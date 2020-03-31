Он так боялся ремней безопасности… Единственный посмертный чемпион в истории Формулы-1

Карл Йохен Риндт родился 18 апреля 1942 года в Майнце (Германия). С самого раннего детства его жизнь была омрачена трагедией — родители будущего гонщика Формулы-1 погибли в Гамбурге во время бомбардировки во Второй мировой войне. Сам Йохен чудом не пострадал и был усыновлён бабушкой и дедушкой по материнской линии в возрасте 15 месяцев. Именно так немец и стал австрийцем, переехав в Грац — город неподалёку от Вены.

Ранние годы

До 17 лет Риндт никак не проявлял интереса к автоспорту. Он занимался парусным спортом, но всё изменилось в 1959 году: Йохен отправился в Англию, чтобы подтянуть английский язык, и оказался на трассе в Гудвуде. Там он сделал первые шаги в автоспорте, проехав по трассе за рулём спортивной машины «Ягуар». Как только Риндт вернулся в Австрию, то попросил дедушку купить ему автомобиль.



Ещё через два года Риндт познакомился и с «формулами» — в сентябре 1961 года он отправился посмотреть на гонку в Цельтвеге, где стал свидетелем победы Иннеса Айленда. Будучи под впечатлением от гонки, Йохен пообещал себе однажды сесть за руль такой машины.



В 1962 году Риндт купил себе Alfa Romeo TI 1300, на которой выиграл уже дебютную гонку в Асперне, а затем одержал ещё восемь побед. После этого Йохен отправился осуществлять свою мечту уже в «формулах». В дебютной гонке в Валлелунге Риндт на Купере завоевал поул-позицию. В следующей гонке он финишировал на втором месте, а в Монако стал четвёртым.



В 1964 году Риндт уже выступал в Формуле-2. В дебютной гонке на «Нордшляйфе» австриец стал четвёртым. Первую же победу Йохен в Формуле-2 одержал на гонке в Кристал Пэласе, победив и Грэма Хилла, и Джима Кларка. Забавно, что на следующий день заголовки английских газет назвали его «новой австралийской надеждой». Слишком уж популярен тогда был Джек Брэбем в автоспортивном мире, и, по словам Риндта, англичане не верили, что хороший пилот мог быть не из Австралии. В том же году состоялся и дебют в Формуле-1 — за рулём «Брэбэма» в команде Роба Уокера на родном для себя Гран-при Австрии Риндт сошёл из-за проблем с рулевой колонкой.

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Формула-1

«Если у меня на трассе нет шансов бороться за победу, то я предпочту остаться в боксах. Я не заинтересован в борьбе за девятое или десятое место», — говорил Риндт. Это была одна из причин, по которой он отказал Робу Уокеру. В том же году Риндт отказал «Феррари» в ответ на предложение провести сезон в спортпрототипах, а в составе North American Racing Team выиграл Ле-Ман за рулём всё той же «Феррари».



Но главной причиной отказа Уокеру стала альтернатива, которую предложили Риндту — у него появился шанс перейти в «Купер». Правда в первый полноценный сезон особых шансов на победу у Риндта и не было — он закончил чемпионат 13-м, а лучшим его результатом стало четвёртое место на гонке в Германии.



В Австрии же Риндт стал настоящей легендой. В 1965 году он организовал выставку гоночных автомобилей имени себя в Вене, пригласив туда Джеки Стюарта, Жо Боннье и Альфреда Нойбауэра. Именно эта выставка и стала в будущем знаменитым автосалоном в Эссене. В 1969 году в Австрии построили и новую трассу Формулы-1 — «Остеррайхринг», ныне известный как «Ред Булл Ринг». Риндт был консультантом этого проекта.



Что до Формулы-1, то в 1966 году Риндту удалось завоевать первый подиум на гонке в Бельгии, а затем добавить ещё два — в Германии и США. Второй полноценный сезон в серии Йохен закончил на третьей позиции. В 1967 и 1968 годах успех к Риндту также не пришёл — пара подиумов за два года, 13-е и 12-е места по итогам сезона.

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В 1969-м Риндта взяли в «Лотус» в качестве замены погибшему годом ранее Джиму Кларку. И на 10-м этапе сезона-1969 Йохену улыбнулась удача: ему наконец-то удалось победить.



Чуть ранее в том же сезоне Риндт подтвердил и свой крепкий характер — на этапе в Монжуике он попал в серьёзную аварию из-за неверной конструкции заднего антикрыла, получив травмы головы. Мало кто осмеливался критиковать легендарного конструктора Колина Чепмена, а затем как ни в чём не бывало оставаться в команде. Риндт это сделал.



В 1970 году к Риндту наконец-то пришёл успех. Он смог одержать пять побед за 85 дней — на гонках в Монако, Нидерландах, Франции, Великобритании и Германии. После схода на девятом этапе чемпионата из 13 запланированных — Гран-при Австрии — Риндт продолжал выигрывать 20 очков у ближайшего преследователя, Джека Брэбэма. На счету Йохена было 45 очков за пять побед, у Брэбема — всего 25.

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Следующий этап был в Монце. На тренировках Риндт принял решение использовать болид без спойлеров. Слишком уж скоростной была и остаётся до сих пор итальянская трасса, так что отказ от крыльев мог дать столь необходимое преимущество на прямых над болидами «Феррари» — Жаки Икс и Клей Регацциони выигрывали у «Лотуса» по две секунды с круга. Однако Гран-при Италии для Риндта продлился всего пять кругов. На тренировке болид Риндта на задней прямой начало дергать из стороны в сторону, а затем резко выбросило влево на скорости 330 км/ч.

За пару лет до этого Риндт едва не пострадал в аварии в Индианаполисе — машина потеряла управление и врезалась в бетонный борт. Болид моментально загорелся, но Йохен сумел выскочить из машины и отделаться лёгким испугом, шокировав приехавших санитаров, готовых к худшему. Йохен попросил у водителя сигарету, а санитар, проверив пульс пилота, был невероятно удивлён во второй раз — пилот был подозрительно спокоен.



Риндт, зная об опасности огня, не использовал поясной ремень безопасности, что, как говорят, и сыграло роковую роль в той аварии в Монце. Пилот, плохо зафиксированный ремнями, при ударе сполз в кокпите вниз, и его горло получило от натянутых ремней несовместимые с жизнью травмы…



Существует версия, что причиной аварии Йохена стала поломка передней подвески, однако даже спустя 48 лет после аварии истинная причина так и неизвестна, ведь уже не установить, сломалась ли подвеска до аварии или из-за контакта с отбойником.

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Риндт погиб 5 сентября 1970 года в возрасте 28 лет. На оставшихся до конца сезона трёх этапах ни Джеки Стюарту, ни Джеку Брэбему, ни Жаки Иксу так и не удалось набрать необходимых очков, чтобы побить результат Йохена. Немецкий австриец стал первым, и, надеемся, последним чемпионом мира Формулы-1 посмертно. Награду за него на ежегодной церемонии получила жена Нина.

Нина Риндт Фото: Les Lee/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

После смерти Йохена его жена вспоминала историю их семьи. В 1966 году Нина и Йохен обручились, однако через несколько дней девушка разорвала отношения с гонщиком и вернула ему кольцо. Риндт отправил его обратно по почте с запиской: «Храни, пока не передумаешь». Нина говорила, что Йохен всегда знал, чего хочет в жизни. В итоге ему удалось добиться того, чего он, как и любой другой пилот Формулы-1, хотел — стать чемпионом мира. Но сам Риндт об этом так и не узнал…

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