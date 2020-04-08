Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Статьи /

Тест — угадай по фотографии, это гонщица или подруга либо жена пилота

Тест — угадай по фотографии
«Чемпионат»
Необычный тест. Сможете определить, это пилотесса или подруга гонщика?
Вот и посмотрим, как вы читали самые популярные материалы сайта.
Авто / Формула-1 0

Читатели «Чемпионата» регулярно критикуют материалы про красивых гонщиц или подруг пилотов с фотографиями и небольшими рассказами про их биографии, но при этом продолжают эти тексты читать. И мы их прекрасно понимаем. Раз так, редакция решила сделать забавное голосование, чтобы вы проверили, сможете ли отличить профессиональную пилотессу от дамы сердца гонщика Формулы-1 или какого-то другого чемпионата. В нашем тесте есть как довольно известные гонщицы (мы удивимся, если вы их не узнаете), так и девушки, разгадать тайну которых не так-то просто. Что ж, тем интереснее вам должно быть!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: пилотесса или подруга гонщика?

Другие материалы «Чемпионата» про красоток из мира автоспорта:

Горячие грид-гёрлз, после фото которых вы будете ещё сильнее скучать по гонкам
Все эти красотки надолго остались без работы.
Эффектные девушки влюбляли фанатов гонок в «Джордан». Лучшие фото пит-гёрлз Эдди
Пожалуй, главная причина, по которой мы скучаем по весёлой команде Формулы-1 из Ирландии.
Эффектная фитнес-модель из России украсит любую гонку. Дождётся ли Формула-1 Анжелики?
Шикарная подруга гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина. Лишний повод поболеть за россиянина.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020