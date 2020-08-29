Мазепина лишили победы в Ф-2 уже после финиша — в пользу японца, угрожающего Квяту

Россиянина наказали второй раз за два этапа. Получил штраф и ещё один гонщик из России — и Маркелов тоже негодует!

Никита Мазепин лидировал половину дистанции и первым финишировал в гонке седьмого этапа Формулы-2 в Спа, но ещё до того, как он успел добраться до закрытого парка, стало известно, что судьи добавили ему пять секунд — за чересчур жёсткую оборону. Больше того, Мазепину грозит ещё пара штрафов — за небезопасный выезд с пит-лейна и сбитую в закрытом парке табличку. В худшем случае россиянин вообще рискует потерять подиум — во второй раз подряд.

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Мазепин против Цуноды

Юки Цунода и Никита Мазепин стартовали с первого ряда и бок о бок входили в «Ла Сурс», но японец удержался впереди, а россиянин уступил позицию Нобухару Мацусите. Вскоре, впрочем, Никита отыгрался и вернулся на второе место, хотя Цунода к этому моменту успел оторваться на пару секунд.

Статус-кво изменился во время пит-стопов: механики «Карлина» завозились с машиной Цуноды, и на трассу он вернулся позади россиянина. Всю оставшуюся дистанцию два пилота боролись друг с другом, и едва ли не на каждом круге Юки атаковал Мазепина в «Ле Комб». Но Никита раз за разом жёстко перекрывал траекторию и не оставлял сопернику достаточно места для продолжения атаки.

Вплоть до предпоследнего круга Цуноде не удавалось поравняться с россиянином, но на 24-м круге японец удержался бок о бок с соперником по внешней траектории и даже просунул носовой обтекатель на несколько сантиметров вперёд, тем не менее Мазепин вновь сместился левее, а Юки пришлось съезжать с гоночного полотна.

Судьи обратили внимание на этот эпизод и в течение полутора минут вынесли решение о штрафе: пять секунд за выдавливание соперника за пределы трассы. Разумеется, Мазепину это решение не понравилось, тем более после предыдущего этапа, когда Никита получил куда более спорный штраф и лишился третьего места. Возвращаясь в закрытый парк, россиянин — намеренно или нет — сбил одну из табличек, установленных для призёров. Этот эпизод тоже попал в поле зрения судей и грозит дополнительным штрафом.

Как и выезд россиянина с пит-лейна, который начали расследовать ещё по ходу гонки: Никита выезжал практически прямо, проехав по позиции механиков соседней команды.

«В прошлый уик-энд я был третьим, сегодня финишировал первым, и этого у меня никто не отнимет, — сказал Мазепин перед церемонией награждения. — Я оставался на своей траектории и ехал ровно по той же части трассы, по которой проезжал каждый круг».

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Маркелов тоже получил штраф

Другой россиянин — Артём Маркелов — тоже получил по ходу заезда штраф. Судьи сочли, что в одном из эпизодов москвич выехал за пределы трассы и получил на этом преимущество. Маршалы действительно строго следят за соблюдением границ гоночного полотна, однако обычно такие нарушения наказываются несколькими штрафными секундами, но Маркелов получил проезд по пит-лейн, что стоило ему 20-25 секунд.

«Это ещё один пример того, как стюарды в Формуле-2 играют с нами, — написал Артём в себя в инстаграме. — Кто-то не получает штрафов за то, что выносит соперников в стену, а других наказывают за попытку избежать столкновения. Проезд по пит-лейну ни за что».

Маркелов по ходу гонки шёл вплотную к первой десятке и боролся за свои первые в этом сезоне очки, но после штрафа предсказуемо откатился в конец пелотона без шансов отыграться. Более того, в воскресном спринте Артёму предстоит стартовать лишь 16-м, что тоже оставляет мало шансов на результативный финиш.

Шварцман догоняет Айлотта

Не слишком удачно сложилась гонка и для Роберта Шварцмана. Гонщик Академии «Феррари» стартовал четвёртым, но заблокировал колёса перед «Ла Сурс» и потерял несколько позиций. Что-то впоследствии удалось отыграть, но на финише Роберт был только пятым — позади Луи Делетраза и Мика Шумахера, которые стартовали дальше.

Впрочем, для Каллума Айлотта, лидера чемпионата, всё прошло ещё хуже — британец постоянно испытывал проблемы с резиной и с трудом добрался даже до десятого места. За счёт этого разрыв между Айлоттом и Шварцманом сократился до семи очков.

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У них, отметим, появился ещё один очень серьёзный соперник: Юки Цунода, которого поддерживают «Ред Булл» и «Хонда». В этот уик-энд японец завоевал второй поул в сезоне и во второй раз поднялся на верхнюю ступень подиума. Юки лишь четыре очка уступает Шварцману и 11 — Айлотту, так что теперь его с полной уверенностью можно назвать одним из претендентов на чемпионство.

И это не очень хорошая новость для Даниила Квята, поскольку именно на место россиянина в «Альфа Таури» сватают японского дебютанта. В «Ред Булл» и раньше очень хорошо отзывались о Цуноде, и если в этом году он вырвет чемпионство, то почти наверняка окажется в Формуле-1 уже в 2021-м, ведь обладатели титула не имеют права продолжать выступления в Ф-2.