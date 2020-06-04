Россия может принять сразу два этапа Формулы-1. Но как назвать вторую гонку?

Руководство Формулы-1 продолжает формировать календарь нынешнего сезона. На данный момент известны даты лишь первых восьми Гран-при, которые пройдут на шести европейских трассах. По данным Auto Motor und Sport, дальше Ф-1 хочет провести ещё две гонки в Германии и Италии, после чего отправиться в Сочи. При этом руководство чемпионата и компания-промоутер «Росгонки» обсуждают, не провести ли на «Сочи Автодроме» сразу два этапа.

Такое предложение понятно: пространство Олимпийского парка и современная инфраструктура трассы позволяет соблюдать все требования по социальной дистанции и так далее, а обилие отелей в Адлере и Сочи — изоляцию команд друг от друга и быструю доставку из гостиниц на трассу.



В «Росгонках» подтвердили, что вариант с двумя Гран-при теоретически возможен, хотя пока никаких договорённостей на сей счёт нет.



«В период нестабильной эпидемиологической ситуации мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с коллегами из Формулы-1 и обсуждаем различные варианты проведения гоночного уик-энда в Сочи, в том числе и количества Гран-при. В случае необходимости мы готовы к проведению нескольких гонок. Сочи обладает великолепной инфраструктурой, а «Росгонки» как промоутер — достаточным опытом и человеческими ресурсами», — заявила пресс-служба компании в интервью «Чемпионату».

«Мы готовы». В Сочи отреагировали на слухи о проведении сразу двух этапов Формулы-1

Сколько всё-таки этапов Формулы-1 примет Россия, станет известно чуть позже. Организаторы пообещали опубликовать дальнейший календарь гонок «в ближайшие недели», то есть ближе к концу июня. В ожидании этой информации давайте подумаем: а какое название может получить второй этап на «Сочи Автодроме»? Напомним, что вторая гонка в Австрии стала Гран-при Штирии, а повторный этап на «Сильверстоуне» — Гран-при 70-летия Формулы-1.

Гран-при Краснодарского края

Если проводить аналогии со Штирией, то вполне логично, чтобы возникла привязка к местности. Пусть Краснодарский край больше и не владеет трассой, передав её «Росгонкам», но регион все равно принимает активное участие в подготовке к Гран-при (например, по части транспорта).

Гран-при Адлера

Совсем уж местная история, но почему бы не прославить сочинский район, на территории которого расположена трасса и Олимпийский парк? Бренд Сочи известен всем иностранцам, а так появится шанс бесплатно и мощно прорекламировать и Адлер.

Гран-при Евразии

Красивый вариант, который наверняка понравится политикам. Почему бы не подчеркнуть необъятные просторы России?

Смерть Брежнева сорвала советский этап Формулы-1. Он уже стоял в календаре на сезон-1983 28 августа 1983 года. Москва, уличная трасса на Ленинских горах… Но затея будущего властелина Формулы-1 Экклстоуна провалилась.

Гран-при Кавказа, Гран-при Чёрного моря

Ещё два географических варианта, которые понятны иностранцам. Даром что трасса расположена на берегу моря, а болиды несутся на фоне Кавказского хребта.

Гран-при Имеретинской низменности

Вновь география, но сразу два «но»: слишком сложное и длинное название, плюс Имеретия ассоциируется скорее с Грузией.

Квят у пропасти, гусли для репортёров и внезапная Украина. Истории с ГП России То, чего не было в телетрансляциях из Сочи — включая лай Риккардо и аналитику по борщу.

Гран-при Олимпийского парка

Думаю, в особых объяснениях не нуждается. Но не уверен, насколько возможно взять такое название без одобрения Международного олимпийского комитета.



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