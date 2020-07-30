Коронавирус поразил первого пилота Формулы-1. Что дальше? LIVE

Перес пропустит Гран-при Великобритании — и это как минимум. Ждём, кто его заменит за рулём розового «Мерседеса»!

Неприятные новости из паддока Формулы-1. В четверг вечером у мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса был подтверждён коронавирус. Первый тест мексиканца дал неоднозначный результат, но второй подтвердил: гонщик болен и обязан отправиться на самоизоляцию. То же самое сделали несколько сотрудников «Рейсинг Пойнт», которые контактировали с пилотом в последнее время. В команде сообщили, что по-прежнему намерены принять участие в Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун» двумя машинами. Остаётся узнать, кто именно заменит Переса. Главный претендент — резервный пилот «Мерседеса», соотечественник Чеко Эстебан Гутьеррес. Все слухи о замене Серхио, а также реакция формулической общественности — внутри нашей текстовой онлайн-трансляции.