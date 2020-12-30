Лучшее, что было в прошедшем сезоне Ф-1. С прекрасным бонусом от Кими.

Блестящий прорыв Квята и ещё 10 лучших обгонов года в Формуле-1

Не 10, а 11 великолепных обгонов — потому что этот рейтинг уже обгоняет другие.

Гран-при Штирии: Перес против Сайнса

40-й круг, Чеко выехал из боксов прямо под колёса «Макларена» Карлоса Сайнса, и испанец перед третьим поворотом выехал вперёд. Однако в четвёртом Перес поравнялся с соперником, проехал с ним бок о бок вплоть до шестого — скоростного и узкого — и пошёл в атаку по внешней траектории. Большинству пилотов здесь даже проехать в два ряда не удавалось — пилот снаружи каждый раз отпускал газ, но Перес не побоялся и совершил красивый обгон по внешней траектории.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Гран-при Венгрии: Леклер против Норриса

Это был фактически двойной обгон. Ландо Норрис и Шарль Леклер на 32-33 кругах боролись в середине пелотона, и в какой-то момент «Макларену» удалось удержаться бок о бок с «Феррари» снаружи затяжного второго поворота, чтобы перед третьим выйти вперёд. А кругом спустя этот манёвр с точностью до наоборот повторил Леклер. Правда, в итоге ни Леклер, ни Норрис очков не набрали.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

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Гран-при Великобритании: Гасли против Стролла

Гасли начал готовить атаку ещё перед поворотом «Стоув», но никак не мог найти брешь в обороне Стролла и буквально полкруга ехал вплотную за «Рейсинг Пойнт» — но лишь до первого поворота нового круга. Будучи очень близко к сопернику, Гасли сумел «нырнуть» внутрь и прорвался вперёд в скоростной секции перед торможением. Гасли в итоге финишировал седьмым, а Стролл пропустил ещё и Албона и занял только девятое место.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Гран-при 70-летия: Ферстаппен против Боттаса

Обгон, который, вероятно, решил исход гонки. Макс выехал с пит-лейна на свежих шинах и рисковал застрять за Боттасом, а потому при первой возможности пошёл в атаку. Внутри «Бруклэндс» опередить «Мерседес» не удалось — Валттери удержался бок о бок по внешней траектории, но Ферстаппен уверенно разогнался из «Лаффилда» и объехал соперника по внешней бровке трассы. В конце концов Макс завоевал свою девятую победу, опередив Хэмилтона на 11 секунд. Валттери финишировал третьим — ещё в восьми секундах позади.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Гран-при Бельгии: Гасли против Переса

Обгоны в связке «Красной воды» и «Радийона» всегда получаются невероятно зрелищными, и в этот раз на трассе в Спа отличился Пьер Гасли. Французу удалось расположиться внутри на выходе из «Ла Сурс», и к «Красной воде» «Альфа Таури» и «Рейсинг Пойнт» влетали бок о бок, но так как Гасли был на более выгодной траектории, Пересу пришлось уступить. Пьер в той гонке финишировал восьмым — аккурат впереди пары машин «Рейсинг Пойнт» — и был признан гонщиком дня.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

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Гран-при Италии: Стролл против Райкконена

Гонка в Монце в первую очередь запомнилась напряжённой борьбой Сайнса и Гасли, но и помимо этого было на что посмотреть. Например, на блестящий обгон Лэнса Стролла. Канадец поравнялся с Райкконеном в «Курва Гранде» и входил в «Роджию» по внешней траектории — но не испугался, пошёл до конца и объехал «Альфа Ромео». Нужно отдать должное и Кими — ветеран оставил сопернику необходимое место, хотя входил в поворот не из самой удобной позиции.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Гран-при Тосканы: Албон против Риккардо

Ещё один обгон, который стал не только красивым, но и принёс результат: после финального рестарта у Алекса Албона появился шанс отыграться и в первом повороте великолепной трассы «Муджелло» таец по внешней траектории поехал вокруг Риккардо и уверенно прошёл соперника. Этот обгон позволил Албону впервые в карьере подняться на подиум.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Гран-при Айфеля: Риккардо против Леклера

Даниэль Риккардо — один из главных мастеров красивых и сложных обгонов в современной Формуле-1, и пример такого манёвра австралиец привёл на «Нюрбургринге». В борьбе с Леклером Дэн перекрестил траектории в первом повороте и вроде бы отдал сопернику внутренний радиус во втором повороте, зато смог гораздо лучше разогнаться по внешней стороне и оставил «Феррари» позади. Шарль попытался контратаковать, но было уже поздно. Эта гонка в конце концов принесла Риккардо первый подиум в составе «Рено».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

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Гран-при Португалии: Перес против Окона

Один из самых затяжных поединков чемпионата — сражение Эстебана Окона и Серхио Переса. Едва ли не целый круг пилоты проехали бок о бок и лишь в последний момент Чеко удалось остаться на выгодной траектории и всё же пройти «Рено».

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Гран-при Эмилии-Романьи: Квят против Переса, Албона и Леклера

Сезон-2020 в целом сложился для Даниила Квята не лучшим образом, но когда россиянин почувствовал уверенность в машине, выдал несколько блестящих гонок — и одной из них стал Гран-при Эмилии-Романьи. Прорыв Квята на последних кругах вообще стал украшением чемпионата. Жаль, что совсем немного не хватило до подиума.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

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Гран-при Сахира: Расселл против Боттаса

Одна из самых ярких и необычных гонок сезона — Гран-при Сахира, который запомнился сенсационной победой Серхио Переса и катастрофическим невезением Джорджа Расселла — британец едва не выиграл первую же свою гонку в «Мерседесе». Ну а самым впечатляющим эпизодом той гонки в исполнении Джорджа был обгон Боттаса в скоростной связке поворотов.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Бонус: Кими против всех

Напоследок предлагаем вам насладиться одиннадцатью обгонами разом — именно столько совершил Кими Райкконен на первом круге Гран-при Португалии. В квалификации перед гонкой финн не прошёл в Q2, однако к концу первого круга был уже седьмым. Очков это, правда, не принесло — в Портимане Кими занял в итоге 11-е место.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.