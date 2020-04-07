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Заезды в Дохе в 2018 году: Формула-Е против Airbus и Boeing

Электроболид бросил вызов огромному «Боингу»
Дмитрий Захарченко
Электроболид бросил вызов огромному «Боингу». Зачем?
Электрическая «формула» сразилась на ВПП в Дохе с машинами с максимальной скоростью свыше 900 км/ч.
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Гоночные машины часто выставляют на старт против различной экзотической техники — и благодаря Формуле-Е теперь посостязаться с самолётами могут и электромобили. Вспоминаем, как Жером д’Амброзио гонялся с пассажирскими лайнерами.

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Формулу-Е в заездах в аэропорту «Хамад» в Дохе в марте 2018 года представлял автомобиль Spark SRT_01E — самая первая машина электрической серии. Предельная мощность её мотора 200 кВт, что оценивают в 268 лошадиных сил. Высокой максимальной скоростью этот автомобиль похвастать не может — всего 225 км/ч, зато до сотни он разгонялся за три секунды.

Посмотреть видео можно на канале Qatar Airways в YouTube.

В первом случае задачей д’Амброзио было обогнать разгоняющийся по взлётно-посадочной полосе Airbus A350. Этот самолёт способен взлетать при массе 275 тонн и разгоняться до 944 км/ч — в воздухе. Но и на земле самолёту есть чем похвастаться: поначалу гигантская машина уступала крошечному болиду Формулы-Е — та самая сотня за три секунды, но затем Airbus набирает скорость и в момент отрыва от земли опережает электромобиль.

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Во втором заезде д’Амброзио предстояло перегнать заходящий на посадку Boeing 787 Dreamliner. Сложно понять суть этого состязания: самолёт-то скорость терял, а не набирал. И тут д’Амброзио удержался впереди и оставил самолёт позади.

«Отлично, машина. Ты проехала быстрее самолёта, который пытался замедлиться», — гласит самый популярный комментарий под видео, собравший более 900 лайков.

Состязания в целом не показали ничего нового: SRT_01E была относительно медленной машиной и никто этого не скрывал. Зачем было подставлять зелёную во всех отношениях технику под неизбежное поражение, решительно непонятно.

Современные электроболиды Gen2 несколько быстрее, а батареи хватает на всю дистанцию. Но даже ей далеко до знаменитой «Феррари» без антикрыльев, на которой легендарный Жиль Вильнёв гонялся с пилотами итальянских ВВС.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: qatarairways.com

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