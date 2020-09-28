Необъяснимая ошибка Сайнса и полный провал Феттеля и Албона. Оценки за Гран-при России

10-й этап Формулы-1 — в отчаянно субъективных оценках автора.
Макс Ферстаппен — 9
В квалификации Ферстаппен совершил почти невозможное — опередил один из «Мерседесов». Правда, именно это и подвело голландца на старте: на грязной части траектории он разогнался хуже Боттаса и Риккардо. За счёт штрафов Хэмилтона Макс вернул на финише свою вторую позицию, но противопоставить что-либо Валттери в этот уик-энд «Ред Булл» оказался неспособен.
Серхио Перес — 9
Второй этап подряд команда отдаёт новинки Строллу, а результат привозит Перес. Как и Ферстаппен, Серхио стартовал с грязной части решётки и ко второму повороту оказался позади гонщиков «Рено», но затем поддерживал очень сильный темп, опередил Риккардо перед пит-стопом, а с пит-лейна выехал впереди Окона. К финишу Чеко оторвался от лидера «Рено» на 16 секунд — и это при аналогичной тактике. За пределами первой тройки в этой гонке доминировал Перес.
Льюис Хэмилтон — 8,5
После финиша ФИА сняла два штрафных балла с Хэмилтона, признав, что следить за тем, где можно репетировать старты, должна команда. Вплоть до первого пит-стопа Льюис делал всё правильно: уверенно выиграл квалификацию, отбил атаку Боттаса на старте и уехал от напарника на две секунды. После остановки в боксах темп был уже не тот — приходилось беречь резину. Так или иначе, уже во второй раз за три последние гонки невнимательность команды стоит Хэмилтону победы.
Даниэль Риккардо — 8,5
Великолепный старт не помог Риккардо побороться за подиум, но пятое место австралиец уверенно отстоял. Без помарок (за одну из них Даниэль получил штраф) не обошлось, однако в конце концов пилот отыгрался и отстоял пятую позицию.
Шарль Леклер — 8,5
Леклеру не повезло в квалификации, зато он смог стартовать на «медиуме» и провести сверхдлинный первый отрезок, который впоследствии помог удержать позади Окона и Квята. В целом Шарль провёл отличную гонку, но результат был бы хуже, накажи его судьи штрафом за контакт со Строллом — после такого пенальти Леклер вернулся бы из боксов позади Эстебана под атаками Квята.
Даниил Квят — 8
Восьмое место Даниила Квята — лучший результат «Альфа Таури» и «Торо Россо» на Гран-при России (прежде машины из Фаэнцы не поднимались в Сочи выше 10-й позиции). Россиянин грамотно разыграл тактику со стартом на «харде» и под финиш прессинговал Эстебана Окона. Однако проявились и старые проблемы: проигрыш напарнику в квалификации, хотя именно это и позволило начать гонку на жёстких шинах, и слабый старт — вперёд прорвались пилоты «Хааса», за ними Даниил и потерял те секунды, которых не хватило, чтобы опередить Окона.
Ландо Норрис — 8
Норрис, несмотря на полученные на первом круге повреждения (Ландо во втором повороте проехал по обломкам машины Сайнса, которыми трасса была усыпана по всей ширине), до финиша мужественно сражался на одном-единственном комплекте резины — британцу после первого же круга сменили шины в отчаянной надежде прорваться в стиле Росберга в 2014-м. Не хватило совсем чуть-чуть — за семь кругов до финиша Норрис ехал девятым и претендовал хотя бы на пару очков, но пришлось совершить второй пит-стоп.
Валттери Боттас — 7,5
Валттери выиграл девятый раз в карьере — и нельзя назвать эту победу незаслуженной, скорее судьба возвращает должок. К тому же финн, вырвавшись вперёд, уверенно контролировал темп и ни на секунду не дал усомниться в своей победе. Правда, до этого Боттас снова был вторым номером — и в квалификации, и на старте гонки, хотя в тренировках опережал напарника и смотрелся в начале уик-энда увереннее.
Пьер Гасли — 7,5
Гасли в шестой раз в сезоне прорвался в финал квалификации, но это сыграло с ним злую шутку: старт на «софте» предопределил ранний пит-стоп и возвращение в трафик на шинах, которым ещё предстоит пройти 35 кругов. Под конец гонки — в момент режима VSC — Пьер во второй раз сменил резину и спас пару очков.
Антонио Джовинацци — 7,5
Джовинацци вновь не сумел пройти дальше первого сегмента (в сезоне-2020 таким «похвастаться» может только Антонио), однако в данном случае в этом скорее виноват его напарник: в своей главной попытке итальянцу пришлось отпустить газ, объезжая развернувшегося Райкконена. На старте Джовинацци прорвался с 17-го места на 12-е, а под финиш отыграл ещё одну позицию, но на топ-10 «Альфа Ромео» по-прежнему не тянет.
Лэнс Стролл — 7,5
Из-за перегрева двигателя Стролл не смог совершить финальную попытку в Q2 и на стартовой решётке стоял 12-м (с грязной, отметим, стороны!), но из второго поворота канадец выехал седьмым. Если бы не удар от Шарля Леклера в четвёртом повороте, у стартовавшего на «медиуме» Лэнса был бы отличный шанс побороться за высокий результат.
Кевин Магнуссен — 7
Датчанин во второй раз подряд проиграл Грожану в квалификации и упустил преимущество во внутрикомандной дуэли. В гонке Кевин почти реабилитировался за счёт блестящего старта, но темп машины не позволил развить успех, и на финише Магнуссен оказался позади Джовинацци.
Эстебан Окон — 6,5
В то время как Риккардо в погоне за пятым местом оторвался от Леклера на 15 секунд, Эстебан Окон отстал от Шарля и с трудом сдержал атаки Даниила Квята в борьбе за седьмую позицию. В квалификации француз занял неплохое седьмое место, но вновь был на четверть секунды медленнее напарника — и это уже восьмое подряд поражение Эстебана. На фоне сильных выступлений за «Форс Индия» в 2017-2018 годах казалось, что Окон станет для Риккардо более серьёзным соперником.
Ромен Грожан — 6
На фоне неплохой квалификации темп Грожана в гонке выглядит ещё более беспомощным. Ромен, как и Магнуссен, стартовал на «медиуме», оба перешли на «хард» в районе 17-19 кругов, но к 42-му Грожан начал жаловаться на сцепление и вновь поехал за свежими шинами — напарник в этот момент был в 16 секундах впереди.
Николас Латифи — 6
Дебютанту в этот уик-энд не удалось найти общего языка с машиной — отчасти из-за пятничной аварии и потраченного на устранение её последствий время. Темп в гонке у Латифи был довольно слабый, да и в квалификации он уступил напарнику целую секунду.
Джордж Расселл — 6
Расселл снова выбился во второй сегмент квалификации и снова провалился в гонке. Британец весь уик-энд не мог найти баланс и часто допускал мелкие помарки — из-за одной из таких комплект «харда», полученный после первого круга, пришлось менять уже 14-м.
Александер Албон — 5
Тайский пилот проваливается в следующей же после своего первого подиума гонке. В финале квалификации Албон проиграл Ферстаппену больше секунды и на следующий день после штрафа за замену трансмиссии оказался на решётке 15-м — на самых мягких шинах. В гонке Алекс с большим трудом заехал в первую десятку, набрал одно-единственное очко и уступил напарнику полторы минуты.
Кими Райкконен — 4,5
Вылет Кими в квалификации помешал не только ему самому, но и Антонио Джовинацци, который ехал следом. На старте финн сумел отыграть несколько позиций, однако первый отрезок получился не слишком сильным, и после пит-стопа Райкконен окончательно застрял позади Феттеля. В итоговых протоколах экс-чемпион тремя строчками ниже напарника.
Себастьян Феттель — 4
Очередной провал четырёхкратного чемпиона, который, похоже, уже и не старается. Феттель разбил машину во второй попытке в Q2 (в первой он был на 0,37 секунды медленнее Леклера), стартовал с 14-й позиции и отыграл лишь одно место. После финиша Себ был недоволен машиной и тактикой — Леклер, имея в распоряжении то же самое, опередил немца на круг.
Карлос Сайнс — 3
Для Сайнса Гран-при России продолжался всего два поворота — при том во второй из них он не попал и врезался в ограждение, которое аккуратно должны объезжать те, кто вылетел с трассы. Этим Карлос испортил гонку не только себе (машину испанца пришлось вытаскивать с трассы эвакуатором), но и Ландо Норрису — один «Макларен» получил повреждения из-за обломков другого. Так одна неряшливая ошибка Сайнса стоила очков всей команде.
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