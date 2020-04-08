Необычный тест. Сможете определить, это пилотесса или подруга гонщика?
Вот и посмотрим, как вы читали самые популярные материалы сайта.
Читатели «Чемпионата» регулярно критикуют материалы про красивых гонщиц или подруг пилотов с фотографиями и небольшими рассказами про их биографии, но при этом продолжают эти тексты читать. И мы их прекрасно понимаем. Раз так, редакция решила сделать забавное голосование, чтобы вы проверили, сможете ли отличить профессиональную пилотессу от дамы сердца гонщика Формулы-1 или какого-то другого чемпионата. В нашем тесте есть как довольно известные гонщицы (мы удивимся, если вы их не узнаете), так и девушки, разгадать тайну которых не так-то просто. Что ж, тем интереснее вам должно быть!
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Тест: пилотесса или подруга гонщика?
Другие материалы «Чемпионата» про красоток из мира автоспорта:
Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам
Все эти красотки надолго остались без работы.
Эффектные девушки влюбляли фанатов гонок в «Джордан». Лучшие фото пит-гёрлз Эдди
Пожалуй, главная причина, по которой мы скучаем по весёлой команде Формулы-1 из Ирландии.
Эффектная фитнес-модель из России украсит любую гонку. Дождётся ли Формула-1 Анжелики?
Шикарная подруга гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина. Лишний повод поболеть за россиянина.
Читайте также
- 8 апреля 2020
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11
-
11:54
-
11:33
-
10:15
-
09:52
-
09:29
-
00:52
- 7 апреля 2020
-
23:46
-
23:33
-
21:15
-
20:24
-
19:04
-
17:36
-
16:16
-
15:12
-
14:38
-
13:28
-
12:40
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:16
-
09:20
-
01:14
-
00:49
Партнерский контент