Из пилотессы — в фильмы для взрослых. 8 неожиданных уходов из гонок в совсем другие сферы

Теперь Грейси зарабатывает по 25 тысяч долларов в неделю, за год закрыла ипотеку и ни о чём не желает. И папа не ругает.

Рене Грейси, ранее известная по выступлениям в легендарном австралийском марафоне «Батерст 1000», призналась, что теперь зарабатывает на жизнь съёмками в XXX-фильмах — любой желающий может подписаться на её интимные снимки и видео за $ 12,95 в месяц.



Рассказываем историю 25-летней девушки и вспоминаем ещё несколько случаев неожиданного развития карьеры после автоспорта.

Из Батерста с любовью

Гонками Рене Грейси занялась в относительно зрелом возрасте, но уже в 18 лет дебютировала в австралийском Кубке «Порше Каррера» и стала первой девушкой в истории этого первенства. В дебютном сезоне она заняла только 19-е место, но на следующий год добралась до финиша всех гонок и дотянулась до 15-й строчке, после чего перешла в серию «Данлоп» — младшую серию V8 Supercars.



Высокими результатами девушка похвастаться не могла, однако яркая внешность и энтузиазм обратили на себя внимание, и в том же 2015 году Рене в паре с Симоной де Сильвестро выступила в марафоне «Батерст 1000». Увы, уже на десятом круге Грейси поскользнулась на луже масла и разбила машину — её удалось починить, но до финиша девушки добрались с отставанием в 40 кругов.

Годом спустя Грейси и де Сильвестро вернулись в Батерст, сменив «Форд» команды «Продрайв» на заводской «Ниссан», и на этот раз прошли всю дистанцию без проблем — 14-е место. К какому-либо прорыву в карьере что для одной, что для другой пилотессы та гонка так и не привела. Рене ещё какое-то время выступала в серии «Супер2» (так теперь называется серия «Данлоп»), но осталась без спонсорского бюджета и потеряла место в команде.



В итоге Грейси бросила автоспорт и занялась съёмками видео для взрослых — девушка говорит, что ни о чём не жалеет. «С гонками ничего не получилось. Думаю, мне не хватало желания, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как другие. Результатов не было, найти бюджет не получалось — я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться, — признаётся девушка. — Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, что бы об этом ни думали другие. Верьте мне или нет, но моя мама всё знает и поддерживает меня. В среднем я зарабатываю по $ 2500 в день и через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет». «Гонки — больше не моя страсть», — добавляет она.

Секс-игрушки от Роберта Дорнбоса

Голландец провёл в Формуле-1 всего 11 гонок — полсезона за «Минарди» в 2005-м и три гонки за «Ред Булл» в 2006-м, и выше 12-го места на финише не поднимался. Однако затем он провёл отличный сезон в ChampCar, одержав две победы на незнакомых трассах (выступая за «Минарди» Стоддарта!), но не смог адаптироваться к технике IndyCar после объединения двух серий и в 2011-м повесил шлем на гвоздь.

По окончании карьеры Дорнбос вернулся в родные Нидерланды и стал одним из сооснователей компании по производству умных секс-игрушек. «Мы стремимся добавить интернету измерение прикосновений», — сказал экс-пилот на выставке AVN в 2016 году.

Реутеманна в губернаторы

Карлос Реутеманн и Алан Джонс на подиуме Гран-при США-Запад 1981 года Фото: Don Morley/Getty Images

Карлос Реутеманн выступал в Формуле-1 с 1972-го по 1982-й, на счету аргентинца 12 побед (в том числе на Гран-при Монако-1980) и второе место по итогам сезона-1981. Чемпионства Реутеманн так и не взял, но остался в памяти как быстрый и непримиримый пилот, который пошёл поперёк командной тактики и боролся за титул с напарником. Помимо этого Карлос дважды занимал третье место на Ралли Аргентины чемпионата мира по ралли и гонялся в Ле-Мане на «Феррари» — без особого, правда, успеха.



Гораздо большего Реутеманн добился после спортивной карьеры: на волне популярности экс-пилот дважды побеждал на выборах губернатора Санта-Фе — в 1991 и 1999 годах. Карлос был одним из наиболее популярных политиков в Аргентине, и когда он отказался баллотироваться в президенты, для многих его сторонников это стало большим разочарованием. Тем не менее в 2003-м он избрался в Национальный сенат и заседает в нём до сих пор — мандат экс-пилота Формулы-1 истекает в 2021 году.

Гонщик и губернатор. История пилота, сломавшего командную тактику Взять поул в дебютном Гран-при, перейти дорогу чемпиону, уйти на старте сезона и выиграть выборы? Легко, если вы — Карлос Ройтеман.

Экологичный Диниц

Социально значимыми вещами после Формулы-1 занялся и Педро Диниц, гонявшийся в «Больших призах» в 90-х. Лучшим результатом Диница в гонках было пятое место, хотя в распоряжении бразильца никогда не было по-настоящему конкурентоспособной техники. Завершив собственную карьеру, Педро организовал в Бразилии местный чемпионат двухлитровой Формулы «Рено» — и лично управлял им несколько лет, а потом занялся экологией — не самый ожидаемый выбор для гонщика.



В середине 2000-х Диниц вместе с супругой инвестировали в местный агро-хозяйственный сектор, а позже экс-пилот стал членом совета директоров некоммерческой организации «Фуд Танк», занимающейся проблемами голода, нищета и неравнества.

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Напарники-виноделы

Ральф Шумахер в своей винодельне Фото: schumacher-wines.com

С 2005 по 2007 годы за «Тойоту» выступали Ральф Шумахер и Ярно Трулли, и хотя у японской марки были огромные бюджеты и амбиции, ни для того, ни для другого тот период не стал в карьере главным. Для Ральфа «Тойота» и вовсе стала последней командой в Формуле-1, а Трулли ещё пару лет поездил за «Кэтерхэм», и также вынужден был уйти из спорта.



Сейчас же оба занимаются производством вина. Более известна винодельня Трулли в Абруццо, где виноград выращивают с 1793 года. Ральф же сотрудничает с немецкой маркой, в чьё вино, как утверждает сам он пилот, он влюбился ещё тогда, когда выбирал напитки для своего ресторана.

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Чемпионские баллады

Напоследок расскажем о творческих успехах Жака Вильнёва и Хайме Альгерсуари — оба после Формулы-1 занялись музыкой. Вильнёв выпустил первый сингл в 2006 году, а годом позже у канадца вышел альбом — Private Paradise, в основном состоящий из лиричных баллад под гитару. Коммерческого успеха пластинка, увы, не снискала: согласно подсчётам канадских СМИ, в общей сложности продано не более тысячи копий альбома.

Вильнёв: почему вы хотите, чтобы в Формуле-1 побеждали паршивые команды?! Как всегда острый на язык Жак Вильнёв объяснил нам, почему Квят не вернётся в «Ред Булл», а также разнёс «Уильямс» и лимит на бюджеты.

Альгерсуари в Формуле-1 добился куда меньшего, чем Вильнёв, зато явно передил канадца в музыке (хотя это и не соревнование). Под именем DJ Squire испанец регулярно выступает в клубах, а однажды был хедлайнером фестиваля в Барселоне. Наконец, альбом Хайме — Organic Life — пять дней после релиза возглавлял чарты iTunes.