Венгрия — приговор «Ред Булл» и «Феррари». Верим лишь в Боттаса. Итоги третьего этапа Ф-1

Соперники «Мерседеса» рассчитывали подтянуться, но дела у них идут всё хуже — ни подиум Ферстаппена, ни третья линия «Скудерии» не убеждают.

После скоростного «Ред Булл Ринга» Формула-1 отправилась на узкий и извилистый «Хунгароринг» — казалось, что уж тут-то «Ред Булл» и «Феррари» смогут подтянуться к лидерам, раз уж в обеих командах в межсезонье сделали ставку на аэродинамику.

Их ставка не сыграла.

Макс разбил машину ещё до старта, но приехал на подиум! А Льюис повторил рекорд Шумахера У Квята шансов на очки не было.

Надежда только на Боттаса

Три победы «Мерседеса» в трёх первых гонках — это само по себе не катастрофа. Катастрофа то, что все, кто могли побороться с действующими чемпионами, раз за разом проваливаются и оказываются слишком далеко — даже не для борьбы за победу, а хотя бы для того, чтобы оказывать ощутимый прессинг. Хэмилтона и Боттаса теперь разделяют пять очков, но идущий третьим Ферстаппен отстаёт от лидера на 30 очков, то есть на Гран-при Великобритании Максу уже никак не догнать Льюиса в чемпионате.

Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

На «Хунгароринге» никто так и не смог бросить вызов «Мерседесу», а из-за провала Боттаса на старте у Хэмилтона вовсе не осталось соперников — Льюису не помешали даже несколько кругов на «промежуточных», когда почти все остальные «переобулись» в «слики». И это на трассе, которая в теории должна была подойти «Ред Булл» и «Феррари» лучше, чем «Ред Булл Ринг».

Гран-при Венгрии продемонстрировал, что из всех топ-команд настоящего прогресса в это межсезонье добился лишь «Мерседес». Тото Вольф назвал это ироничным, поскольку, по его словам, именно подозрительный двигатель «Феррари» заставил немцев активнее работать над двигателем и аэродинамикой. Эта работа приносит свои плоды, и в этом году немцы почти наверняка побьют рекорд «Скудерии» по числу выигранных подряд Кубков конструкторов — отрыв от ближайшего соперника составляет уже 66 очков.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33

4. Ландо Норрис («Макларен») — 26

5. Александер Албон («Ред Булл») — 22

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22

7. Шарль Леклер («Феррари») — 18

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18

9. Карлос Сайнс («Макларен») — 14

10. Себастьян Феттель («Феррари») — 9…

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.

«Ред Булл» лишился главного оружия

Перед этапом в Венгрии советник «Ред Булл» по автоспорту заявил, что эта гонка покажет, сможет ли австрийская команда бороться за чемпионство. И вердикт неутешителен: на трассе, на которой год назад «Ред Булл» выиграл у «Мерседеса» квалификацию, Ферстаппен был лишь седьмым в квалификации, уступив «Рейсинг Пойнт», а в гонке и близко не был соперником Хэмилтона. Под финиш Макс сдержал Боттаса, но тут едва ли уместно говорить, что он тем самым заработал три очка, скорее Ферстаппен отобрал их у Валттери.

Макс Ферстаппен и Валттери Боттас на Гран-при Венгрии Фото: Darko Bandic/Getty Images

«Ред Булл» RB16 смотрится на трассе менее стабильной, чем прошлогодняя машина. И если прежде «Ред Булл» удавалось за счёт аэродинамики опережать «Мерседес» в медленных поворотах, то теперь и в этом компоненте немцы оказались впереди. В распоряжении Ферстаппена нет ничего, что он мог бы использовать против Хэмилтона.

Главным оружием команды традиционно была аэродинамика, но то ли были допущены просчёты, то ли Эдриан Ньюи больше не так увлечён Формулой-1, но даже в этой области «Ред Булл» теперь проигрывает. Сдвоенные этапы в Великобритании будут последним шансом австрийцев — если каким-то чудом Максу удастся остановить Хэмилтона на домашней трассе, то ещё будет смысл бороться. Если нет — битва проиграна.

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«Феррари» откатилась к середнякам

Пятое и шестое места в квалификации для гонщиков «Феррари» стали лучшим результатом в этом сезоне — это несколько обнадёживало, но гонка показала, что «Скудерия» даже на не слишком требовательной к мощности двигателя трассе уступает «Ред Булл» и «Рейсинг Пойнт», и, скорее всего, «Макларену» — Карлос Сайнс легко опередил Леклера и за десять кругов оторвался от монегаска на 18,5 секунды. Можно отметить, что шины Сайнса были на 20 кругов свежее резины Леклера, но в прошлом году даже при такой разнице в износе Шарль едва ли отстал бы так далеко.

Себастьян Феттель провёл вроде бы неплохую гонку, но и он под финиш пропустил Албона и проиграл ему на финише 7,7 секунды. И в этом случае резина у пилотов была изношена примерно одинаково: Алекс проехал к тому моменту 32 круга на своём комплекте, а Себ — 36. Феттель, при этом, утверждает, что был доволен машиной, но ещё до старта знал, что «Мерседесы» обгонят его на круг. Это ли не приговор?

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«Альфа Таури» подводит Квята

Даниил Квят ещё на прогревочном круге предложил команде перейти на «слики», поскольку было очевидно, что трасса сухая, но в «Альфа Таури», в отличие от «Хааса», предпочли не рисковать. Хотя, как показал пример Грожана и Магнуссена, этот ход позволил бы прорваться в первую пятёрку.

Даниил Квят впереди соперников на первом отрезке гонки Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Этот сезон для россиянна не клеится, и дело далеко не только в нём. Так, после квалификации Даниил заявил, что «говорит с машиной на разных языках» и хочет попробовать другие настройки машины. Пьер Гасли, правда, каким-то чудом смог вывести этот автомобиль в третий сегмент — несмотря на проблемы с двигателем, но и француз ничего не добился — силовая установка отказала во второй раз. И это не может не беспокоить как «Альфа Таури», так и «Ред Булл».

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 121 очко

2. «Ред Булл» — 55

3. «Макларен» — 40

4. «Рейсинг Пойнт» — 40

5. «Феррари» — 27

6. «Рено» — 12

7. «Альфа Таури» — 7

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 2

10. «Уильямс» — 0.

Рано радоваться за «Уильямс»

Джордж Расселл, квалифицировавшийся 12-м на сухой трассе, был одним из героев субботы, но в гонке «Уильямс» оказался ни на что не способен и даже на более мягких и свежих шинах британец не смог опередить «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Для Николаса Латифи всё сложилось ещё хуже: контакт на пит-лейне, несколько разворотов и финиш в пяти кругах от победителя.

За счёт того, что Кевин Магнуссен в Венгрии удержался на девятой позиции и принёс «Хаасу» два очка, «Уильямс» откатывается на уже, к сожалению, привычное для себя последнее место Кубка конструкторов. Впрочем, прогресс налицо: по сравнению с прошлым годом машина «Уильямса» проехала в квалификации на 1,4 секунды быстрее — больше прибавил только «Рейсинг Пойнт».