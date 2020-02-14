Новая команда и машина Квята: видеотрансляция презентации «Альфа Таури»

Всем привет! Вы ведь, конечно же, хотите поскорее узнать, как будет выглядеть новый автомобиль Даниила Квята и Пьера Гасли в сезоне-2020 Формулы-1? А если принять во внимание, что их команда изменит название и имидж и теперь будет продвигать модный бренд «Ред Булл» под названием «Альфа Таури»? Тогда вам обязательно нужно смотреть видеотрансляцию презентации, которая будет проходить в знаменитом «Ангаре 7» в Зальцбурге — штаб-квартире «Ред Булл».

Ничего не надо искать — просто держите эту страницу наготове, и в 22:00 по московскому времени вы узнаете, какие всё-таки у «Альфа Таури» командные цвета, какую они придумали ливрею и какие ставят задачи на новый сезон Формулы-1!

Если же вы не имеете возможность смотреть видеотрансляцию, милости просим в наш текстовый онлайн, где будут оперативно появляться все фотографии и главные заявления! Ссылку на него дадим чуть позже.