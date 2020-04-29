Драма в Ф-1: Шумахер уже признал поражение, но «Мерседес» лидера сгорел на последнем круге

Гран-при Испании 2001 года, чья гонка состоялась ровно 19 лет назад, изначально привлекал повышенное внимание — с этого этапа в Формуле-1 было разрешено использование электронных вспомогательных систем, а потому перед стартом уик-энда расстановка сил могла измениться очень сильно. К тому же никто не знал, как проявит себя на старте лаунч-контроль.

Нововведения разделили пилотов уже в квалификации: Мика Хаккинен, в отличие от Дэвида Култхарда, решил отказаться от трэкшн-контроля и под самый конец сессии выдал превосходный круг — финн остался вторым, но проиграл Михаэлю Шумахеру лишь восемь сотых. Култхард же показал только третье время и проиграл четыре десятых. А перед стартом прогревочного круга шотландец и вовсе не смог вовремя тронуться с места и начал гонку с последнего места — ещё до первого круга одним претендентом на победу стало меньше.

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На старте Михаэль Шумахер защитил первую позицию, Хаккинен остался вторым, а на третье место вырвался Ральф Шумахер, однако в первом повороте он заблокировал колёса и вынужден был вернуть позицию Рубенсу Баррикелло. Михаэль бросился атаковать и оторвался от Хаккинена на две секунды, поначалу за парой лидеров поспевал и Баррикелло, но постепенно бразилец начал отставать, как и шедший за ним Ральф, а на 20-м круге Шумахер-младший и вовсе вылетел с трассы — ошибка на торможении. Если бы не эта оплошность, Ральф почти наверняка попал бы на подиум.

Вылет Ральфа Шумахера Фото: Pascal Rondeau/ALLSPORT

Тем временем лидеры начали плановые пит-стопы: Шумахер остановился на 23-м круге и уступил на несколько кругов лидерство Хаккинену, но после пит-стопа финна благополучно вернулся на первую позицию и даже немного увеличил отрыв — до 3,5 секунды. На свежих шинах Хаккинену удавалось держаться позади соперника, но Шумахер намного быстрее расправлялся с круговыми и оторвался от преследователя на четыре секунды.



Мике, казалось, нечем ответить на темп Шумахера. Стоило финну отыграть пару-тройку десятых, как Михаэль прибавлял и отрывался на секунду либо впереди оказывался круговой — даже круговых в Барселоне обгонять сложно. Всё шло по плану «Феррари», которая перед вторыми пит-стопами контролировала гонку.

Хаккинен и Шумахер перед вторыми пит-стопами Фото: Clive Mason/ALLSPORT

На вторую дозаправку Шумахер отправился на 44-м круге, а Хаккинен, как и в прошлый раз, оставался на трассе дольше, но теперь финн атакует — с пустыми баками он намного быстрее Михаэля, на машине которого ещё не прогретая резина.



Неожиданно возникают проблемы у Баррикелло — на торможении в эску на его «Феррари» надламывается подвеска. Рубенс еле-еле доезжает до боксов, ему меняют шины и отправляют обратно на трассу, но спустя пару кругов придётся сойти окончательно. Проблема в том, что точно такая же проблема вывела Шумахера из борьбы на Гран-при Сан-Марино две недели назад — команда сообщает пилоту, чтобы тот был осторожнее с автомобилем.



Хаккинен уезжает на второй пит-стоп в конце 50-го круга — на трассу финн возвращается в двух секундах впереди Шумахера. Михаэль взвинчивает темп и пытается контратаковать «Макларен», но Хаккинена уже не остановить — он отыгрывает по секунде-полторы с круга. Отрыв Хаккинена достигает пяти секунд, затем — семи, а за 11 кругов до финиша он опережает Шумахера на все девять. Борьба окончена — темп Михаэля окончательно падает, он пытается лишь довести машину до финиша и даже пропускает обратно круговые «Просты» и «Джорданы». Впрочем, второй позиции ничего не угрожает — Монтойя проигрывает больше минуты.

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Серебристый «Макларен» Хаккинена уходит на последний круг, уверенно тормозит перед первым поворотом, но после апекса автомобиль не набирает скорость — утечка в гидравлике привела к отказу сцепления. Мимо проезжает Монтойя, которого финн несколько поворотов назад обогнал на круг. Спустя пару секунд проносится «БАР» Вильнёва, а Мика едет всё медленнее и медленнее. Двигатель искрит, ещё пара мгновений — и из силовой установки начинает валить густой дым. Хаккинен, всё ещё лидер гонки, сворачивает на обочину девятого поворота и останавливает машину. Он снимает руль, начинает отстёгивать ремни — только сейчас в девятый поворот приезжает Шумахер.



Михаэль возвращается в лидеры. Немец приветствует болельщиков в последнем повороте и первым пересекает финишную черту — это его 47-я победа в Формуле-1 и 138-й триумф для «Феррари». Вторым гонку заканчивает дебютант Хуан-Пабло Монтойя — в первых четырёх гонках колумбийцу ни разу не удалось финишировать, а тут он набирает первые очки и сразу же поднимается на подиум. Третьим финишировал Жак Вильнёв — это первый подиум «БАР-Хонды».

Монтойя, Шумахер и Вильнёв на подиуме Гран-при Испании-2001 Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

«Сейчас бы побить что-нибудь в моторхоуме. Может, так расслаблюсь, — сказал обычно спокойный Хаккинен. — Конечно, я разочарован. Всё шло отлично, мне даже атаковать не нужно было». «Я очень сочувствую Мике, — поддержал соперника Шумахер. — У нас была захватывающая гонка, и он обогнал меня на последнем пит-стопе. Когда я увидел его на обочине за пять поворотов до финиша, это был шок».



«Да, нам чертовски повезло, — сказал тогда Росс Браун, в то время также отвечавший в „Феррари“ за стратегию. — Но прежде всего нужно финишировать — и мы финишировали. Так что это была хорошая работа».

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Для Мики Хаккинена сезон-2001 сложится крайне неудачно и нестабильно. Он победит в Великобритании и США, но по итогам чемпионата станет лишь пятым. А в конце года финн покинет Формулу-1 и посоветует Рону Деннису взять на своё место молодого соотечественника Кими Райкконена. Из всех участников Гран-при Испании-2001 только Кими выступает в Формуле-1 по сей день.