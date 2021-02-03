5 кандидатов на замену Хэмилтону. Может, «Мерседесу» вернуть Нико? Ну, или другого Нико?

Уже февраль, а семикратный чемпион мира всё ещё без контракта. Не пора ли искать запасные варианты?

Что ни неделя, как в прессе появляются сообщения, что «Мерседес» и Льюис Хэмилтон наконец-то договорились о новом соглашении и скоро о нём объявят. Однако наступил февраль, а семикратный чемпион мира всё ещё формально является безработным. По разным данным, пилот и команда не могут договориться то ли о зарплате, то ли о сроке соглашения, то ли о том, сможет ли Хэмилтон в будущем принимать решение, кто станет его напарником или даже сменит его самого.

Так или иначе, контракта нет. А раз так, давайте посмотрим, кого «Мерседес» может взять на замену Льюису, если вдруг случится невероятное и чемпион уйдёт.

Самый очевидный вариант. Воспитанник «Мерседеса» уже получил двухлетний опыт выступлений в Формуле-1, а блестящий пилотаж на Гран-при Бахрейна подтвердил, что британец обладает достаточной для топ-команды скоростью. Сейчас переход Расселла в «Мерседес» не вызывает сомнений: вопрос не в том, случится ли он в принципе, а лишь в том, как долго его придётся ждать.

Если пути Хэмилтона и «Мерседеса» разойдутся, то очевидно, что Джордж станет для Тото Вольфа приоритетной целью. Главное препятствие – действующий ещё один сезон контракт Расселла с «Уильямсом». Впрочем, британцы вряд ли будут упираться: за соответствующую финансовую компенсацию легендарная команда наверняка отпустит пилота, пусть даже ей самой срочно придётся искать замену. Сумма выкупа всё равно окажется заметно меньше, чем потенциальная зарплата Хэмилтона, ну а «Уильямс» ещё укрепит бюджет. Да, британцы лишатся сильного пилота, но так ли это важно в ситуации, если болид всё равно не позволяет Расселлу набирать очки?

Создав вакансию, «Уильямс» может привлечь Джека Эйткена, «арендовать» у «Ред Булл» Албона или поискать ещё какого-нибудь пилота, которому интересно выступать в Ф-1 даже за рулём слабого автомобиля – например Пьетро Фиттипальди. В конце концов, можно поинтересоваться у «СМП Рейсинг», не готовы ли они немного заплатить за возвращение Сергея Сироткина. В общем, варианты у «Уильямса» будут, так что упорствовать там явно не станут.

Если вариант с Расселлом не сработает, невезучий немец способен стать альтернативой. Хюлькенберг свободен от каких-либо обязательств и обладает «правильным» паспортом, а несколько его выступлений за «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2020 подтвердили, что Нико не растерял скорость и способен быстро адаптироваться к новой технике. Ноль подиумов и ноль побед? Ну, за рулём «Мерседеса» статистику можно поправить очень быстро.

Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон? В командах Формулы-1 занято 19 мест из 20 на сезон-2021. Но загадочная пауза с контрактом семикратного чемпиона продолжается.

В теории Вольф может использовать резервы внутри команды и дать второй шанс в Формуле-1 Стоффелю Вандорну. Бельгиец отлично знает «Мерседес», блестяще выступал в младших сериях, и единственное пятно на его репутации – разгром от Фернандо Алонсо в сезоне-2018.

Вандорн мог бы пригодиться как промежуточное решение перед переходом Расселла в 2022-м, но помимо не слишком впечатляющего послужного списка в Формуле-1 есть ещё одна проблема: Стоффель должен представлять «Мерседес» в Формуле-Е, причём сезон в «электроформуле» стартует уже в конце февраля. Впрочем, к заменам пилотов в Ф-Е все привыкли.

Величайший гонщик Ф-1 всё ещё без контракта. Что не так между Хэмилтоном и «Мерседесом»? Неужели слухи о непомерных финансовых запросах семикратного чемпиона — правда?

Скажете, бред? Ну, как сказать… Чемпиону мира 2016 года всего 35 лет, и пусть Росберг недавно заявлял, что не собирается возвращаться в автоспорт, мы бы до конца ему не верили. Нико покидал Формулу-1, осознавая, что все ближайшие годы ему пришлось бы сражаться за чемпионство именно с Хэмилтоном. Но что, если Льюиса не будет, а в напарниках окажется куда более травоядный Боттас? Причём, вполне возможно, Валттери окажется единственным соперником в борьбе за титул, если «Ред Булл» и «Хонда» не сделают существенный шаг вперёд.

Нико не понадобится много времени, чтобы вновь адаптироваться в «Мерседесе», а команда отлично знает потенциал пилота и его требования. Главный вопрос – довольно длинная пауза в карьере. Росберг пропустил уже четыре сезона, он не управлял серьёзно поменявшимися за последние сезоны болидами, не поддерживал должный уровень физической формы. Между тем до старта чемпионата остаётся менее двух месяцев, а в распоряжении Нико оказалось бы лишь полтора дня тестов актуального болида (конечно, никто не запретит провести частные испытания за рулём машин 2018-2019 годов). В общем, вариант эффектный, но только если работа над ним ведётся уже сейчас.

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Не будем забывать, что даже после перехода в «Рено» / «Альпин» Окон по-прежнему связан с «Мерседесом»: Тото Вольф остаётся менеджером француза. Контракт не позволит немцам просто взять и забрать Эстебана, но вдруг сторонам удастся договориться полюбовно? «Мерседес» получит пилота, который тесно работал с командой в сезоне-2019, а в «Альпин», возможно, и не будут слишком сильно горевать по гонщику, который в 2020-м был существенно слабее Даниэля Риккардо.

Главный вопрос – кого тогда брать «Рено»? Ну, как всегда свободен Хюлькенберг, без контрактов в Европе Магнуссен и Грожан, хотя у обоих теперь обязательства в IMSA и IndyCar соответственно. Плюс французы отлично знают Сироткина. Наконец, можно было бы дать шанс собственной молодёжи, да вот досада: у Кристиана Лундгора 39 баллов, у Чжоу Гуаньюя – 21. Впрочем, полагаем, ФИА могла бы и допустить датчанина, если вдруг дело дойдёт до столь невероятного развития событий с уходом Хэмилтона и переходом Окона в «Мерседес».

Впрочем, повторимся: если Льюис вдруг правда уйдёт, то мы ждём в чемпионском кокпите Расселла, все остальные варианты явно второстепенны. Интересно, насколько сам Джордж сейчас осведомлён о сложностях в переговорном процессе и как пристально он следит за главной трансферной интригой зимы.