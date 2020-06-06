После чемпионства Шумахер устроил погром и катался пьяным на погрузчике. Легенда во всём!

Гонщик до мозга костей, не раз в своей карьере переходивший грань допустимого ради успеха, вне боевого кокпита оказывается таким же простым человеком, как и все мы. Михаэль Шумахер доказал это после Гран-при Японии 2003 года, когда в шестой раз стал чемпионом мира. Вспомним ту забавную историю.
Сложное чемпионство
На «Сузуку» немец приехал в роли фаворита, на девять очков опережая Кими Райкконена и на десять — провалившегося в США Хуана-Пабло Монтойю. Колумбиец потерял даже теоретические шансы на титул, а Кими при старой очковой системе требовалась победа при финише Михаэля ниже восьмого места.
Правда, квалификация сложилась не по сценарию Шумахера: невовремя пошедший дождь отбросил Михаэля на 14-е место. Правда, и Кими стал только восьмым, а на первом ряду расположились Баррикелло и Монтойя.
Гонка как-то сразу пошла не по сценарию Шумахера: в контакте с Сато он повредил переднее антикрыло, потом его чуть не выбил из гонки Ральф… Впрочем, Михаэль всё-таки прорвался на восьмую позицию и мог не следить за положением Кими. Финн делал всё, что мог, но финишировал на втором месте позади Баррикелло — так что восьмое место Шумахера уже ничего не решало, есть шестой титул!
Противный холодильник, ужасный телевизор
Отойдя от напряжённой гонки и раздав все положенные интервью, Михаэль наконец позволил себе расслабиться и отметить окончание напряжённого сезона — по сравнению с 2002-м борьба за титул не превратилась в лёгкую прогулку, в какой-то момент было совсем не очевидно, что Шумахер сохранит единичку на носу болида.
Праздник на автодроме Михаэль решил организовать в компании Ральфа, а из коллег первым к ним присоединился Оливье Панис. Собственно, торжество почему-то организовали именно в помещении «Тойоты» — словно Шумахер заранее знал, что будет, и решил пощадить имущество «Феррари».
Сначала Шумахер праздновал со своей командой
Фото: Clive Mason/Getty Images
Гонщики и их друзья быстро дошли до кондиции, причём солидной такой кондиции. В какой-то момент Ральфу, видимо, стало душновато — иначе трудно понять, зачем он решил разбить окно телевизором.
Михаэль и Оливье пришли на помощь другу: в освободившийся проём полетели столы и стулья. Шумахер-старший этим не ограничился и зачем-то решил повалить холодильник, с чем в итоге справился (отдадим должное — потом поставил обратно).
Именно в момент борьбы немца с холодильником в помещение зашли журналисты, которые и сделали исторические кадры. Интересно, насколько довольны были получившимися фотографиями в «Тойоте»? С одной стороны, величайший пилот всех времён облачился в их рубашку и потом щеголял в ней допоздна, с другой — обстоятельства «перехода» так себе.
Трактор вместо болида
Вечеринкой в гараже Шумахер не ограничился и отправился гулять по трассе. По дороге Михаэль наткнулся на автопогрузчик — рефлексы дали о себе знать, и Шумахер, хоть и пьяный, прокатился на непривычной для себя технике.
Дальше — больше: Михаэль вдруг решил найти своего бывшего конкурента по чемпионату. Райкконен с трассы не уехал: сидел в одном из заведений со своей женой и друзьями. По внешнему виду коллеги финн быстро оценил состояние Шумахера и мило с ним побеседовал. При этом писали, что сразу после финиша после провокации со стороны Райкконена пилоты чуть ли не подрались — очевидно, что либо это ложь, либо к ночи оба пилота отошли от инцидента.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Kimiisland.
В конце вечера Шумахер как заботливый брат не придумал ничего лучше, чем попытаться отвезти брата в гостиницу. Подшофе? Ну что ж, не страшно. К счастью, «БМВ» Ральфа не разделила оптимизма братьев и отказалась заводиться. Так что в свои номера Шумахеры добрались всё-таки не за рулём.
Утром в понедельник, в 10:00, Михаэль выписался из гостиницы — и очевидцы говорят, что помятым Шумахер вовсе не выглядел.
Что ж, гонщику-чемпиону и вечеринки топ-уровня!
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