Цыганка нагадала ему страшную смерть. Граф Авария погиб, когда «Феррари» улетела в толпу

Он мог принести Германии титул в Формуле-1 гораздо раньше Шумахера, но в любом случае погиб бы до последнего Гран-при сезона…

Начало

Вольфганг фон Трипс родился 4 мая 1928 года в семье аристократа и банкира в Кёльне. Родовое имение фон Трипсов находилось неподалёку от Нюрбурга, что и определило увлечение Вольфганга автогонками. В семилетнем возрасте на знаменитой «Северной петле» фон Трипс впервые увидел автомобильные гонки и остался очарован миром стремительных болидов. В детстве маленький Вольфганг не пропускал ни одной гонки на «Нюрбургринге», а его кумиром был местный герой Бернд Розмайер.

Розмайер погиб в январе 1938 года в аварии во время рекордного заезда, а 10-летний фон Трипс вскоре серьёзно заболел — мальчик перенёс менингит, из-за чего у него какое-то время было парализовано лицо, и его пришлось почти заново учить говорить. У Вольфганга на всю жизнь остался низкий уровень сахара в крови, поэтому в будущем он непременно брал с собой в кокпит несколько кусочков сахара.



После войны фон Трипс поступил в архитектурный колледж, однако настоящим талантом фон Трипса была способность к изучению иностранных языков — к окончанию колледжа он не претендовал на звание великого архитектора, зато свободно изъяснялся на английском и французском. Настоящее же призвание фон Трипс нашёл в 1950 году, когда впервые принял участие в мотокроссе. В первые годы выступлений на двух колёсах фон Трипс часто заявлялся на гонки под именем Аксель Линтер, чтобы в случае неудач не вредить репутации банка отца.

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Участие в первых гонках

Первую гонку на четырёх колёсах фон Трипс провёл в 1951 году, но она была скорее исключением из правил — окончательно на четыре колеса Вольфганг пересел только в 1954 году. В первом же сезоне фон Трипс стал чемпионом Германии в классе GT.



Успешные выступления за рулём «Порше» привели к тому, что президент кёльнского «Порше»-клуба написал рекомендательное письмо руководителю спортивного подразделения «Мерседеса» Альфреду Нойбауэру, но тот выбросил рекомендательное письмо в корзину, в будущем объясняя это тем, что они получали около 4 тысяч подобных писем в год. Вскоре, правда, Нойбауэр пригласил фон Трипса на тесты, а ещё через несколько недель фон Трипс получил свой первый контракт с «Мерседесом». В итоге Вольфганг успел принять участие в двух гонках за рулём «Мерседеса», после чего немецкий концерн объявил о завершении гоночной программы. Обе гонки фон Трипс закончил на третьей позиции.



В 1956 году фон Трипс выступил за рулём «Мерседеса» в гонке «Милле Милья», но разбил машину вдребезги и вернулся в ходе заезда за руль «Порше». Но на талантливого немецкого гонщика уже обратил внимание сам Коммендаторе — Энцо Феррари. Вскоре он пригласил графа фон Трипса в Маранелло и предложил ему контракт.

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Формула-1

Первая гонка в Формуле-1 не увенчалась для Вольфганга успехом: он умудрился разбить свою «Феррари» на тренировке перед Гран-при Италии 1956 года и не смог стартовать. Вообще, после страшной аварии в Ле-Мане 1955 года, свидетелем которой стал фон Трипс, по утверждениям его современников в нём будто что-то изменилось и он перестал чувствовать грань риска. Не остановила фон Трипса даже жуткая авария перед гонкой «100 километров Нюрбургринга», из-за которой немец три месяца провёл в больнице с переломами и травмами позвоночника.



В итоге фон Трипса в автоспортивном сообществе прозвали Графом Аварией. Однако граф на то и граф, чтобы быть благородным — в 1957 году на «Милле Милье» фон Трипс был близок к своей первой победе, опередив незадолго до финиша своего напарника по «Феррари» Пьеро Таруффи. У Таруффи заклинило коробку передач, а когда фон Трипс опередил его и понял, что произошло с машиной итальянца, попросту пропустил его к финишу, став настоящим героем в Италии.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

В Формуле-1 же первые годы карьеры фон Трипса нельзя было назвать удачными — к 1958 году на его счету был всего один подиум, да и участвовал в чемпионате он только эпизодически. Фон Трипс увлекался всем, чем было возможно, — вместе с инженером Валерио Колотти открыл гоночную команду и компанию по выпуску автомобилей, организовал картодром в Керпен-Хорреме (на котором много лет спустя первые шаги в картинге сделает Михаэль Шумахер) и даже занимался журналистикой и операторской работой, даже на гонках снимая происходящее на ручную кинокамеру.

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Первый полный сезон в Формуле-1 фон Трипс провёл в 1960 году, но успешным его назвать было нельзя — он пять гонок из девяти закончил в очках, но завершил чемпионат только на седьмом месте, ни разу не поднявшись на подиум.

Гибель

В 1961 году фон Трипс преобразился и всерьёз претендовал на титул — к злополучной гонке в Италии фон Трипс лидировал в чемпионате, опережая Стирлинга Мосса и Фила Хилла. По существовавшей тогда системе начисления очков победа в Италии почти наверняка гарантировала фон Трипсу титул. И на квалификации Вольфганг выиграл первый в карьере поул.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

Старт гонки прошёл неудачно: к финишу первого круга фон Трипс был только пятым. Пилоты разменивались позициями, а на втором круге случилось непоправимое: «Феррари» фон Трипса столкнулась с «Лотусом» Джима Кларка, алый болид немца взмыл в воздух и обрушился на толпу зрителей. Самого Вольфганга выбросило из кокпита на трассу. 12 человек, включая фон Трипса, погибли на месте. Ещё трое зрителей от полученных травм скончались в больнице. А ещё через два часа Фил Хилл стал победителем Гран-при Италии и чемпионом мира за одну гонку до конца сезона. Но праздника в «Феррари» в тот день уже не могло быть.

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От судьбы не уйдёшь. Существует миф, согласно которому в детском возрасте цыганка предсказала юному Вольфгангу смерть в страшной катастрофе. Правда это или нет, доподлинно неизвестно, но даже если бы не случилась авария в Монце, фон Трипс не принял бы участия в последней гонке сезона и не смог бы побороться с Хиллом: самолёт, на котором немец должен был лететь на последнюю гонку сезона, разбился в небе над Шотландией. В той катастрофе никто не выжил.

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