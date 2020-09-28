Квят отлично провёл гонку и опять обошёл напарника. Не поздновато для спасения карьеры?

Традиционно разбираем главные моменты гоночного уик-энда для Даниила Квята. Гран-при России по сравнению с двумя итальянскими боевиками проходил куда более логично и спокойно, так что мы пойдём по порядку, то есть начнём с субботы.

1. Счёт с Гасли в квалификациях достиг неприятного показателя 2:8, но из этих восьми проигрышей сочинский был, если хотите, наименее обидным и даже полезным. Не секрет, что на «Сочи Автодроме» обычно выгоднее стать в квалификации 11-м или 12-м, чем занять последние места в третьем сегменте и приговорить себя к старту на самых мягких шинах. Так что когда Квят показал 12-й результат, не стоило слишком уж этого расслабиться.



К тому же отработал Даниил вполне достойно – проиграл Гасли всего десятую (когда речь идёт о трёх-четырёх, на душе горько), плюс фактически не имел шанса на улучшение во время второй попытки, когда все пилоты спешно преодолевали прогревочный круг, не имея возможности нормально подготовить шины и мешая друг другу. В общем, проиграл, но это было не страшно.

Фото: Red Bull Content Pool

2. За старт и похвалим, и покритикуем. С одной стороны, Даниил молодец, что обошёлся без каких-либо глупых поступков и ненужного риска, помня: при старте на «харде» важнее сберечь болид, чем во что бы то ни стало отыграть два-три места здесь и сейчас. Повтор показывает: с места Квят рванул неплохо, но затем не совсем угадал, выбрав внутренний радиус и потеряв время позади двух «Макларенов». Именно в этот момент Даниил проиграл несколько мест, которые отыграл обратно после аварии Сайнса и проблем Норриса. Тут не угадаешь – если ехать снаружи, то тебя запросто могут выпихнуть за пределы трассы. Русская рулетка в переносном и вполне себе прямом смысле.



И всё же жаль, что по итогам первого круга Квят оказался позади гонщиков «Хааса» — при том, что Даниил стартовал 11-м, Грожан – 16-м, а Магнуссен – и вовсе 18-м. Возможно, именно тех кругов, когда Даниил успешно боролся с пилотами американской команды, ему не хватило, чтобы после пит-стопов выехать впереди Окона.

«Ужасная конфигурация». Гонщики Формулы-1 раскритиковали аварийный поворот в Сочи Предыдущие шесть Гран-при он никому не мешал, а тут вдруг началось. Справедливы ли жалобы или неча на зеркало пенять?

3. По тактике претензий нет. Тот случай, когда стратегия, которая теоретически выглядела самой выгодной, на практике такой и оказалась. Причём шины «хард» даже смогли приятно удивить инженеров: по ощущениям, они работали стабильнее «медиума» и не уступали «жёлтым» собратьям в скорости. При этом «хард», уже проехавший 20 кругов, словно обретал вторую жизнь и позволял ехать Даниилу быстрее, чем пилотам на свежих шинах, которые опасались износа и не гнали во весь опор. Именно в этот момент Даниил уверенно «перепрыгнул» Гасли, которому пришлось рано избавляться от «софта» и потом долго пробиваться обратно.



Вопрос лишь один – раз «хард» работал хорошо и у некоторых других гонщиков держался ещё дольше, не следовало ли «Альфа Таури» рискнуть, подержать Даниила дольше и затем надеть «софт»? Да, рискованно, но не больше, чем лишний пит-стоп Гасли во время короткого режима виртуального сейфти-кара. Можно было и попробовать. В конце концов, даже если бы «софт» не выдержал, позади Квята никого близко не было — максимум пропустил бы того же Гасли.

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4. Претензии насчёт того, что Даниил на свежих шинах должен был опередить Окона, не принимаются. Во-первых, мы уже писали: даже изношенный «хард» работал в Сочи очень хорошо и чуть ли не лучше более свежего «медиума». Во-вторых, болиды «Рено» славятся отличной максимальной скоростью, а силовые установки «Хонды» не справлялись с длинными сочинскими прямыми: заряд японской ERS кончался слишком быстро.

Фото: Red Bull Content Pool

5. Если итожить, это был солидный уик-энд и всего лишь второй финиш Даниила дома в очках при шести попытках. После чувствительной оплеухи на Гран-при Италии (ни за что не поверю, что пилот команды-середняка не будет сокрушаться, что один шанс на тысячу выиграть гонку выпал не ему, а напарнику) Квят не сдался и выдал два результативных Гран-при. Это здорово перед продолжением чемпионата: пилот сохранил психологическую устойчивость, доволен самой и командой. Позитив Даниила чувствовался и в его общении с командным мостиком сразу после финиша.



Помогут ли Квяту последние результаты остаться в Формуле-1? Боюсь, тут уже всё больше зависит от выступлений Юки Цуноды на финише сезона Ф-2 в Бахрейне. Сажать новичков куда проще в 2021 году, чем в революционном 2022-м, так что если Юки заработает суперлицензию, то может сразу получить место в «Альфа Таури». Но до Бахрейна нас ещё ждёт целый ряд гонок Ф-1, так что посмотрим на результаты Квята, Гасли и Албона, а также на то, какие новости принесет нам к декабрю трансферный рынок.