Что ещё посмотреть, пока нет спорта: лучшие «документалки» про Формулу-1

«Жизнь скорости: история Хуана-Мануэля Фанхио» (2020)

Свежайшая новинка от Netflix — фильм о легендарном чемпионе, чей рекорд (пять титулов в Формуле-1) 46 лет оставался непобитым (потом пришёл Михаэль Шумахер). Авторы параллельно погружают зрителя в контекст гонок тех лет, когда не предполагалось никаких мер защиты пилота, а те нередко теряли друзей.

Как сторонники Кастро похитили великого чемпиона Формулы-1 Фанхио. А он с ними подружился Гран-при Кубы должен был укрепить власть Батисты в стране, но в итоге стал шагом на пути к падению диктатуры.

Drive to Survive (2019-2020)

Хроника закулисья Формулы-1 — второй сезон Drive to Survive от уже упомянутого стримингого сервиса. Продолжение первой части в целом оправдывает ожидания паддока, критиков и зрителей, хотя определённые недостатки так и не были устранены. Авторы в любом случае не скрывают, что лишь в начале своего понимания «Больших призов». Этого, впрочем, остаётся достаточно, когда понимаешь, что сезон-2019 ещё несколько месяцев будет оставаться последним.

«Пьер, мы не можем так продолжать». Как напарник Квята рушил свою карьеру в «Ред Булл» Почему Гасли провалился и как начальство критиковало его за глаза. Разбор одной из сильнейших серий Drive to Survive.

«Феррари: гонка за бессмертием» (2017)

Этот проект, как и фильм о Фанхио, рассказывает историю 50-х годов, но на примере легендарного Энцо Феррари и его команды. У «Феррари» были как невероятные взлёты, так и печальные трагедии, но каждый из этих эпизодов навсегда останется в памяти болельщиков.

«Уильямс» (2017)

Британский фильм об одной из главных команд страны и канонической истории успеха в Формуле-1. Команда, созданная усилиями нескольких человек, из небольшого гаража пришла к победам в Гран-при, чемпионским титулам и Кубкам конструкторов. В первую очередь авторы рассказывают о судьбе Фрэнка Уильямса, в 44 года оказавшегося в инвалидном кресле. Железный Фрэнк, однако, не бросил дела своей жизни и продолжил побеждать.

Железный Фрэнк. Правила жизни сэра Уильямса Британский Esquire опубликовал очень любопытные «правила жизни» сэра Фрэнка Уильямса, основателя одной из самых успешных команд Формулы-1.

«Макларен» (2017)

Ещё одна «документалка» о легенде прошлых лет — Брюсе Макларене, основателе одноимённой команды и марки спорткаров. Макларен был не только одарённым гонщиком, но и выдающимся инженером, чьи машины блистали по обе стороны Атлантики.

«Хант против Лауды. Великие соперники» (2013)

Фильм от британской BBC, который вышел незадолго до художественной «Гонки», где пусть и правдоподобно, но с долей преувеличений и домыслов рассказали историю сезона-1976. В Великобритании решили дополнить картину документальной версией — о том, как было на самом деле.

Что смотреть, пока нет гонок и спорта в принципе: 5 лучших фильмов про автоспорт От классики жанра до нелепой комедии. Есть и крайне спорные картины.

«1» (2013)

Довольно недооценённый фильм англичанина Пола Краудера — в прошлом музыкант, он участвовал в создании нашумевшего фильма «Саунд Сити» о студии, в которой записывались главные звёзды рок-музыки. «1» рассказывает об истории Формулы-1 и о том, какой путь и какой ценой эти состязания прошли для того, чтобы сейчас стать одним из наиболее безопасных видов планеты. И в то же время случай с Жюлем Бьянки, напоминают создатели, показывает, что усилий никогда не бывает достаточно. Закадровый голос — Майкл Фассбендер.

«Рискуя жизнью, гнался за мечтой». Пилоты прощаются с погибшим Антуаном Юбером Гонщики и руководители команд потрясены смертью талантливого пилота Формулы-2.

«Уик-энд чемпиона» (1972/2013)

Киноэксперимент Романа Полански, близкого друга Джеки Стюарта. Для съёмок Полански пригласил оператора Фрэнка Саймона — и вдвоём они отправились вместе со Стюартом на Гран-при Монако 1971 года. Впервые фильм был показан на Берлинском кинофестивале следующего года, но более широкую известность приобрёл после ремастеринга в 2013-м. Лента представляет собой серию бесед с пилотом и позволяет лучше понять, о чём думали гонщики тех лет.

«Когда плейбои рулили» (2010)

Неожиданный фильм от британской ITV — о жизни Джеймса Ханта и его приятеля Барри Шина, легендарного мотогонщика, который тоже не всегда вёл примерный образ жизни. Фильм немного ностальгирует по временам, когда можно было чуть больше, чем сейчас.

«Сенна» (2010)

Лента Азифа Кападиа, как говорят кинокритики, перезапустила жанр документальных фильмов о Формуле-1 и снискала немалую популярность, две премии BAFTA и награду «Сандэнса» — главного фестиваля независимого кино в мире. К содержательной части можно выдвигать претензии: не всем сторонам в равной степени дали возможность высказаться, но фильм и без того идёт больше двух с половиной часов. В любом случае именно успех «Сенны» определил стиль Drive to Survive — к обоим проектам, к слову, приложил руку Джеймс Гей-Рис. На счету продюсера также «Выход через сувенирную лавку» о стрит-арте, фильмы об Эми Уайнхаус и Диего Марадоне.

Разбитое сердце Формулы-1: Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет Вспоминаем гонщика, который умел делать невозможное.

«Айртон Сенна: гонки у меня в крови» (1992)

Если «Сенны» мало, то имеет смысл обратить внимание на фильм 1992 года, в котором бразильский пилот подробно рассказывает о сезоне-1991. До фильма Кападиа это был самый глубокий экскурс в ход мыслей Волшебника.