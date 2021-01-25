Назовёте всех гонщиков Формулы-1 за последние 10 лет? У вас 10 минут на 66 пилотов!

Пауза между окончанием «Дакара» и началом презентаций команд Формулы-1 перед сезоном – мёртвое время для автоспорта. А значит, лучший момент, чтобы организовать какое-нибудь развлечение для болельщиков. Официально второе десятилетие XXI века закончилось вместе с 2020 годом, а не 2019-м, как вроде бы казалось большинству. Раз так, почему бы не сделать для вас тест, посвящённый этому десятилетию в Формуле-1? Мы взяли сезоны чемпионата мира с 2011 по 2020 годы и вспомнили всех пилотов, которые провели хотя бы одну гонку. А теперь предлагаем вспомнить вам. Времени вроде бы много – целых 10 минут. Но чем больше пилотов будет отгадано, тем труднее окажется вспомнить оставшихся. И ещё большой вопрос, насколько вам поможет подсказка в виде национальностей всех боевых гонщиков… Поехали!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Назовёте всех гонщиков Формулы-1 за последние 10 лет?