Болельщиков Ф-1 ждут мучения, команда Мазепина теряет конкурента. Первые выводы по тестам

Позади остался один из трёх дней предсезонных тестов Формулы-1. Разумеется, этого ещё очень мало для глубинных выводов и громких прогнозов на сезон-2021, но первыми впечатлениями поделиться можно. Тем более что все машины основаны на прошлогодних, а в распоряжении у пилотов всего три дня, так что темнить и до последнего скрывать свой потенциал никто не должен.

1. «Ред Булл» вроде бы в порядке

Первый день тестов прошёл для «быков» гладко, особенно на фоне «Мерседеса». Да, поначалу машина вела себя нервно, Ферстаппен даже допустил полуразворот, но, по ощущениям, чем дольше длились заезды, тем увереннее Макс и машина сливались в единое целое. В итоге голландец и показал лучшее время, и проехал больше всего кругов — идеальное сочетание. Неужели «Ред Булл» в кои-то веки окажется в форме с первого же Гран-при сезона? Одного дня тестов для такого вывода, разумеется, недостаточно, но начало обнадёживает.



При этом, как рассказал портал The Race, в межсезонье ходили слухи о серьёзных проблемах с новым мотором «Хонды». В такой ситуации беспроблемная работа абсолютно новых силовых установок на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури» — ещё одна хорошая новость. Если же их мощность ограничили, то тут два вопроса: как сильно и реально ли оперативно решить проблемы? Да, двигатели во время сезона будут «заморожены», но вносить изменения, направленные на устранение проблем с надёжностью, допускается.

2. «Мерседес» не похож на себя

Худший старт испытаний для «серебряных стрел» за всю гибридную эру! Проблемы с гидравликой испортили день Боттаса, но и Хэмилтон после обеда проехал всего 42 круга, проведя много времени в боксах и допустив необычно много ошибок на трассе. Неужели в «Мерседесе» перехитрили самих себя, когда в попытке сберечь новинки от соперников отказались от проведения съёмочного дня? Впрочем, посмотрим, как пройдут суббота и воскресенье. Естественно, пока никто не собирается лишать «Мерседес» и Хэмилтона звания главных фаворитов сезона-2021. Но болельщики чуть-чуть приободрились.

Боттас: стоило провести обкатку болида до тестов

3. «Макларен» отлично пережил «пересадку сердца»

Команда из Уокинга словно и не заметила, что в межсезонье сменила мотор. Как был Ландо Норрис в квалификации Гран-при Абу-Даби в двух десятых от Ферстаппена, так и сегодня между ними столько же — при одинаковом типе шин на быстрейшем круге. При этом Норрис и Риккардо на двоих проехали достойный 91 круг, без долгих «застреваний» в боксах. Опять же, никаких далеко идущих выводов, но если мы посмотрим на три коллектива, которые в прошлом сезоне боролись за звание «лучшего из остальных», то в пятницу «Макларен» был уверенно впереди.

4. «Феррари» — пока загадка

Как сильно смогла прибавить за зиму «Скудерия», пока непонятно. В интересах интриги надеемся, что в первый день испытаний перед Леклером и Сайнсом и не стояла задача думать о быстрых секундах. На данный момент есть два повода для оптимизма. Первый — 116 пройденных кругов. Второй — шустрый темп «Альфа Ромео», который при ограниченных ресурсах команды намекает, что прогресс достигнут в том числе благодаря мотору. Осталось дождаться подтверждения от самой заводской команды.

5. «Уильямс» и «Хаас» остались вдвоём?

Скорость «Альфа Ромео» заставляет задаться вопросом: не оставят ли швейцарцы «Хаас» и «Уильямс» разбираться вдвоём, кто из них худший в Формуле-1? Джовинацци показал неплохую скорость, а утром относительно своих соперников был неплох и Райкконен. При этом известно, что «Альфа» куда сильнее «Хааса» вложилась в доработку болида перед нынешним сезоном. В общем, не удивимся, если команда из Хинвиля с их опытном составом пилотов переместится ближе к группе середняков.

Что же до «Уильямса» и «Хааса», то тут пока сложно о чём-то говорить. В случае с британцами хочется узнать: сколько же команде платят спонсоры Роя Ниссани, что ему выделяют целый день предсезонных тестов? Тот же Кубица в «Альфа Ромео», несмотря на поддержку титульного спонсора, ограничился работой в съёмочный день. Всё это очень странно… Из-за наличия в кокпите Ниссани понять потенциал FW43B пока трудно, но наблюдатели отмечают, что на фоне других клиентов «Мерседеса» кузов болида из Гроува широковат.

«Хаас»? Тут сильно помешали проблемы Мика Шумахера с утра, но и Никита Мазепин был не слишком шустр, оказавшись позади того же Ниссани. Впрочем, американцы наверняка нацеливались на то, чтобы сначала дать новичкам вкатиться, а уже ближе к окончанию тестов поработать над квалификацией. Неопытность пилотов «Хааса» — одновременно и проблема, и перспектива. По мере развития сезона американцы смогут прогрессировать просто потому, что их пилоты всё лучше адаптируются к Формуле-1 и начнут выжимать из машины весь потенциал.

Штайнер: Мазепин показал, что начал понимать нашу машину

6. Болид «Альпин» ну очень толстый!

Так как волнообразное днище «Мерседеса» после утренней презентации надолго скрылось в боксах, именно болиду «Альпин» было суждено стать главным героем дня. Да, мы и на рендерах видели, что команда решила сузить боковые понтоны за счёт переноса ряда узлов вверх, в зону позади верхнего воздухозаборника. Смотрится необычно и некрасиво, вопросов хватает: как насчёт лобового сопротивления и повышения центра тяжести? Но понятно, что инженеры «Альпин» не дураки и многократно просчитали все плюсы и минусы такого решения.



Окон своей скоростью, несмотря на третье время, не поразил, но посмотрим, как поедет Алонсо. Так или иначе, пока на счету «Альпин» одна из двух главных новинок зимы.

Фото: Joe Portlock/Getty Images

Мы впервые смогли увидеть по телекартинке все новые ливреи, и есть плохие новости: издали отличить «Мерседес» от «Астон Мартин» решительно невозможно, а если не повезёт с ракурсом, то в одну группу с ними попадёт и «Альфа Таури». Так что, болельщики, готовьтесь к собственным мучениям и ошибкам комментаторов. Особенно если темп «Астона» позволит Феттелю и Строллу иногда оказываться неподалёку от Хэмилтона и Боттаса.



А вот ливрея «Хааса» вживую очень даже приятна. Триколор на переднем крыле элегантен — впрочем, посмотрим, что скажет ВАДА…



Белый нос «Уильямса» также странен, как и на рендерах, в то же время раскрас «Альпин» приятен и вживую. Смотрим тесты дальше!