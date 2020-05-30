Его называли «сумасшедшим русским». Вукович — один из величайших гонщиков Америки

Ранние годы

Билл Вукович родился 13 декабря 1918 года в Калифорнии в огромной семье — у Билла было семь братьев и сестёр. Его родители после иммиграции в США из Югославии изменили фамилию на более простую для англоязычного населения — с Вукуровичей на Вуковичей. Славянское происхождение в будущем дало Биллу сразу два прозвища — «Молчаливый серб» за хладнокровие и «Сумасшедший русский» за его агрессивную манеру пилотирования болида.

Когда Биллу исполнилось 14 лет, его отец Джон покончил с собой — в день рождения сына. В итоге Билл и его старший брат Элай были вынуждены бросить школу и пойти работать. История умалчивает, как именно Билл познакомился с гонками, но вскоре он понял, что гонки действительно могут приносить доход, и в 30-х годах стал выступать в различных заездах. В самой первой своей гонке он занял второе место, выступая на «Шевроле», одолженной ему Фредом Гирхартом. В возрасте 18 лет Билл одержал первую победу — уже в третьей гонке в своей любительской карьере. Гирхарт позволил ему забрать выигрыш себе, и Вукович был просто счастлив — он смог заработать гонками первые 15 долларов.

Словно знал, что погибнет 26-го. Почему 2-кратный чемпион Ф-1 Аскари наплевал на приметы? За четыре дня до гибели Альберто называли главным везучиком Ф-1 после падения на машине в воду.

Как бы то ни было, Гирхарт сыграл важную роль в становлении Вуковича как гонщика — он помог Биллу начать карьеру в «миджетах» в 1938 году. В 1940-м в гонках миджетов Билл получил свою первую серьёзную травму — после аварии он сломал ключицу и сильно обжёг руку. Правда, именно эта авария позволила Биллу избежать призыва во время Второй мировой войны. А вскоре Вукович сыграл свадьбу, женившись на Эстер Шмидт.



Во время Второй мировой Вукович занимался ремонтом джипов и грузовиков, зарабатывая столь необходимые ему 750 долларов на покупку миджета и подготовку его к сезону 1945 года. Билл покрасил свою новую машину в ярко-красный цвет и именно на этой алой машине выиграл чемпионат Калифорнии.



Сотрясения мозга, шрамы на руках, переломы ключицы и ребра не могли остановить его. Билл не хотел проигрывать ни в коем случае, особенно своему старшему брату Элаю, который также решил попробовать свои силы в гонках. Но для Билла на трассе не было родственников, а Элая он предупредил ещё перед первым стартом, что для него он просто ещё один соперник на трассе.

Погиб не из-за аварии или пожара, а из-за безалаберности. Элио — последний джентльмен Ф-1 34 года назад в Марселе скончался Элио де Анджелис. Его опасались даже топ-пилоты, включая Сенну.

С каждым годом Вукович одерживал всё больше побед, записав на свой счёт чемпионские титулы Западного побережья в 1946 и 1947 годах. В 1950 году он сумел выиграть национальный чемпионат миджетов, тем самым практически открыв себе двери в высшую лигу американского автоспорта.

«500 миль Индианаполиса»

Малолитражные гонки постепенно начали терять свою популярность, так что с каждым годом всё больше быстрейших гонщиков миджетов заявлялись в «500 миль Индианаполиса», к 1950 году ставших частью чемпионата мира Формулы-1. Уолт Фолкнер, Энди Линден, Мэнни Аюла — все эти пилоты к тому времени уже пробовали свою силы на «старой кирпичнице». Билл же особого интереса к гонке, которая в будущем станет легендарной, не питал, но в 1950 году ему всё же предложили поучаствовать в заезде. Однако на своей старой машине Билл не смог даже пройти квалификацию.



В 1951 году Вуковичу удалось выйти на старт, но в итоге болид выдержал лишь 29 кругов. Отчасти в этом была и вина Вуковича — болид попросту не выдержал темпа, который задал Билл, пробившийся с 20-го на десятое место всего за 15 кругов гонки. Вукович заработал за эту гонку 750 долларов, но гораздо важнее было то, что на него обратил внимание миллионер Говард Кек, которому как раз требовалась замена на следующий год — трёхкратный победитель «Инди-500» Морис Роуз закончил гоночную карьеру.

Роковое кино. Гонщик «Феррари» сам указал место, где ему было суждено погибнуть О какой вообще безопасности в тогдашней Формуле-1 можно говорить, если пилота начали спасать спустя всего пять минут?

И в 1952 году Вукович был крайне близок к успеху — к тому времени Билл по просьбе Кека оставил гонки миджетов и сосредоточился на чемпионате ААА. В квалификации Билл занял позицию на третьем ряду и лидировал в гонке на протяжении 150 кругов, но за девять кругов до финиша на машине не выдержал штифт на рулевой тяге, Билл потерял управление и врезался в стену. Победа была близка, и это осознал и сам Вукович. В ходе сезона-1952 Билл записал на свой счёт первую победу в национальном первенстве — в Детройте, а затем выиграл ещё одну гонку в Колорадо, так что на «Инди-500» 1953 года он ехал с одной целью — победить.



Билл с лёгкостью выиграл квалификацию “Инди-500”-1953, а в гонке не оставил шансов соперникам, пролидировав на протяжении 195 кругов из 200 и одержав первую крупную победу в карьере. Тот успех принёс ему свыше 89 тысяч долларов. Не обошлось в той гонке и без трагедий — заезд проходил в экстремальной жаре, и организм Карла Скарсборо не выдержал — пилот почувствовал себя плохо и сошёл с дистанции незадолго до финиша, его увезли в больницу, где он и скончался на следующий день.

Смертельный огнетушитель. Наплевав на безопасность, маршал погубил и себя, и гонщика Трагическая история, как одна авария унесла сразу две жизни — гонщика Тома Прайса и маршала Янсена ван Вурена.

В 1954-м году Вукович в гонке был ещё быстрее — он провалил квалификацию, что вынудило его стартовать с 19-й позиции, однако в гонке Биллу не было равных — он быстро вышел в лидеры и стал двукратным победителем «500 миль Индианаполиса». В 1955-м Билл мог стать трёхкратным победителем легендарной гонки и первым, кому удалось это сделать подряд.

Гибель

Перед стартом сезона-1955 Говард Кек бросил гонки и продал команду Линдси Хопкинсу. Вукович согласился принять участие в «Инди-500», но при условии, что с ним будет его механик. Вукович будто чувствовал, что предстоящая гонка станет для него последней — обычно Билл не звонил жене перед соревнованиями, но на этот раз совершил звонок и спросил у Эстер, будет ли она на трассе, а перед стартом гонки глазами нашёл супругу на трибунах и помахал ей.

Он так боялся ремней безопасности… Единственный посмертный чемпион в истории Формулы-1 Победный трофей за гонщика, едва не погибшего во время Второй мировой, получила его вдова.

Вукович с самого старта захватил преимущество в гонке, оторвавшись от соперников, но на 57-м круге случилась трагедия. Билл догнал круговых — Роджера Уорда, Эла Келлера и Джонни Бойда. На выходе из второго поворота машина Уорда задела ограждение и покатилась поперёк трассы, что часто случается на овалах. Келлер пытался избежать аварии и свернул на инфилд, однако машину занесло и он врезался в Бойда, которого отбросило в болид Вуковича, пытавшегося объехать место аварии. Машина Билла подскочила на колесе Бойда, болид взлетел в воздух и пробил внешнее ограждение трассы. После приземления автомобиль вспыхнул, но это не имело значения: к тому времени Билл был уже мёртв.



«Единственный способ выиграть здесь — держать ногу на педали газа и поворачивать налево», — говорил про «500 миль Индианаполиса» Вукович. Вся суть гонок на овалах. Вукович стал далеко не первым гонщиком, которого навсегда забрала скорость, и далеко не последним. Но он был и остаётся настоящей легендой в квадрате — легендой легендарной гонки на «Старой кирпичнице». И одним из величайших гонщиков Америки.