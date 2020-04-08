Необычный тест. Сможете определить, это пилотесса или подруга гонщика?

Вот и посмотрим, как вы читали самые популярные материалы сайта.

Читатели «Чемпионата» регулярно критикуют материалы про красивых гонщиц или подруг пилотов с фотографиями и небольшими рассказами про их биографии, но при этом продолжают эти тексты читать. И мы их прекрасно понимаем. Раз так, редакция решила сделать забавное голосование, чтобы вы проверили, сможете ли отличить профессиональную пилотессу от дамы сердца гонщика Формулы-1 или какого-то другого чемпионата. В нашем тесте есть как довольно известные гонщицы (мы удивимся, если вы их не узнаете), так и девушки, разгадать тайну которых не так-то просто. Что ж, тем интереснее вам должно быть!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:



Тест: пилотесса или подруга гонщика?

Другие материалы «Чемпионата» про красоток из мира автоспорта:

Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам Все эти красотки надолго остались без работы.

Эффектные девушки влюбляли фанатов гонок в «Джордан». Лучшие фото пит-гёрлз Эдди Пожалуй, главная причина, по которой мы скучаем по весёлой команде Формулы-1 из Ирландии.