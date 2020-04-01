Выживут не все? Для кого из команд Формулы-1 коронавирус может стать смертельным

Восемь этапов сезона-2020 отменены или перенесены на неопределённый срок. Гран-при Канады, который на данный момент считается первым этапом календаря, тоже наверняка не состоится в планируемые сроки — даже если пандемию удастся победить к 14 июня, ограничения на движения транспорта сделают почти невозможным переброску грузов команд в Монреаль. В общем, в Формуле-1 готовятся к тому, что сезон начнётся в конце июня или июле. Если начнётся вообще.



И это финансовая катастрофа для чемпионата, который ещё никогда в своей истории не сталкивался с таким кризисом.

Когда гонки неактуальны

Формула-1 — это очень дорогой спорт, и большинство команд не могут существовать без спонсоров и их денег. А если нет гонок, то нет и рекламы брендов спонсора, а если нет рекламы, то нет и денег. В конце сезона участники чемпионата получают от промоутера призовые — они в основном складываются из прибыли от телетрансляций и взносов местных промоутеров. И если гонок нет, то нет и этих денег. Буквально каждая команда в конце сезона-2020 недосчитается очень большой суммы.

«Формула-1 — это сильный бизнес с огромным наследием. Формула-1 это переживёт. Переживут ли происходящее команды — другой вопрос, — считает руководитель „Ред Булл“ Кристиан Хорнер. — Сейчас мы все должны сплотиться в интересах спорта и обязаны сделать всё, чтобы к концу кризиса в чемпионате оставались все десять команд».

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Хорнер также вспомнил 2008 год, когда мировой финансовый кризис вкупе с другими событиями привёл к уходу БМВ, «Тойоты», «Хонды» и «Рено». Помимо этого многие команды лишились крупных спонсоров: когда пришлось сокращать расходы, маркетинговые автоспортивные программы пали первыми.



«Тогда мы хотя бы гонялись, был календарь, проходили события, — сказал он. — Ты видел, что происходит, а сейчас мы действуем словно вслепую. В 2008-м были другие люди — Рон Деннис, Флавио Бриаторе, и мы думали об интересах спорта и решали вопросы вместе. Сейчас мир совершенно иной. Сокращение прибыли — большой удар, и мы ещё не знаем, насколько большим он в итоге окажется».



«Ред Булл» выступает в Формуле-1 ради продвижения своих товаров, что обходится концерну в десятки миллионов долларов ежегодно — так, в 2018-м Дитрих Матешиц выделил команде $ 82,9 млн. Возможно, благодаря партнёрству с «Хондой» эта сумма стала чуть меньше, но незначительно. И если нет гонок, то эти инвестиции не окупаются, а в таком случае команда Формулы-1 (две команды) для «Ред Булл» совершенно бесполезны. То же самое касается и «Мерседеса»: немцы вкладывают в команду ещё больше и уже добились в Формуле-1 всего. Не факт, что дальнейшие инвестиции в этот спорт стыкуются с планами «Даймлер» и не исключено, что «Мерседес» решит переключиться на более актуальные для человечества вопросы.

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Удар по середине пелотона

Для топ-команд вопрос участия в Формуле-1 — это вопрос желания, а вот для многих середняков разразившийся кризис может стать смертельным. За «Макларен» и «Рейсинг Пойнт», который в следующем году станет «Астон Мартином», можно не переживать — у обоих есть мощная финансовая поддержка из-за пределов чемпионата, обеспечивающая насколько это возможно в нынешнее время стабильное существование. Отчасти это же касается и «Альфа Таури» — выступления команды Квята напрямую зависят от участия «Ред Булл» в чемпионате. Но если Матешитц решит резать расходы, первой под нож пойдёт «Альфа Таури».



Тёмные времена наступают и для «Рено» — с арестом Карлоса Гона приоритет команды Формулы-1 в глазах боссов концерна несколько снизился, а результатов, которые Сириль Абитебуль обещал три года назад, по-прежнему нет. При этом, тратит концерн на команду немало — в прошлом году бюджет «Рено» в Формуле-1 составлял $ 272 млн, что меньше, чем у топ-команд, но совсем немало по меркам середины пелотона. База в Энстоуне — довольно крупное предприятие, и если «Рено» откажется от финансирования команды, не факт что подходящего покупателя в нынешней ситуации удастся найти достаточно быстро.



Резкое сокращение призовых и возможное сокращение расходов может ударить и по «Альфа Ромео», которая, напомним, остаётся де-факто «Заубером» в цветах итальянского спонсора. Ещё в прошлом году появились слухи, что «Альфа» подумывает разойтись с «Заубером», а в нынешних обстоятельствах поводов к такому решению стало только больше. Уход «Альфа Ромео» не означает автоматической смерти «Заубера», однако в прошлый раз — когда ушла БМВ — команде пришлось очень непросто, она скатилась в конец Кубка конструкторов и с трудом набирала бюджет на сезон.

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Ну, а наибольшее беспокойство вызывают «Хаас» и «Уильямс». Так, Гюнтер Штайнер

ещё перед зимними тестами открыто заявил, что если команда провалится в сезоне-2020, то в 2021 году её может уже и не быть. Модель, при которой машину почти полностью собирает «Даллара» из компонентов «Феррари», работавшая на пользу команде, сейчас может пойти ей во вред: «Хаас» очень зависит от своих итальянских партнёров, стоимость сотрудничества с которыми наверняка вырастет. Джин Хаас — бизнесмен, и пока нет ощущения, что бизнес в Формуле-1 принёс ему какие-либо ощутимые дивиденды.

И наконец несколько слов о «Уильямсе». Некогда великая британская команда, выигрывавшая титулы и гонки, в последние годы влачит жалкое существование, а после ухода Строллов и SMP Racing команда стала ещё более уязвима с финансовой точки зрения. Ещё до мировой пандемии нового коронавируса некоторые эксперты предсказывали, что «Уильямс» в скором времени продадут новым владельцам, но найдётся ли покупатель, если у него будет возможность приобрести, например, «Заубер» или «Хаас»?

О молодёжных командах

Помимо Формулы-1 в Европе есть масса и других «формул» — и для них происходящее станет куда более серьёзным ударом. Весь бизнес команд Формулы-2 и Формулы-3 строится на взносах пилотов, но без гонок этих взносов нет. При этом инженерам и механикам по-прежнему нужно платить зарплату, по-прежнему нужно платить за аренду помещений и поддерживать в рабочем состоянии автомобили.



«Если машины не ездят, у спонсоров нет причин платить вам. Они отложат выплаты, и мы все окажемся на грани банкротства, — говорит Тревор Карлин, чьи команды выступают в том числе в Формуле-2, Формуле-3 и IndyCar. — Не исключено, что через шесть месяцев команда уже не будет. Вся индустрия под угрозой».

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Попасть в Ф-2 и в Ф-3 и раньше было непросто — везде от пилотов требуют бюджеты, а потому командам часто предпочитать гонщика со спонсоров тому, кто проявил себя лучше, но не смог найти денег. Теперь пробиться в эти серии будет ещё сложнее, а богатые пилоты будут сталкиваться с меньшей конкуренцией на уровнях молодёжных серий.

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