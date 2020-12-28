Кто стал бы чемпионом, если бы остались одни середняки? Не всё так очевидно…

Ф-1, которую мы ждали! Как складывалась бы борьба за титул без «Мерседесов» и Ферстаппена

В конце года возвращаемся к нашей традиционной рубрике — «А что было бы если...». Сезон-2020 прошёл при полном доминировании трёх пилотов — Хэмилтона и Боттаса, выступавших на лучшей машине в пелотоне, и Макса Ферстаппена, который хотя бы иногда прессинговал лидеров. Из 17 гонок прошедшего сезона восемь закончились тем, что на подиуме стояли эти трое.



Мы попробовали представить, каким был бы чемпионат 2020 года, если бы в нём не участвовала команда «Мерседес» и Ферстаппен. А он был бы захватывающим!

Гран-при Австрии

Первый ряд: Норрис (третье место в «абсолюте») — Албон;



Гонка: 1. Леклер (2); 2. Норрис; 3. Сайнс; 4. Перес; 5. Гасли.



Сезон начался с сенсации в квалификации: Ландо Норрис опередил Александера Албона, в распоряжении которого абсолютно лучшая машина в пелотоне. Албон однако смог отыграться и выйти в лидеры, но под самый конец гонки тайца разворачивает — словно нечто невидимое ударило его в заднее колесо на выходе из четвёртого поворота. Победу же вырывает Шарль Леклер, Норрис и Сайнс занимают второе и третье места (двойной подиум «Макларена»!), а Серхио Перес откатывается на четвёртую строчку. В Кубке конструкторов вперёд вырывается «Макларен».

Албон и Перес на Гран-при Штирии Фото: Joe Klamar/Pool via Getty Images

Гран-при Штирии

Первый ряд: Сайнс (3) — Окон;



Гонка: 1. Албон (4); 2. Норрис; 3. Перес; 4. Стролл; 5. Риккардо.

Несмотря на дождь, «Макларен» взял второй поул подряд — и снова упустил победу. На старте вперёд вырвался Албон, а шедшего позади него Сайнса отбросила назад заминка на пит-стопе, в итоге вторым вновь стал Норрис, а третье место занял Серхио Перес — первый в сезоне подиум «Рейсинг Пойнт». Шарль Леклер после столкновения с Феттелем на старте гонки сошёл с дистанции и потерял лидерство в чемпионате — на первой строчке теперь Ландо Норрис, а «Макларен» наращивает отрыв в Кубке конструкторов. Квят — седьмой, он подтягивается в чемпионате к Гасли и уступает ему теперь лишь три балла.

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Гран-при Венгрии

Первый ряд: Стролл (3) — Перес;



Гонка: 1. Стролл (4); 2. Албон; 3. Феттель; 4. Перес; 5. Риккардо.



Лэнс Стролл в переменчивых погодных условиях одерживает доминирующую победу в Венгрии! Канадец переиграл в квалификации Серхио Переса, и это предрешило исход борьбы — Чеко не смог как следует стартовать с мокрой части решётки и финишировал лишь четвёртым, пропустив также Албона и Феттеля. Похожие проблемы возникли и у Норриса: после неудачного старта Ландо оказался в глубине пелотона и занял лишь десятое место. В чемпионате снова меняется лидер — теперь впереди Алекс Албон, но первую четвёрку разделяет всего пять баллов. А вот в Кубке конструкторов «Рейсинг Пойнт» и «Макларен» уже на 20 очков опережают всех остальных. Квят финиширует девятым и набирает ещё два очка; до Гасли, которого подвела трансмиссия, — один балл.



Общий зачёт: 1. Албон — 43; 2. Перес — 39; 3. Стролл — 38; 4. Норрис — 38; 5. Сайнс — 32.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 77; 2. «Макларен» — 70; 3. «Феррари» — 48.

Леклер на подиуме Гран-при Великобритании Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Гран-при Великобритании

Первый ряд: Леклер (4) — Норрис;



Гонка: 1. Леклер (3); 2. Риккардо; 3. Норрис; 4. Окон; 5. Гасли.



Перед Гран-при Великобритании Серхио Перес — один из лидеров чемпионата — заболел COVID-19 и выбыл сразу на две гонки. Алекс Албон отсутствием главного преследователя не воспользовался: после контакта с Магнуссеном на первом круге он получил штраф и с трудом доехал до финиша шестым. Победу — уже вторую в сезоне — одерживает Шарль Леклер, и теперь именно он лидирует в чемпионате, хотя разрывы в топ-3 по-прежнему минимальные. В Кубке конструкторов «Макларен» возвращает себе первую строчку, а «Феррари» за счёт победы догоняет лидеров. Квят сошёл — машину бросило в отбойник после внезапного прокола шины, а Гасли занял пятое место и снова уверенно опережает напарника в чемпионате — 20-9.

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Гран-при 70-летия

Первый ряд: Хюлькенберг (3) — Риккардо;



Гонка: 1. Леклер (4); 2. Албон; 3. Стролл; 4. Хюлькенберг; 5. Окон.



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Шарля Леклера. Монегаск блестяще сработал с резиной и, в отличие от большинства пилотов, проехал гонку с одним пит-стопом. Хюлькенберг же под финиш совершает третий пит-стоп и откатывается на четвёртое место, вновь упуская вожделенный подиум, а вторую строчку в концовке гонки у Стролла отбирает Албон. Леклер немного упрочил лидерство в общем зачёте, а на первой строчке Кубка конструкторов — «Феррари», поскольку с «Рейсинг Пойнт» сняли 15 баллов за копирование прошлогоднего «Мерседеса». Ну и что, что он больше не выступает? Квят по-прежнему на 11-й строчке чемпионата.

Стролл и Перес на Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гран-при Испании

Первый ряд: 1. Перес (4) — Стролл;



Гонка: 1. Стролл (4); 2. Перес; 3. Сайнс; 4. Феттель; 5. Албон.



«Рейсинг Пойнт» доминирует в Барселоне — Перес и Стролл берут первый ряд и приносят команде победный дубль! Однако не обходится без скандала: финишировавший первым Чеко получает штраф в пять секунд, в связи с чем победу присуждают Строллу! Лэнс вырывается в лидеры чемпионата и теперь на три балла опережает Албона и на пять — Леклера. Остальные постепенно выпадают из чемпионской гонки. А в Кубке конструкторов «Рейсинг Пойнт» всё-таки опережает «Феррари» и выходит на первое место. Квят финишировал девятым и уже в пятый раз в шести гонках набрал очки, но всё дальше отстаёт от Гасли — 32-17 в пользу француза.



Общий зачёт: 1. Стролл — 84; 2. Албон — 81; 3. Леклер — 79; 4. Норрис — 67; 5. Перес — 57.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 138; 2. «Феррари» — 116; 3. «Макларен» — 116.

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Гран-при Бельгии

Первый ряд: Риккардо (4) — Албон;



Гонка: 1. Риккардо (4); 2. Окон; 3. Албон; 4. Норрис; 5. Гасли.



На скоростной трассе в Спа быстрейшими неожиданно стали машины «Рено» — Риккардо завоевал поул и одержал уверенную победу. Алекс Албон вроде бы смог опередить Эстебана Окона, но пропустил француза на последнем круге — и в итоге «Рено» празднует победный дубль. Тем не менее третьего места Албону хватает, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате — какой всё-таки у «Ред Булл» сильный пилот! Даниил Квят финиширует восьмым и вновь уступает Гасли — француз на пятом месте и опережает россиянина в чемпионате со счётом 42-21.

Гасли после Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гран-при Италии

Первый ряд: Сайнс (3) — Перес;



Гонка: 1. Гасли (1); 2. Сайнс; 3. Стролл; 4. Норрис; 5. Риккардо.



Гонка в Монце должна была стать бенефисом «Макларена», который пусть и борется с «Рейсинг Пойнт» за Кубок конструкторов, но так ни разу и не побеждал в сезоне-2020. На старте Сайнс и Норрис закрепились на первой и второй позициях, однако на рестарте после аварии Леклера они были лишь шестым и седьмым — из-за пит-стопов до остановки гонки. Победу в итоге завоевал Гасли, а Сайнсу не хватило до француза нескольких сотых — второе место. Третьим финишировал Стролл, который за счёт неудачи Албона вернул себе лидерство в чемпионате.

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Гран-при Тосканы

Первый ряд: Албон (4) — Леклер;



Гонка: 1. Албон (3); 2. Риккардо; 3. Перес; 4. Норрис; 5. Квят.



Один из самых непредсказуемых Гран-при сезона, в котором четыре пилота боролись за победу! Поначалу на трассе «Муджелло» лидировал Шарль Леклер, но после первого рестарта его прошёл Лэнс Стролл. На середине дистанции за счёт более раннего пит-стопа канадца опередил Даниэль Риккардо, ну а под самый финиш гонки — после второго рестарта с места — австралийца обогнал Алекс Албон. Пилот «Ред Булл» отпраздновал вторую победу в сезоне и вырвался в лидеры чемпионата. Даниил Квят добился лучшего результата сезона — пятое место, но по-прежнему идёт лишь 11-м в общем зачёте и уступает Гасли со счётом 67-37.



Общий зачёт: 1. Албон — 122; 2. Стролл — 107; 3. Норрис — 103; 4. Риккардо — 96; 5. Леклер — 87.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 186; 2. «Макларен» — 171; 3. «Рено» — 153.

Перес на Гран-при России Фото: Dan Mullan/Getty Images

Гран-при России

Первый ряд: Перес (4) — Риккардо;



Гонка: 1. Перес (4); 2. Риккардо; 3. Леклер; 4. Окон: 5. Квят.

Первая в сезоне победа Переса — после двух у Стролла. Серхио стартовал с поула, но на старте пропустил гонщиков «Рено», однако сумел их контратаковать в конце первого отрезка. Риккардо финишировал вторым и благодаря проблемам Стролла и Норриса поднялся на вторую строчку общего зачёта — теперь он главный преследователь Албона. Квят во второй раз подряд финиширует пятым и опережает Гасли, но разрыв в чемпионате по-прежнему не в пользу россиянина — 76-47.

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Гран-при Айфеля

Первый ряд: Леклер (4) — Албон;



Гонка: 1. Риккардо (3); 2. Перес; 3. Сайнс; 4. Гасли; 5. Леклер.

На Гран-при Айфеля вторую победу в сезоне завоёвывает Даниэль Риккардо. На старте австралиец прошёл замешкавшегося Албона, а перед первыми пит-стопами опережает Шарля Леклера и уверенно уезжает к финишу. Вторым финиширует Перес, далее Сайнс и Гасли, а Леклер откатывается на пятое место. Но это лучше, чем сход Албона. В общем зачёте вперёд вырывается Риккардо — уже пятый лидер по ходу сезона, его отрыв от Албона вырастает до 12 очков, а Перес незаметно подтягивается к группе лидеров — он лишь в 15 баллах от Дэна. В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Рейсинг Пойнт».

Общий зачёт: 1. Риккардо — 140; 2. Албон — 128; 3. Перес — 125; 4. Леклер — 112; 5. Стролл — 107.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 237; 2. «Рено» — 209; 3. «Макларен» — 186.

Риккардо на подиуме Гран-при Айфеля Фото: Peter Fox/Getty Images

Гран-при Португалии

Первый ряд: Леклер (4) — Перес;



Гонка: 1. Леклер (4); 2. Гасли; 3. Сайнс; 4. Перес; 5. Окон.



На автодроме в Портимане четвёртую победу в сезоне завоёвывает Шарль Леклер. Монегаск стартовал с поула, однако под моросящим дождём на первых кругах вперёд вырвался Сайнс. Впрочем, на 12-м круге Леклер опережает «Макларен», возвращает себе первую строчку и уезжает к победе. Вторым финиширует Гасли, Сайнс — только третий. В общем зачёте по-прежнему лидирует Риккардо, но теперь его главным соперником становится Леклер. Квят второй этап подряд остаётся без очков и не может пробиться в топ-10 чемпионата, в то время как Гасли дышит в затылок идущему пятым Строллу.

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Гран-при Эмилии-Романьи

Первый ряд: Гасли (4) — Риккардо;



Гонка: 1. Риккардо (3); 2. Квят; 3. Леклер; 4. Перес; 5. Сайнс.

Даниэль Риккардо красиво побеждает в Имоле и наращивает отрыв в чемпионате, но всё внимание приковано к Даниилу Квяту, который на финальном рестарте прошёл троих соперников и прорвался на вторую позицию — совсем немного россиянину не хватило, чтобы опередить «Рено» лидера. Третьим финиширует Шарль Леклер и его отставание от Риккардо за четыре гонки до конца сезона вырастает до 21 балла, однако в общей сложности ещё девять гонщиков сохраняют шансы на чемпионство.



Общий зачёт: 1. Риккардо — 173; 2. Леклер — 152; 3. Перес — 149; 4. Албон — 130; 5. Норрис — 113.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 261; 2. «Рено» — 252; 3. «Макларен» — 221.

Перес и Норрис на Гран-при Турции Фото: Ozan Kose — Pool/Getty Images

Гран-при Турции

Первый ряд: Стролл (1) — Перес;



Гонка: 1. Перес (2); 2. Феттель; 3. Леклер; 4. Сайнс; 5. Албон.

На скользком турецком асфальте машинам «Рейсинг Пойнт» не было равных — они словно лучше всех держались за покрытие. Команда шла на верный дубль, пока у Стролла не возникли проблемы с шинами — Лэнс в итоге лишь седьмой и сохраняет только математические шансы на титул. А победу — уже вторую в сезоне — одерживает Перес — Чеко поднимается на второе место турнирной таблицы и теперь всего лишь три балла уступает Риккардо.

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Гран-при Бахрейна

Первый ряд: Албон (4) — Перес;



Гонка: 1. Албон (3); 2. Норрис; 3. Сайнс; 4. Гасли; 5. Риккардо.

Гран-при Бахрейна начался со страшной аварии Ромена Грожана, но и концовка заезда оказалась невероятно драматичной: Серхио Перес лидировал всю гонку, пока за три круга до финиша на его машине не сгорел мотор. Чеко должен был выйти в лидеры чемпионата, но в итоге за два этапа до финиша уступает Риккардо 14 очков. Стролл тоже не смог набрать очков — канадец налетел на Квята и сошёл с дистанции. А это значит, что «Рейсинг Пойнт» теряет более половины своего преимущества и опережает «Рено» и «Макларен» менее чем на 20 очков.

То, что осталось от машины Грожана после аварии в Бахрейне Фото: Tolga Bozoglu — Pool/Getty Images

Гран-при Сахира

Первый ряд: Леклер (4) — Перес;



Гонка: 1. Перес (1); 2. Окон; 3. Стролл; 4. Сайнс; 5. Риккардо.

Во второй уик-энд в Бахрейне Перес берёт реванш за неудачу неделей назад! Поначалу в гонке доминируют пилоты «Макларена», но за счёт тактики Чеко вырывается вперёд и побеждает в третий раз в сезоне. Это позволяет Серхио перед заключительным этапом возглавить общий зачёт, но отрыв от Даниэля Риккардо минимален — всего два очка! Остальные пилоты потеряли шансы на чемпионство, так что финальная гонка станет дуэлью Переса и Риккардо — в паддоке обсуждают, что Чеко может стать первым со времён Росберга действующим чемпионом, покинувшим стартовую решётку.

Общий зачёт: 1. Перес — 200; 2. Риккардо — 198; 3. Леклер — 173; 4. Албон — 173; 5. Сайнс — 147.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 333; 2. «Рено» — 305; 3. «Макларен» — 291.

Гран-при Абу-Даби

Первый ряд: Норрис (4) — Албон;



Гонка: 1. Албон (4); 2. Норрис; 3. Сайнс; 4. Риккардо; 5. Гасли.

Сенсация перед финальной гонкой: Пересу меняют двигатель, он вынужден стартовать последним! Чеко отчаянно прорывается, но новый мотор тоже не выдерживает, и Серхио сходит с дистанции. Риккардо достаточно финишировать восьмым, но он приезжает к финишу на четвёртой позиции — да ещё и с быстрейшим кругом гонки — и с перевесом в 11 баллов становится чемпионом! «Рейсинг Пойнт» остаётся утешаться лишь Кубком конструкторов, «Рено» занимает второе место, а «Макларен», так и не выигравший ни одной гонки, остаётся третьим, проиграв французам лишь очко.

Победой год завершил Александер Албон — это его четвёртый триумф в сезоне, только он и Леклер сумели столько выиграть в 2020-м — тайского пилота называют главным открытием года и прочат блестящее будущее…



Квят в последней гонке за «Альфа Таури» финиширует восьмым и завершает год на хорошей ноте, однако в общем зачёте россиянин всё же уступает Гасли — 130-80. Зато россиянин всё-таки опережает в чемпионате Феттеля и заканчивает год в топ-10.

Общий зачёт: 1. Риккардо — 211; 2. Перес — 200; 3. Албон — 198; 4. Леклер — 174; 5. Норрис — 162.

Кубок конструкторов: 1. «Рейсинг Пойнт» — 339; 2. «Рено» — 325; 3. «Макларен» — 324.