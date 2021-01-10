Конкуренты отстают от «КАМАЗ-мастера» всё дальше! Дело на «Дакаре» идёт к разгрому?

Первый после дня отдыха этап «Дакара» был с изюминкой: участникам не только предстояло преодолеть 471 боевой километр, но и постараться поберечь технику, так как вечером механикам команд был запрещён доступ на бивуак. Согласно условиям так называемого марафонского этапа, все гонщики обязаны сами обслужить машины и мотоциклы перед восьмым днём борьбы. Так что нужно было и атаковать, и одновременно сдерживать себя.

MOTO & QUAD: двое в секунде!

Класс мотоциклистов продолжает поражать: после седьмого дня борьбы разрывы остаются минимальными. Новый лидер гонки Хосе Игнасио Корнехо Флоримо опережает Тоби Прайса всего на одну секунду, всего в двух с небольшим минутах идут Сэм Сандерленд и Ксавье де Сультре. В 15 минутах держатся восемь райдеров — вероятно, кто-то из них и завоюет «бедуина».

Один из фаворитов гонки Хоан Барреда Борт остаётся верен себе: сегодня у него по негласному «расписанию» была очередь провала, и испанец занял только 14-е место, проиграв девять минут. Завтра ждём победы?

«Дакар»-2021. Мотоциклы. Положение после седьмого СУ

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 28:51.31

2. Тоби Прайс (KTM) — +0.01

3. Сэм Сандерлэнд (KTM) — +2.11

4. Ксавье де Султре (Husqvarna) — +2.34

5. Кевин Бенавидес (Husqvarna) — +7.29

6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +10.18.

Сенсация в зачёте квадроциклов: у фаворита гонки Николаса Кавильяссо сломалось сцепление, и ему пришлось оформить сход! В лидеры вышел Мануэль Андухар, который опережает Александра Жиру на 20 минут. Джованни Энрико проигрывает лидеру 25. Кто-то из этого трио и станет сильнейшим, если в оставшиеся пять дней не случится чего-то невероятного.

CAR: Васильев уже в шестёрке

В самом популярном классе «Дакара» сохраняется условное «двоевластие»: да, Стефан Петерансель всё так же лидирует, но опережает Нассера Аль-Аттию менее чем на восемь минут. Все остальные могут рассчитывать на победу только в случае проблем у обоих фаворитов. Сегодня быстрее был представитель «МИНИ», опередивший катарца на две минуты. При этом победа на спецучастке все равно досталась «Тойоте» — но под управлением не Аль-Аттии, а прежде не блиставшего Язида Аль-Раджи. В генеральной классификации, впрочем, он только 20-й.

Продолжает подниматься всё выше россиянин Владимир Васильев. Да, он не так шустр, как фавориты, но зато стабилен. Вот и сегодня Васильев хоть и проиграл Аль-Раджи 21 минуту, но выбрался в «абсолюте» на шестую строчку — на фоне проблем Брайана Барагваната. До топ-5 россиянину почти полчаса, а вот сзади в десяти минутах Хальд Аль-Кассими, тут ещё ничего не понятно.



У Дениса Кротова на спецучастке 14-й результат, у Виктора Хорошавцева — 34-й. В «абсолюте» Хорошавцев сохранил 27-ю позицию, а Кротов отыграл две и идёт 35-м. Наконец-то хороший день у саудо-российского экипажа Сеайдан-Кузьмич: шестое место позволило выйти на общую 28-ю позицию как раз за Хорошавцевым.



А вот легендарный Себастьен Лёб продолжает опускаться всё ниже. Новая порция проблем перед финишем спецучастка привела к потере почти двух часов. «Дакар»-2021 окончательно превратился для французов в болезненный набор опыта на будущее.

«Дакар»-2021. Автомобили. Результаты седьмого СУ

1. Язид Аль-Раджи (Toyota) — 4:21.59

2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.48

3. Карлос Сайнс (MINI) — +1.15

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.48

5. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +12.00

6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +14.43

7. Сириль Депре (Abu Dhabi Racing) — +17.06

8. Матье Серрадори (SRT Racing) — +17.53

9. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +20.59.



«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после седьмого СУ

1. Стефан Петерансель (MINI) — 26:36.50

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.53

3. Карлос Сайнс (MINI) — +41.06

4. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +1:22.48

5. Хоан Нани Рома (Bahrain Raid Extreme) — +1:59.00

6. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +2:25.58.



SSV: Карякин отстаёт на фоне чудес с результатами

На этом «Дакаре» до воскресенья не хватало одной традиционной вещи: странностей с таймингом. И вот класс мотовездеходов принёс первую загадку, вернее даже две. Во-первых, экс-лидер общего зачёта Франсиско Лопес Контардо по ходу спецучастка уступал 46 минут, включая последнюю промежуточную точку — а на финише внезапно оказался быстрейшим! Как такое возможно? Ларчик просто открывался: чилиец помог попавшему в аварию мотогонщику, и организаторы в нетипично оперативной для себя манере компенсировали потерянное время.

Похожая ситуация сложилась у Остина Джонса: американец стартовал раньше Сергея Карякина, финишировал позже, а время у него быстрее! Тоже кому-то помогал? А мы уж начали рассчитывать на подъём россиянина в «абсолюте»…

В любом случае впереди идёт Арон Домжала, молодой Сет Кинтеро — второй, а у Карякина, проколовшего сегодня три колеса и проигравшего 20 минут, с учётом «реабилитации» Лопеса Контардо шестая позиция. Пока мы вынуждены констатировать: скорости для борьбы за победу у Карякина не наблюдается, ещё ни разу на нынешнем «Дакаре» он не выглядел быстрее оппонентов. Как в такой ситуации отыграть 52 минуты за пять дней, пока непонятно.

TRUCK: снова хет-трик россиян!

«КАМАЗ-мастер» после паузы сохранил прежний темп и продолжил двигаться к цели, которую можно формулировать не просто как победу, а как чисто российский подиум — по крайней мере, всё к этому идёт. В седьмой день гонки камазовские пилоты чётко выполняли свои обязанности: Сотников, Шибалов и Мардеев работали на максимальный результат, а Каргинов прикрывал с тыла. Первую часть спецучастка лидировал Антон Шибалов, но затем потерял порядка восьми минут из-за замены колеса. Так что Антон закончил день с третьим временем — позади Сотникова и Мардеева. Для Дмитрия это уже пятая победа на нынешнем «Дакаре»!



Плотный финиш камазовцев намекает, что они не столкнулись с серьёзными техническими проблемами и вряд ли будут сильно тосковать по отсутствию на бивуаке механиков. Боевые экипажи сами проведут профилактическое обслуживание и будут готовы ко второй части марафонского этапа.

Ближайшие конкуренты камазовцев в лице чехов Лопрайса и Мацика пойти в контратаку не смогли. Стабильно проведший день Лопрайс показал шестое время, проиграв 14 минут, а Мацик столкнулся с проблемами и уступил почти 40. Таким образом Мартин резко отстал в общем зачёте от Мардеева и опустился на пятое место, пропустив вперёд соотечественника. Так что теперь позади камазовского трио идёт Лопрайс, проигрывающий Айрату почти 17 минут. Если же говорить о борьбе за победу, то Сотников теперь оторвался от Шибалова на три четверти часа.

Андрей Каргинов между тем постепенно отыгрывает позиции, хоть и выполняет роль быстрой технички. Сегодня россиянин опередил в общем зачёте Игнасио Касале и выбрался уже на восьмую строчку. Впереди — голландец Мартин ван ден Бринк, чей темп на нынешнем «Дакаре» абсолютно не впечатляет, и единственный оставшийся в гонке «МАЗ» Алексея Вишневского. Белорус теперь уступает Мацику всего четыре минуты в споре за пятое место, так что мазовцам всё ещё есть за что побороться. Да и 25 минут до Лопрайса отыграть ещё можно.

«Дакар»-2021. Грузовики. Результаты седьмого СУ

1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:45.52

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.23

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.22

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +10.29

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +11.44

6. Алеш Лопрайс («Прага») — +14.47

7. Мартин ван ден Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.06

8. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +39.28.

Как устроен чемпионский грузовик «КАМАЗ-мастера»? Рассказывает лидер «Дакара» Почти двадцать лет российской команде нет равных. Хотите узнать, как что спрятано внутри грузовика? Никакой секретности!

Что дальше

В понедельник участников ждут 375 боевых километров. Организаторы обещают песчаные и каменистые участки, где так легко пробить колёса и повредить технику, у которой было менее тщательное обслуживание, чем обычно. Так что восьмой этап способен преподнести сюрпризы!