточены на прикрытии тылов Вязовича.



«Дакар»-2020. Грузовики. Третий СУ



1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:59.15 2. Сергей Вязович («МАЗ») — +4.54 3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.13 ...9. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +34.23



«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт



1. Сергей Вязович («МАЗ») — 11:34.01 2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.18 3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +20.01 ...5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +50.12

CAR: Сайнс по-прежнему в порядке!

В зачёте внедорожников напомнил о собственных возможностях 57-летний Карлос Сайнс-старший. Испанец на «МИНИ» почти весь спецучасток боролся с Нассером Аль-Аттиёй и отвоевал первое место под занавес дня, привезя катарцу три с половиной минуты. Отметим третье место поляка Якуба Пшигонского и четвёртое — саудовца Ясира Сейдана, чьим штурманом является россиянин Алексей Кузьмич. Ну а замкнул пятёрку не кто иной, как Фернандо Алонсо! Испанец-то неплохо адаптируется к ралли-рейдам, так держать.



В общем зачёте лидирует теперь тоже Сайнс — с отрывом в пять минут от Нассера Аль-Аттии. Экс-лидер Орландо Терранова упал на третью строчку, Стефан Петерансель идёт пятым с отставанием в 19 минут. Победитель второго дня Джиниэл де Вильерс на сей раз оказался не на высоте и теперь проигрывает 24 минуты. Всё ещё в десятке неожиданный победитель первого спецучастка литовец Жала, но его отставание составляет уже час.

На «Дакар» может поехать кто угодно. Даже ты. Объясняем, что нужно сделать Как выбрать машину, к каким непредвиденным расходам нужно быть готовым и кто решит, готовы ли вы к «Дакару».

Увы, быстро выбыл из борьбы россиянин Владимир Васильев. Его «МИНИ» загорелся на второй половине дистанции, так что экипажу оставалось лишь позаботиться о собственном здоровье и своевременно покинуть машину…



Продолжают борьбу ещё два россиянина. Денис Кротов занимает 19-е место, Александр Доросинский — 20-е. Оба вошли в топ-20 и на самом спецучастке.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Третий СУ



1. Карлос Сайнс (Mini) — 3:48.01 2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +3.31 3. Якуб Пшигонски (Mini) — +4.19 4. Ясир Сеайдан (Mini) — +5.28 5. Фернандо Алонсо (Toyota) — +6.14 6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +7.36



«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт



1. Карлос Сайнс (Mini) — 11:00.20 2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +4.55 3. Орландо Терранова (Mini) — +8.09 4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +18.58 5. Стефан Петерансель (Mini) — +19.00 6. Матьё Серрадори (Century) — +20.56.

SSV: Карякин выстреливает под финиш

По-настоящему вкатился в гонку Сергей Карякин. Во время третьего этапа россиянин вроде особо не выделялся на фоне соперников, занимая на промежуточных точках места от шестого до десятого, но на финальной части допа именно Карякин и его штурман Антон Власюк отработали на сто процентов!



«Мы в одном месте только покрутились три-четыре минуты. Легенда точно была неправильно написана, крутились все, следов много. Перед финишем также был сложный участок, который требовал большой концентрации. Мы сбросили скорость, видели, как люди уезжают в другую сторону. Но собрались и нигде не проиграли», — рассказал Власюк после финиша. Пока другие крутились, россияне чуть не выиграли спецучасток: Жерар Фаррес Гуэль опередил их лишь на 18 секунд. Но куда важнее, что теперь Карякин и Власюк заметно подтянулись в общем зачёте. Они всё ещё четвёртые, но вышедший в лидеры Кейси Карри опережает их менее чем на восемь минут — всё очень плотно. Топ-5 помешается в 13 минут, отметим и идущего шестым экс-пилота WRC Конрада Раутенбаха (23 минуты отставания), а вот остальные уже уступают гораздо больше.



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Третий СУ



1. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — 4:42.47 2. Сергей Карякин (Snag Racing) — +18,0 3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +1.37 4. Арон Домжала (Domzala) — +1.55 5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — 2.06



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 13:15.36 2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +15,0 3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1.40 4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.41 5. Остин Джонс (South Racing Can-Am) — +12.39.

MOTO & QUAD: Брабек побеждает, но есть нюанс…

У мотоциклистов бодрее всех третий день провёл Рикки Брабек, причём поначалу ему насчитали на финише почти десять минут преимущества. Потом, однако, пошли традиционные для «Дакара» уточнения. Выяснилось, что в конце спецучастка возникли определённые проблемы с GPS, поэтому итоги дня решили подвести по предыдущей контрольной точке. После этого отрыв Брабека уменьшился до шести минут. Это, впрочем, не помешало Рикки возглавить общий зачёт, где он опережает Кевина Бенавидеса почти на пять минут. В «генерале» топ-10 умещается в 20 минут — следим дальше.



Самый неприятный момент дня — авария Адриена ван Беревена. Спустя всего три километра после старта ван Беревен упал на большой скорости — обследование выяснило у райдера перелом ключицы и сильный ушиб бедра. Участие в гонке, естественно, пришлось завершить.

У квадроциклистов в кои-то веки выиграл не Игнасио Касале. Он стал только третьим, но опередил главного соперника Рафала Соника. В общем зачёте Игнасио опережает поляка на 15 минут, а победителя дня Джованни Энрико — на 20. Пока интрига тут умирать не собирается.



«Дакар»-2020. Мотоциклы. Третий СУ



1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 3:29.31 2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +5.56 3. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +7.22 4. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +8.13 5. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — +8.35

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт



1. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) — 10:39.04 2. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) — +4.43 3. Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) — +6.02 4. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) — +11.02 5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) — +11.19.



4-Й ЭТАП: 453 боевых километров



В среду, 8 января, расслабиться не получится. Этап от Неома до Эль-Ула предложит дистанцию в 672 километра, их них 453 — боевых. Вновь обещают сложную навигацию, ну и песок никто не отменял.