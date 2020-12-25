С тату и подиумами. «Рено» среди лидеров команд-середняков, но надолго ли?

Цели: стать лучшим середняком

Перед стартом сезона-2020 руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль назвал его «переходным» — в Париже обозначили цель в виде четвёртого места Кубка конструкторов, однако одной из важнейших задач также была названа подготовка к сезону-2021 — тогда предполагалось, что именно с него вступит в силу новый технический регламент. С учётом этого французы решились на кардинальные перестановки в техническом департаменте — после того как два года подряд команда проваливала обновление болида во время сезона.



Чемпионат-2019 команда «Рено» закончила на пятом месте, набрав в полтора раза меньше очков, чем «Макларен», расположившийся четвёртым. То есть де-факто ориентиром для Энстоуна стал Уокинг, при этом дотянуться до грандов — «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл» — в Энстоуне и не надеялись.

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Резюме: снова пятые

Тогда, в день презентации в Париже, ещё не было известно, что «Феррари» сильно потеряла в мощности мотора и откатится к середнякам, а «Рейсинг Пойнт» построил автомобиль, очень похожий на чемпионский «Мерседес». Таким образом, борьба за четвёртое место превратилась в сражение за третью строчку — с участием сразу четырёх команд.

И в принципе можно даже сказать, что «Рено» удалось подтянуться к «Макларену» — средняя позиция Риккардо в квалификациях (7,71) оказалась выше, чем у Норриса (8,24) или Сайнса (8,29). В то же время, если считать среднее отставание от поула по ходу минувшего сезона (за исключением дождевых квалификаций в Австрии и Турции), «Рено» немного позади Уокинга — 1,44% против 1,35%. Автомобиль «Рейсинг Пойнт», при этом, оказался ещё быстрее (среднее отставание в квалификации — 1,24%), и в итоговой классификации Кубка конструкторов «Рено» ниже «розовых «Мерседесов» и «Макларена». То есть второй год подряд французы заканчивают чемпионат на пятом месте — строчкой ниже, чем в сезоне-2018.



Может показаться, что «Рено» топчется на месте, но это было бы не совсем справедливо. Во-первых, команда впервые после возвращения в Формулу-1 завоевала подиум — Риккардо и Окон в общей сложности трижды финишировали в топ-3. В последний раз Энстоуну подобное удавалось в 2011-м, когда по разу на пьедестал поднялись Петров и Хайдфельд, а если бы не травма Кубицы, то достижения могли оказаться ещё серьёзнее. А во-вторых, команда подтянулась по скорости, и если год назад Энстоун уступал «Макларену», использовавшему точно такие же двигатели, то теперь эти две команды выступают примерно на равных.

«Рено»: 17 Гран-при, 0 побед, 3 подиума, 181 очко, пятое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (



Даниэль Риккардо: 17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 119 очков, пятое место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Айфеля и Эмилии-Романьи).



Эстебан Окон: 17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 62 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Сахира). 17 Гран-при, 0 побед, 3 подиума, 181 очко, пятое место Кубка конструкторов. Лучший финиш: 2-е место ( Эстебан Окон , Гран-при Сахира).17 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 119 очков, пятое место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Айфеля и Эмилии-Романьи).17 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 62 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Сахира).

Лучшая гонка: Гран-при Сахира

Риккардо и Окон отправились на дистанцию предпоследней гонки сезона с разной тактикой, и более выгодным вариантом оказалась стратегия Эстебана с меньшим числом пит-стопов — француз в итоге финишировал вторым и впервые в карьере поднялся на подиум. Риккардо же пришлось заезжать ещё раз в боксы, и он финишировал пятым, опередив всех, кто использовал ту же тактику, кроме Сайнса.

В общей сложности эта гонка принесла «Рено» 28 очков — ни разу после своего возвращения в 2016-м французская команда не набирала за раз столько баллов.

Худшая гонка: Гран-при Испании

Гран-при в Барселоне стал единственным за весь год, когда ни Риккардо, ни Окон не смогли набрать очков. И дело даже не в отсутствии результатов, а в том, что тот заезд в принципе обошёлся без каких-то явных проблем — просто у «Рено» в те дни не было скорости. Риккардо не сумел прогреть шины в квалификации, стартовал с 13-го места и занял 11-е, а Окон уже на старте провалился в конец пелотона. Обе машины добрались до финиша с отставанием в круг, но очков ни один из гонщиков не получил.

«Феррари» полностью провалила сезон-2020. Леклеру уже пора думать об уходе Сезон-2020 в очередной раз доказал, что легендарная команда не способна побеждать с итальянцами у руля.

Пилоты

Даниэль Риккардо в 2020 году ещё раз доказал, что является одним из наиболее ценных пилотов на решётке. Зная, что покидает команду, австралиец тем не менее весь сезон был собран, не допускал ненужных ошибок (разве что в Сильверстоуне Риккардо в одном из эпизодов развернуло на ровном месте) и оставался лидером «Рено». К тому же Дэну наконец удалось закончить своё главное дело в Энстоуне — затащить команду на подиум, после чего все ждут, когда же Сириль Абитебуль выполнит условие пари и нанесёт себе татиуровку.

Однако всё же стоит признать, что если бы машина «Рено» оказалась чуть хуже, далеко не факт, что Риккардо смог бы так же блистать. Например, в уже упоминавшемся Гран-при Испании Дэн был почти незаметен и так и не смог показать результата. Нет сомнений, что в «Макларен» приходит один из лучших пилотов своего поколения, но если Уокинг не предоставит ему достойную машину, толку от такого перехода будет мало.



Что до Эстебана Окона, то француз весь год был в тени напарника и по-настоящему ни разу не навязал ему борьбы. В квалификациях Эстебан за весь год лишь два раза был быстрее (под дождём в Шпильберге и на финальном этапе в Абу-Даби) и набрал почти вдвое меньше очков (62 против 119). Возможно, сказался год, проведённый Оконом среди резервистов, однако вряд ли следующий сезон станет намного проще — новым напарником Эстебана станет Фернандо Алонсо, и французу уже напоминают о печальном конце карьеры Стоффеля Вандорна в Формуле-1.

3 шага, которые нужно сделать Алонсо, чтобы возвращение в «Рено» не обернулось провалом Велика вероятность, что у Алонсо снова будет мотор от GP2 — справится ли Фернандо или возвращение в «Рено» обернётся скандалом?

Цитата года

«Фернандо Алонсо отличает умение планировать, разрабатывать стратегию — не только на гонку или сезон, но и в целом на всю программу Формулы-1. Например, он уже полностью сосредоточен на 2022 годе, сезон-2021 его не интересует. „Забудьте про 2021-й“, — так он сказал». Сириль Абитебуль, июль 2020 года.

Перспективы

Сезон-2021 станет очередным «переходным» для команды (а после возвращения «Рено» в Ф-1 были другие?). Из-за пандемии COVID-19 переход на новый регламент отложен на сезон-2022, и, как следует из слов Абитебуля про Алонсо, в следующем году «Альпин» (так будет называться команда) в первую очередь будет занят подготовкой к 2022-му.

В то же время совсем забыть про предстоящий сезон в Энстоуне не смогут — да и Алонсо вряд ли даст инженерам расслабиться, к тому же Эстебану Окону необходимо выправлять форму и доказать паддоку, что француз по-прежнему быстр как во времена выступлений за «Форс Индия» с Пересом.

Пока нет оснований полагать, что «Альпин» выпадет из числа лидеров группы середняков, но даже удержать пятое место будет непросто — должна прибавить «Феррари» (за счёт обновлённого мотора), «Астон Мартин» получит больше возможностей для доработки автомобиля, чем другие, а «Макларен» переходит на «Мерседес». Главное же усиление французской команды — Алонсо, и далеко не факт, что это позволит хотя бы сохранить пятое место. Даже за него борьба будет очень упорной.