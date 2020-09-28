Необъяснимая ошибка Сайнса и полный провал Феттеля и Албона. Оценки за Гран-при России

10-й этап Формулы-1 — в отчаянно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

В квалификации Ферстаппен совершил почти невозможное — опередил один из «Мерседесов». Правда, именно это и подвело голландца на старте: на грязной части траектории он разогнался хуже Боттаса и Риккардо. За счёт штрафов Хэмилтона Макс вернул на финише свою вторую позицию, но противопоставить что-либо Валттери в этот уик-энд «Ред Булл» оказался неспособен.

Серхио Перес — 9

Второй этап подряд команда отдаёт новинки Строллу, а результат привозит Перес. Как и Ферстаппен, Серхио стартовал с грязной части решётки и ко второму повороту оказался позади гонщиков «Рено», но затем поддерживал очень сильный темп, опередил Риккардо перед пит-стопом, а с пит-лейна выехал впереди Окона. К финишу Чеко оторвался от лидера «Рено» на 16 секунд — и это при аналогичной тактике. За пределами первой тройки в этой гонке доминировал Перес.

После финиша ФИА сняла два штрафных балла с Хэмилтона, признав, что следить за тем, где можно репетировать старты, должна команда. Вплоть до первого пит-стопа Льюис делал всё правильно: уверенно выиграл квалификацию, отбил атаку Боттаса на старте и уехал от напарника на две секунды. После остановки в боксах темп был уже не тот — приходилось беречь резину. Так или иначе, уже во второй раз за три последние гонки невнимательность команды стоит Хэмилтону победы.

Квят блеснул в домашней гонке, а великий рекорд Шумахера устоял. Итоги Гран-при России Домашняя трасса наконец-то оказалась благосклонной к Даниилу Квяту, ну а Льюис Хэмилтон поплатился за собственные нервы.

Великолепный старт не помог Риккардо побороться за подиум, но пятое место австралиец уверенно отстоял. Без помарок (за одну из них Даниэль получил штраф) не обошлось, однако в конце концов пилот отыгрался и отстоял пятую позицию.

Леклеру не повезло в квалификации, зато он смог стартовать на «медиуме» и провести сверхдлинный первый отрезок, который впоследствии помог удержать позади Окона и Квята. В целом Шарль провёл отличную гонку, но результат был бы хуже, накажи его судьи штрафом за контакт со Строллом — после такого пенальти Леклер вернулся бы из боксов позади Эстебана под атаками Квята.

Даниил Квят — 8

Восьмое место Даниила Квята — лучший результат «Альфа Таури» и «Торо Россо» на Гран-при России (прежде машины из Фаэнцы не поднимались в Сочи выше 10-й позиции). Россиянин грамотно разыграл тактику со стартом на «харде» и под финиш прессинговал Эстебана Окона. Однако проявились и старые проблемы: проигрыш напарнику в квалификации, хотя именно это и позволило начать гонку на жёстких шинах, и слабый старт — вперёд прорвались пилоты «Хааса», за ними Даниил и потерял те секунды, которых не хватило, чтобы опередить Окона.

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Ландо Норрис — 8

Норрис, несмотря на полученные на первом круге повреждения (Ландо во втором повороте проехал по обломкам машины Сайнса, которыми трасса была усыпана по всей ширине), до финиша мужественно сражался на одном-единственном комплекте резины — британцу после первого же круга сменили шины в отчаянной надежде прорваться в стиле Росберга в 2014-м. Не хватило совсем чуть-чуть — за семь кругов до финиша Норрис ехал девятым и претендовал хотя бы на пару очков, но пришлось совершить второй пит-стоп.

Валттери выиграл девятый раз в карьере — и нельзя назвать эту победу незаслуженной, скорее судьба возвращает должок. К тому же финн, вырвавшись вперёд, уверенно контролировал темп и ни на секунду не дал усомниться в своей победе. Правда, до этого Боттас снова был вторым номером — и в квалификации, и на старте гонки, хотя в тренировках опережал напарника и смотрелся в начале уик-энда увереннее.

Гасли в шестой раз в сезоне прорвался в финал квалификации, но это сыграло с ним злую шутку: старт на «софте» предопределил ранний пит-стоп и возвращение в трафик на шинах, которым ещё предстоит пройти 35 кругов. Под конец гонки — в момент режима VSC — Пьер во второй раз сменил резину и спас пару очков.

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Джовинацци вновь не сумел пройти дальше первого сегмента (в сезоне-2020 таким «похвастаться» может только Антонио), однако в данном случае в этом скорее виноват его напарник: в своей главной попытке итальянцу пришлось отпустить газ, объезжая развернувшегося Райкконена. На старте Джовинацци прорвался с 17-го места на 12-е, а под финиш отыграл ещё одну позицию, но на топ-10 «Альфа Ромео» по-прежнему не тянет.

Из-за перегрева двигателя Стролл не смог совершить финальную попытку в Q2 и на стартовой решётке стоял 12-м (с грязной, отметим, стороны!), но из второго поворота канадец выехал седьмым. Если бы не удар от Шарля Леклера в четвёртом повороте, у стартовавшего на «медиуме» Лэнса был бы отличный шанс побороться за высокий результат.

Кевин Магнуссен — 7

Датчанин во второй раз подряд проиграл Грожану в квалификации и упустил преимущество во внутрикомандной дуэли. В гонке Кевин почти реабилитировался за счёт блестящего старта, но темп машины не позволил развить успех, и на финише Магнуссен оказался позади Джовинацци.

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В то время как Риккардо в погоне за пятым местом оторвался от Леклера на 15 секунд, Эстебан Окон отстал от Шарля и с трудом сдержал атаки Даниила Квята в борьбе за седьмую позицию. В квалификации француз занял неплохое седьмое место, но вновь был на четверть секунды медленнее напарника — и это уже восьмое подряд поражение Эстебана. На фоне сильных выступлений за «Форс Индия» в 2017-2018 годах казалось, что Окон станет для Риккардо более серьёзным соперником.

Ромен Грожан — 6

На фоне неплохой квалификации темп Грожана в гонке выглядит ещё более беспомощным. Ромен, как и Магнуссен, стартовал на «медиуме», оба перешли на «хард» в районе 17-19 кругов, но к 42-му Грожан начал жаловаться на сцепление и вновь поехал за свежими шинами — напарник в этот момент был в 16 секундах впереди.

Николас Латифи — 6

Дебютанту в этот уик-энд не удалось найти общего языка с машиной — отчасти из-за пятничной аварии и потраченного на устранение её последствий время. Темп в гонке у Латифи был довольно слабый, да и в квалификации он уступил напарнику целую секунду.

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Джордж Расселл — 6

Расселл снова выбился во второй сегмент квалификации и снова провалился в гонке. Британец весь уик-энд не мог найти баланс и часто допускал мелкие помарки — из-за одной из таких комплект «харда», полученный после первого круга, пришлось менять уже 14-м.

Александер Албон — 5

Тайский пилот проваливается в следующей же после своего первого подиума гонке. В финале квалификации Албон проиграл Ферстаппену больше секунды и на следующий день после штрафа за замену трансмиссии оказался на решётке 15-м — на самых мягких шинах. В гонке Алекс с большим трудом заехал в первую десятку, набрал одно-единственное очко и уступил напарнику полторы минуты.

Вылет Кими в квалификации помешал не только ему самому, но и Антонио Джовинацци, который ехал следом. На старте финн сумел отыграть несколько позиций, однако первый отрезок получился не слишком сильным, и после пит-стопа Райкконен окончательно застрял позади Феттеля. В итоговых протоколах экс-чемпион тремя строчками ниже напарника.

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Себастьян Феттель — 4

Очередной провал четырёхкратного чемпиона, который, похоже, уже и не старается. Феттель разбил машину во второй попытке в Q2 (в первой он был на 0,37 секунды медленнее Леклера), стартовал с 14-й позиции и отыграл лишь одно место. После финиша Себ был недоволен машиной и тактикой — Леклер, имея в распоряжении то же самое, опередил немца на круг.

Карлос Сайнс — 3

Для Сайнса Гран-при России продолжался всего два поворота — при том во второй из них он не попал и врезался в ограждение, которое аккуратно должны объезжать те, кто вылетел с трассы. Этим Карлос испортил гонку не только себе (машину испанца пришлось вытаскивать с трассы эвакуатором), но и Ландо Норрису — один «Макларен» получил повреждения из-за обломков другого. Так одна неряшливая ошибка Сайнса стоила очков всей команде.