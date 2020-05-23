Два лидера сошли на последнем круге! И киношники вряд ли бы придумали такой финиш в Монако

«Совершенно нелепая ситуация на трассе! Мы находимся у линии старт-финиш и ждём победителя, а его всё нет!» — кричал на последних кругах Джеймс Хант — экс-чемпион, а в 1982-м — комментатор Формулы-1 на британском BBC.

В этот день 38 лет назад в Монте-Карло состоялась невероятная по накалу гонка — на двух последних кругах лидер менялся три раза!

Пять самых странных спонсоров Формулы-1 — от легендарной «Аббы» до принца-мошенника Формула-1 всегда привлекала проходимцев. Последний совсем недавно сумел обмануть американцев.

Поул для «Рено»

С поула в той гонке блестяще стартовал Рене Арну на «Рено». Поначалу на второе место вырвался Бруно Джакомелли, но вскоре на его «Альфа Ромео» возникли технические неполадки, и главным преследователем Арну стал его партнёр по команде Ален Прост. Арну довольно уверенно отрывался от Проста, и к 15-му кругу разрыв между двумя «Рено» составлял порядка восьми секунд, но Рене ошибся в «Бассейне» и потерял автомобиль. Машина Арну застряла прямо на траектории и заглохла — и лишь чудом никто в неё не врезался. Арну выскочил из кокпита, ушёл с трассы, а в лидеры вышел Прост.



Алену тогда было 27 лет, он проводил свой третий сезон в Формуле-1 и начал его с двух побед — в ЮАР и Бразилии. Перед стартом гонки в Монте-Карло Ален лидировал в чемпионате и в случае триумфа в Монако ещё больше упрочил бы отрыв. Однако за два с небольшим круга до финиша, на фоне накрапывающего дождя, молодой француз ошибся на выходе из шиканы и потерял заднюю часть автомобиля в узкой части трассы перед «Бассейном». Обездвиженная «Рено» замерла поперёк трассы, Прост покинул кокпит, а французская команда, которая могла рассчитывать на дубль, осталась ни с чем.

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На 74-м из 76 кругов гонку возглавил Рикардо Патрезе. По чистой скорости бороться с пилотами «Рено» итальянцу не удавалось — он понемногу приближался к Просту, но отыграть за оставшееся до финиша время шесть секунд шансов не было. Но и Патрезе не смог надолго удержаться в лидерах — на предпоследнем круге разнервничавшийся итальянец неуклюже ошибся на торможении перед шпилькой и заглох посреди поворота. Мимо Рикардо промчался Дидье Пирони — теперь в гонке лидировал он.

Пока пилоты «Ред Булл» боролись, Алонсо оставил их в дураках. Филигранная борьба на грани Гран-при Испании-2011 — один из многих случаев, когда Алонсо был великолепен, а «Феррари» — нет.

«Феррари» и «Альфа Ромео» теряют всё

Пирони в тот уик-энд в одиночку представлял «Феррари»: Гран-при Монако-1982 стал первым этапом после уик-энда, в который разбился Жиль Вильнёв. Однако всего через несколько поворотов Дидье теряет темп — на стартовой прямой последнего круга его легко обходят ничего не понимающие круговые, а в тоннеле «Феррари» встаёт окончательно — кончилось топливо!

В лидеры должен был выйти Андреа де Чезарис на «Альфа Ромео», но тот тоже остановился двумя поворотами ранее — и у него кончилось топливо! В итоге словно из ниоткуда на первое место выехал Патрезе — ему удалось продолжить движение после вылета в шпильке, а кроме Пирони и де Чезариса обогнать его никто не успел. Рикардо вообще оказался в итоге единственным, кто прошёл все 76 кругов гонки, и завоевал первую в своей карьере победу в Формуле-1. В следующем году Патрезе выиграет ещё одну гонку с «Брэбэмом», но более успешным будет период с «Уильямсом» в начале 90-х, когда Рикардо одержал ещё четыре победы.

Права на видео принадлежат Formula One Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в официальном YouTube-аккаунте чемпионата.

Вторым в Монако-1982 был классифицирован Дидье Пирони — он так и не завершил последний круг, а потому в итогах гонки итальянец на круг отстал от победителя, в то время как третьим стал де Чезарис — «Лотусы» Мэнселла и де Анжелиса они опережали на круг, так что те остались лишь четвёртым и пятым.

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В начале июля Пирони победит в Нидерландах и за счёт нескольких подиумов закрепится в лидерах общего зачёта с отрывом в девять очков — столько тогда давали за победу в гонке. Но в начале августа на тренировке в Хоккенхайме в условиях сильного тумана Дидье на полном ходу врезался в Проста — авария очень напоминала ту, в которой в мае погиб Жиль Вильнёв, но Пирони, к счастью, выжил. Гонщик пережил многочисленные переломы обеих ног и больше никогда не выступал в Формуле-1. В конца года ему не хватило пяти очков, чтобы выиграть титул — чемпионом 1982 года стал Кеке Росберг.