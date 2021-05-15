А ещё Лелла — рекордсменка по самому большому номеру в истории чемпионатов мира.

Как женщина в первый и последний раз попала в очки в Формуле-1. История трагедии и рекорда

В автоспортивных СМИ на волне борьбы за расширение прав женщин постоянно поднимается один и тот же вопрос: когда же в Формуле-1 снова будут выступать девушки? Все нынешние пилотессы, выступающие в младших сериях, пока не демонстрируют потенциала, достаточного для попадания в чемпионат мира. А значит, вероятно, Лелла Ломбарди ещё долго будет оставаться единственной женщиной, набиравшей очки в Формуле-1. Не так давно исполнилось 25 лет с того дня, когда Ломбарди вошла в историю.

Рекорд ради радио

Вообще поначалу Ломбарди увлекалась гандболом, но затем её сердце захватили гонки. Лелла выступала в картинге, а за руль «формулы» села в 24 года. Несколько сезонов пилотесса выступала на родине в Италии, прежде чем перебралась в Англию. В 1971 году она стала чемпионкой серии Formula Ford Mexico.

В Великобритании Ломбарди удалось найти спонсоров, а с деньгами в 70-е в Формулу-1 можно было попасть, даже если ты не демонстрируешь серьёзной скорости. Дебют Леллы в Ф-1 состоялся на Гран-при Великобритании 1974 года за рулём частного «Брэбема» BT42. Пройти квалификацию и выйти на старт у Ломбарди не получилось из-за проблем с машиной, но установить рекорд итальянке удалось: на этап, который она проводила в составе частной команды «Эллайед Полимер Груп», пилотесса заявилась под номером 208 — это самый большой номер в истории Ф-1. Почему был выбран именно он? На такой частоте (208 кГц) вещала радиостанция, которая была одним из спонсоров Ломбарди.

Фото: Getty Images

Несмотря на неудачное начало, для Леллы всё только начиналось. В 1975-м итальянка уже на постоянной основе стала гонщицей команды «Марч», получив в своё распоряжение конкурентоспособную технику — спонсор итальянки выложил за выступления 50 тысяч фунтов.

Ломбарди провела в составе команды 11 этапов из 16, причём в 10 Гран-при сумела пробиться на старт гонки. Единственным исключением стал легендарный Гран-при Монако, но там Лелла оказалась в отличной компании: она проехала в квалификации быстрее Вилсона Фиттипальди, а вместе с ними на старт не пробились, например, Жак Лаффит, Артуро Мерцарио и даже легендарный Грэм Хилл.

Как?! Круг «Феррари» по трассе в Монако сняли с уникального ракурса. Видео Камера словно «летит» позади легендарного болида. Также в меню легендарная трасса и чарующий звук двигателя.

Беспечные испанцы

Но мы вернёмся к предыдущему этапу в Испании — именно он позволил Ломбарди войти в историю. Гонка на уличной трассе на горе Монжуик в Барселоне запросто могла вообще не состояться: организаторы наплевательски относились к мерам безопасности, чем возмутили пилотов. Гонщики практически объявили забастовку, но после некоторой доработки барьеров всё-таки согласились выйти на старт — за исключением Эмерсона Фиттипальди. Действующий чемпион мира в знак протеста досрочно покинул Барселону.

Коллеги бразильца всё-таки вышли на старт — включая Ломбарди, показавшую в квалификации 24-й результат из 26 участников. Правда, позади Леллы оказались только Артуро Мерцарио, явно никуда не торопившийся, и уже решивший не выходить на старт Фиттипальди. Времени поула Ники Лауды Лелла уступила семь секунд, но все условия для участия соблюла.

В Ф-1 был один полуоткрытый гонщик-гей. Сразу после лучшего результата он пропал навсегда За неуступчивость на трассе получил прозвище Блокер, но всё испортил нефтяной кризис.

В гонке сразу же пошли сходы: двое пилотов снялись в знак протеста, несколько гонщиков оказались задействованы в стартовой аварии… Масло от сломавшегося мотора Джоди Шектера выбило из гонки сразу нескольких участников, включая лидировавшего Джеймса Ханта. Дальше по очереди сошли ехавшие впереди Марио Андретти (эх, какой был шанс на победу для американской команды «Парнелли»…) и Джон Уотсон.

После этого лидерство захватил Рольф Штоммелен, представлявший команду Грэма Хилла. Немец лидировал до 26-го круга, когда на его машине сломалось заднее антикрыло — скорее всего, из-за огромных вибраций, вызванных плохим состоянием покрытия на уличной трассе. Неуправляемый «Хилл» Штоммелена перелетел барьеры — и дело закончилось трагедией. Сам пилот выжил, отделавшись несколькими переломами, но погибли один болельщик, два фоторепортёра и один маршал-пожарный…

Посмертный чемпион Ф-1 за год до гибели жаловался на хрупкость машины. Вот его письмо шефу «В «Лотусе» ты либо станешь чемпионом, либо погибнешь».

Гонка была остановлена спустя четыре круга. За это время Йохен Масс опередил Жаки Икса и таким образом оказался победителем Гран-при. Третье место на подиуме занял Жан-Пьер Жарье, но после штрафа за обгон в зоне действия жёлтых флагов уступил эту позицию Карлосу Ройтеманну. Пятым финишировал Витторио Брамбилла, ну а шестой стала Ломбарди! Да, итальянка явно не блистала скоростью (она финишировала с отставанием в два круга), а квалифицировано было лишь восемь человек (включая сошедшего Уотсона), но против фактов не попрёшь: есть финиш в очковой зоне.

Правда, из-за досрочного окончания гонки, в которой было пройдено менее трёх четвертей дистанции, все пилоты получили лишь половину положенных очков. Так что на счету Леллы — половина зачётного балла. Так или иначе, Ломбарди навсегда вошла в историю Ф-1.

Слишком несговорчивую команду Ф-1 с радостью «слили» коллеги. Как погибал «Тиррелл» Легендарный коллектив Кена стал жертвой войны за регламент — и всё же в нынешнем «Мерседесе» есть частичка «Тиррелла».

После успеха

Барселонский финиш в очках мог не оказаться для Леллы единственным. На Гран-при Германии на легендарной трассе «Нордшляйфе» Ломбарди была классифицирована седьмой — то есть ещё один сход, и на счету итальянки оказалось бы ещё одно попадание в очковую зону. И это несмотря на прокол колеса! Но не судьба. Испанский этап остался единственным успехом Ломбарди в Формуле-1.

В 1976 году Лелла провела за «Марч» первый этап сезона, а затем заявилась ещё на три Гран-при в составе «РАМ Рейсинг». В своей последней гонке Ломбарди сумела пробиться на старт гонки, но финиш на 12-м месте ознаменовал окончание её карьеры в Королевских гонках.

Пять отважных женщин Если Даника Патрик однажды всё же дебютирует в Формуле-1, то станет уже шестой по счёту женщиной, выходившей на старт Гран-при чемпионата мира...

После ухода из Ф-1 Ломбарди ещё приняла участие в гонках спорткаров, на её счету даже были локальные победы в гонках на выносливость в Италии. Лелла четырежды выходила на старт в «24 часах Ле-Мана» (лучший результат — девятое место в 1976-м), также она выступила в гонке высшего дивизиона NASCAR – 400-мильной гонке на легендарном суперспидвее в Дайтоне.

Лелла прекратила гоняться в 1988-м, спустя год основала собственную команду, однако в 1992-м, в возрасте 50 лет, скончалась от рака. Даже на смертном одре Ломбарди просила близких позаботиться о команде…