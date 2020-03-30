Квята хотели заразить коронавирусом. Как такое вообще можно было придумать?!

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в отсутствие событий в Формуле-1 делает всё возможное, чтобы генерировать хоть какие-нибудь инфоповоды. Марко охотно общается с журналистами и делает спорные заявление. Свежее просто поразило: серый кардинал «быков» рассказал, как на полном серьёзе обсуждал с остальными руководителями «Ред Булл», не стоит ли спровоцировать заражение коронавирусом у боевых гонщиков двух команд «быков» в Формуле-1 и перспективной молодёжи.

Вот что заявил Марко в интервью австрийскому телеканалу ORF: «У нас четыре гонщика Формулы-1 и ещё 8 или 9 юниоров. Идея заключалась в том, чтобы сделать тренировочный лагерь, в котором они смогли бы ментально и физически провести этот период. И это был бы идеальный момент, чтобы подхватить инфекцию. Наши пилоты — сильные молодые люди, с прекрасным здоровьем. Таким образом они были бы готовы к этому, вероятно, очень трудному сезону. Но идею, скажем так, не очень хорошо восприняли другие члены команды».



Можно только представить мысли Макса Ферстаппена, Александера Албона, Даниила Квята и Пьера Гасли, если до них донесли предложение нарушить домашний карантин и вместе где-нибудь собраться — ещё и с целью, если «повезёт», дружно переболеть опасной заразой и тем самым выработать к ней иммунитет. У руководства «Ред Булл», конечно, большие права по управлению своими гонщиками, но трудно представить, чтобы хоть кто-то из подопечных согласился на подобный эксперимент.

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А вот смелому заявлению Марко сильно удивляться не стоит: он и ранее говорил по поводу коронавируса много разного и странного — не зря же его уважительно величают доктором (пусть и за и диплом в области юриспруденции, а не медицины). Тому же Ферстаппену австриец уже советовал побыстрее подхватить вирус: «Макс сказал мне, что боится заразиться. Но ему лучше заразиться сейчас, потому что в 22 года ты в любом случае не входишь в группу риска».



Оптимистичный Хельмут даже диагностировал болезнь у самого себя. «У меня была тяжёлая простуда с сильным кашлем в середине февраля, — говорил Марко в интервью F1-Insider. – Болезнь длилась десять дней, что необычно долго для меня. Сегодня я почти уверен, что причиной был вирус. Я не подцепил его, когда мы были в аэропорту Дубая на пути из Мельбурна. Там были десятки тысяч людей из разных стран. Все толпились в замкнутом пространстве. Многие кашляли. Для меня было бы идеально заразиться коронавирусом именно там. Конечно, если мой организм уже не выработал иммунитет к тому моменту. Таким образом, если я уже перенёс вирус».

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Ранее Хельмут и вовсе относился к людям, которые не воспринимают «корону» всерьёз и считают принимаемые меры слишком жёсткими.



«Вирус не настолько смертельно опасен, как его пытаются показать, но он может нанести колоссальный ущерб общественной жизни. Коронавирус не опаснее обычной простуды. Нужно мыслить позитивно!» — говорил он 9 марта. Недаром и в дни Гран-при Австралии представители «Ред Булл» были готовы выйти на старт даже после того, как болезнь была обнаружена у одного из механиков «Макларена» и британская команда снялась с гонки.



Особо не изменился подход Хельмута и спустя пару недель: «Я не верю, что последствия будут серьёзными. Группа риска ограничена – в ней вероятность смерти выше, чем при обычном гриппе, но у остальных всё проходит почти без последствий. Всё, что нам нужно сделать, — это посмотреть на ситуацию с точки зрения экономики».

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Вероятно, некий слом в сознании Марко произошёл лишь в последние дни, когда он оценил масштабы бедствия, например, в Италии, где базируются «Альфа Таури» и «Феррари». Теперь Хельмут уже не готов утверждать, что ему самому ничто не угрожает.

«Конечно, учитывая возраст, я вхожу в группу риска. Придерживаюсь правил и рекомендаций. Естественно, воспринимаю всё серьёзно, ведь я хорошо слышал слова австрийского канцлера. На протяжении следующих нескольких месяцев мы должны быть очень осторожными. Нам следует принимать во внимание все обстоятельства», — заявил Марко в интервью GPblog.



Так что, видимо, больше предложений заразить Квята и компанию от босса «Ред Булл» не последует.

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