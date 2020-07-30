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У гонщика Формулы-1 Серхио Переса обнаружен коронавирус

У Серхио Переса обнаружен коронавирус
«Чемпионат»
Коронавирус поразил первого пилота Формулы-1. Что дальше? LIVE
Перес пропустит Гран-при Великобритании — и это как минимум. Ждём, кто его заменит за рулём розового «Мерседеса»!
Авто / Формула-1 0

Неприятные новости из паддока Формулы-1. В четверг вечером у мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса был подтверждён коронавирус. Первый тест мексиканца дал неоднозначный результат, но второй подтвердил: гонщик болен и обязан отправиться на самоизоляцию. То же самое сделали несколько сотрудников «Рейсинг Пойнт», которые контактировали с пилотом в последнее время. В команде сообщили, что по-прежнему намерены принять участие в Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун» двумя машинами. Остаётся узнать, кто именно заменит Переса. Главный претендент — резервный пилот «Мерседеса», соотечественник Чеко Эстебан Гутьеррес. Все слухи о замене Серхио, а также реакция формулической общественности — внутри нашей текстовой онлайн-трансляции.

Заявление «Рейсинг Пойнт»
Live Евгений Кустов

Гонщик IndyCar Александер Росси: «Эй, „Рейсинг Пойнт“, а я неплохо знаю Сильверстоун...»

22:49 Евгений Кустов

Эндрю Бенсон из BBC: «Если говорить о заменах, что в этот уик-энд Эстебан Гутьеррес — резервный пилот „Мерседеса“, который делится гонщиками с „Рейсинг Пойнт“. Стоффель Вандорн недоступен. Но очевидный кандидат — Нико Хюлькенберг — быстрый, опытный, они хорошо его знают, да и выступал в Ф-1 недавнее, чем Гутьеррес».

22:45 Евгений Кустов

Джо Сейвард и его мнение о возможной замене Чеко: «Что бы вы сделали на месте „Рейсинг Пойнт“? Взяли бы быстрейшего из доступных парней из лагеря „Мерседеса“. Берите Джорджа. А у „Уильямса“ есть много резервных гонщиков».

22:44 Евгений Кустов

Гидо ван дер Гарде не отстаёт. Пожелав здоровья Пересу, написал «Рейсинг Пойнт» в «Твиттере», что готов отправиться в Лондон первым же рейсом.

22:43 Евгений Кустов

Камуи Кобаяси шутит: «Никаких проблем, уже разминаю шею».

22:43 Евгений Кустов

Заявление «Рейсинг Пойнт»

Официальное заявление от «Рейсинг Пойнт»: «Серхио в хорошем физическом состоянии и расположении духа, но продолжит режим самоизоляции в соответствии с требованиями властей. Вся команда желает Серхио поправиться и с нетерпением ждёт его возвращения в кокпит RP20. Наше намерение — гоняться в воскресенье двумя машинами. Мы сообщим о наших следующих шагах касательно Гран-при Великобритании в своё время».

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