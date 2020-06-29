«Квят — сдержанный, но «реактивный». Разбор гоночных стилей всех пилотов Формулы-1

Почему все так восторгаются Ферстаппеном, кому не хватает «физухи» и в какой команде самая непохожая пара пилотов?

Часто говорят, что современные машины Формулы-1 похожи друг на друга и без раскраски отличить одну от другой будет почти невозможно. Но это отнюдь не значит, что гонщики пилотируют свои автомобили одинаково — даже на совершенно одинаковых машинах каждый гонщик исповедует свой собственный стиль.



И в прошлом году стиль каждого из пилотов на стартовой решётке разобрал в своей книге «Формула-1 в XXI веке» венгерский специалист Габор Вебер. «Стиль пилота складывается из множества небольших деталей, многие из которых почти незаметны, — пишет он. — В основном стиль вырабатывается естественно, и он свой у каждого из пилотов — как отпечатки пальцев или ритм дыхания. Но следует помнить, что лучшие гонщики никогда не останавливаются в своём развитии».



В преддверии старта сезона-2020 предлагаем краткий пересказ разбора Вебера.

Габор Вебер родился в 1971 году и в автоспорте первую очередь известен своим чемпионством в Еврокубке SEAT Leon сезона-2010. Кроме того, в 2012-м он проехал несколько гонок WTCC, а затем стал тренером Норберта Мичелиса, чемпиона WTCC-2019.

С 2002 года Вебер выступает в качестве комментатора гонок Формулы-1 на венгерском телевидении.

«Мерседес»

Льюиса Хэмилтона часто называют одним из величайших пилотов в истории. Британец предпочитает тормозить позднее — порой даже ценой блокировки внутреннего переднего колеса, однако вместе с этим умеет варьировать траектории и даже в рамках одного круга использовать различные техники прохождения поворота. Одна из его сильнейших сторон — умение адаптироваться, но это не давало бы такого эффекта без удивительной точности (в этом отношении они с Ферстаппеном на голову выше других). Другой особенностью стиля Льюиса является его умение очень резко перемещать центр тяжести, что помогает ему в скоростных «эсках».



Стиль Боттаса немного отличается — финн раньше бросает автомобиль в поворот. Пока передние колёса обеспечивают сцепление, Валттери невероятно быстр. Он пилотирует агрессивно, любит, когда заднюю часть немного водит, и ему приходится её корректировать.

Но временами Боттас может переборщить, а перераспределение веса при таким пилотировании происходит не так эффективно.

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер на Гран-при Абу-Даби-2019 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари»

Стиль Шарля Леклера — в плане работы рулём и тормозами — напоминает первые годы Фернандо Алонсо. Леклер создаёт немного недостаточной поворачиваемости и проезжает повороты на низкой скорости, но это позволяет нивелировать чувствительность задней части машины. Шарль предпочитает проходить повороты с поздним апексом и тормозить с короткими переключениями передач. Монегаск, тем не менее, в отличие Переса или Хюлькенберга, остаётся «реактивным» (от слова «реакция») пилотом, что порой приводит к проблемам с резиной — в пылу борьбы Шарль бывает чересчур агрессивен с педалью газа.



Феттель — полная противоположность. Будучи четырёхкратным чемпионом мира, он точно знает, как быть быстрым. Прошлый сезон сложился для него неудачно, но Себ не растерял своей скорости, а вот его уверенность исчезла. Феттель входит в поворот и понижает передачу раньше, что позволяет «подкручивать» заднюю ось. Немец превосходно овладел этой техникой за годы выступлений за «Ред Булл» — чему поспособствовал и «выдувной диффузор». По этой причине у Себа всё было в порядке медленных и скоростных поворотах, но в резких и среднескоростных немец становился уязвим. Однако проблема здесь также в крайне чувствительной задней части «Феррари», а внезапная потеря сцепления — худшее, что может случиться с Феттелем.

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«Ред Булл»

Вне всяких сомнений, Ферстаппен — один из лучших гонщиков за последние годы. Главный трюк Макса — минимальные движения рулём. Как только машина начала поворачивать, Ферстаппен управляет ею педалями — что также помогает ему в обращении с шинами. Не меньше удивляет его внутреннее чутьё — Макс в каждом повороте знает когда и где окажется, и именно там и оказывается — независимо от состояния резины или стадии гонки.



Техника Албона в чём-то схожа со стилем Ферстаппена — и это ещё одно объяснение его перехода в команду посреди сезона. Главная сила Албона в его спокойном, ритмичном пилотаже. Александер не провоцирует машину и за счёт аккуратной работы газа позволяет ей работать на него.

Борьба Албона и Сайнса на Гран-при США-2019 Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Макларен»

Гонщики «Макларена» не очень похожи друг на друга. Сайнс постоянно старается улучшить время за счёт небольших коррекций, он любит когда машина под ним оживает. Испанец жёстко переключается, резко поворачивает и старается заходить на поздний апекс поворота. У Норриса же более элегантный стиль, он куда более аккуратен на входе — Ландо поздно тормозит, но лишь изредка блокирует колёса. Передачи Норрис переключает словно робот — намного ритмичнее других гонщиков.

«Рено»

Хюлькенберг и Риккардо проходят повороты по точным геометрическим линиям. Нико на трассе смотрится более изящно — он старается лучше выйти из поворота вместо того, чтобы резко бить по тормозам. Он отлично держит машину в повороте и прекрасно обращается с педалью газа.



Риккардо же в первую очередь вспоминается своими обгонами на поздних торможениях, но если посмотреть, как Дэн едет по трассе сам по себе, то обращает на себя внимание точность, с которой пилот перераспределяет вес автомобиля. Для этого необходимо очень точно чувствовать и контролировать малейшие движения дросселя.

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«Рейсинг Пойнт»

Серхио Перес — один из тех пилотов, которые предпочитают раньше нажать на тормоз, но обеспечить идеальный выход из поворота. Он намеренно ломает траекторию в медленных поворотах, но отыгрывает потерянное время на прямой после него. Эта техника также позволяет очень аккуратно расходовать резину — и в этом смысле Чеко является одним из лучших специалистов на стартовой решётке.

Лэнс Стролл — полная противоположность мексиканцу. Стролл часто импровизирует, очень поздно тормозит и потому проходит повороты на более высокой скорости. Лэнс стремится балансировать рулём и педали на пределе возможного. У него превосходная реакция, что часто помогает в меняющихся условиях.

«Альфа Таури»

Даниил Квят идеально сочетает в себе сдержанного, но «реактивного» пилота. Россиянин полагается на сцепление передней оси, но её малейшее проскальзывание может испортить выход — и время круга. Квят влетает в повороты на огромной скорости, с жёстким понижением передачи в конце.



Гасли входит в поворот чуть более тонко — как только машина меняет направление движения, он отпускает тормоз, почти сваливаясь в занос. Француз переносит вес машины более эффективно, чем Квят: ему, в отличие от напарника, не требуется так много сцепления спереди. Но из-за этого автомобильПьерабыстрее теряет стабильность — и мы не раз это видели за время его выступлений в «Ред Булл».

Даниил Квят и Кими Райкконен на Гран-при России-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

«Альфа Ромео»

Команда целиком выстроена вокруг Кими Райкконена. Финн поворачивает рано и быстро входит в поворот, но ему не всегда удаётся задуманное, если он не слишком точно определил апексы. Кими очень точно работает с газом и любит играть педалью в затяжных поворотах.



Стиль Джовинацци похож на технику Райкконена, но итальянцу не хватает уверенности. Это может быть связано с тем, что Антонио пытается приспособиться к стилю напарника. Кроме того, в длинных поворотах его шлем почему-то отклоняется во внешнюю сторону — это ставит некоторые вопросы на тему его физической формы. Возможно, это не просто совпадение, что Джовинацци ошибается ближе к концу заезда.

«Хаас»

Единственная стабильная вещь в пилотаже Грожана и Магнуссена в сезоне-2019 — нестабильность. И причина тому — машина «Хааса». Магнуссен предпочитает поворачивать раньше, поглощая огромную скорость и провоцируя тем самым недостаточную поворачиваемость. Увы, зачастую датчанин неточен, а его траектории разбросаны по всей ширине трассы. Проблема, в первую очередь, в машине, но будь Кевин более адаптивен, он смог бы добиться большего.



Грожан — ещё большая загадка. Он более чувствителен за рулём и за счёт этого тормозит перед поворотами глубже. Француз превосходно чувствует машину при возвращении на газ и аккуратнее с ней обращается.

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«Уильямс»

Кто бы что ни говорил о травме Роберта Кубицы, но она сильно повлияла на его пилотаж. Он нестабилен на входе в повороты — и это стоит ему огромного количества времени. Сейчас поляк уже не так чувствует машину, и было бы чудом, если бы после таких травм он выступал на прежнем уровне.

В то же время Джордж Расселл затмил Кубицу во всех аспектах. За рулём столь неуправляемой машины дебютант смотрелся особенно чисто и точно, пилотировал с минимальными коррекциями и зачастую проходил повороты одним движением руля. Удивительно, но по чистоте пилотажа Джордж — среди лучших пилотов чемпионата, а его победа над Робертом не случайна.