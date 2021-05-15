Как я напугал профессионального гонщика, но стал пилотом сам. Пусть и ненадолго

… На погасшие огни стартового светофора я вроде бы отреагировал неплохо, но всё-таки допустил пробуксовку. Небольшую, но её не хватило соперникам, чтобы к первому повороту Moscow Raceway моя поул-позиция превратилась в статус догоняющего. Возглавлять пелотон из десятка Lada Vesta Sport TCR удавалось ровно до начала 3-го поворота — там моя ошибка с траекторией в весьма непростой «улитке» позволила сначала проскочить вперёд одному пилоту, но остальных я не пустил. И хорошо, потому что ошибка нового лидера вновь дала возможность в 4-й поворот мне войти первым из всех гонщиков. И всё это для того, чтобы в следующих виражах автодрома началась контактная борьба.

Чудом поймав свой седан на поребрике, куда меня вытолкали соперники, на асфальт я вернулся уже четвёртым. Это меня и спасло от завала, когда разгорячённые борьбой оппоненты решили зайти в 7-й поворот бок о бок сразу тремя машинами. Предсказуемо уцелели не все — боковым зрением только и успеваю заметить, как откуда-то слева летит наперерез кормой вперёд одна машина и, уворачиваясь от неё, меня теснят два других седана Lada. Делать нечего — бью по тормозам, блокируя шины, ухожу на обочину — благо, на той части она широкая и заасфальтированная, каким-то чудом не собираю никого из соперников и никто из них не выбивает меня.

Фото: Евгений Сафронов

Из всей десятки без потерь этого безумного первого круга — только лишь его половины! — выходит только наш квартет, который я замыкаю. Торможение перед последним поворотом после длиннющей задней прямой становится для меня сюрпризом. Неприятным. Напрочь прозевав точку торможения, увлечённый развернувшейся прямо передо мной борьбой трёх лидеров, на заблокированных в дым колёсах улетаю прямо. Гравийная зона безопасности скорость хоть и погасила, но недостаточно. Приличным ходом утыкаюсь в отбойник и понимаю, что на этом гонка закончена. От грустных мыслей отвлекают две вылетевшие слева от меня машины, а потом и мощный удар в корму моего седана, куда «причалил» ещё один прозевавший пилот. Геймпад заходится вибрацией — заезд для меня бесславно завершён, не продлившись и одного полного круга по Moscow Raceway.

… Воспоминания о гоночном дебюте в киберчемпионате Lada Sport Rosneft eChampionship лезут в голову в самый неподходящий момент, когда я осваиваюсь за рулём реальной Lada Vesta Sport, под колёсами которой — асфальт уже самой что ни на есть настоящей трассы под Волоколамском. Адреналин накатывает волнами. Первая приходит, когда понимаю, что я впервые сижу за рулём Vesta Sport. Вторая – когда осознаю, что до этого по подмосковной трассе я не ездил. Третья – когда на и без того мокрый автодром обрушиваются новые порции дождя. Четвёртая накрывает с головой от осознания, что сейчас меня ждёт заезд по незнакомой трассе за рулём незнакомого автомобиля в ливень.

Фото: Евгений Сафронов

Вряд ли можно представить себе более неподходящую ситуацию, чем эта. Окончательно отказаться от затеи участвовать в неформальном кубке журналистов не даёт только мой напарник по экипажу. Пилот заводской команды «Лады» Владимир Шешенин — на минуточку, действующий чемпион России серии СМП РСКГ в классе «Туринг-Лайт» и обладатель такого количества регалий, что хватило бы на отдельный материал — невозмутимо общается с кем-то по телефону и жестом даёт понять, что если я подогнал под себя сиденье и руль, то можно выезжать на трассу.

В тот день со мной автодром делили ещё два десятка коллег-журналистов и блогеров. Все — водители разного уровня: от «гонщиков» вроде меня, кто ни разу не ездил по трассе и не был за рулём Vesta Sport, до самых настоящих пилотов, имеющих опыт стартов в различных автоспортивных дисциплинах. И чтобы вся эта братия не убилась сама и не превратила в груду металла седаны Lada (абсолютно, кстати, стандартные, за исключением покрышек), в инструкторы нам отрядили пилотов тольяттинской команды. Мне достался Шешенин.

Фото: Евгений Сафронов

Первые три круга за рулём Владимир: показывает траектории, подсказывает оптимальные передачи, настоятельно не рекомендует отключать систему стабилизации и шутит, что в условиях дождя пилотам нашего уровня всю трассу (а едем мы по укороченной версии Sprint) можно проехать на «автомате», воткнув на выезде с пит-лейна третью передачу и не меняя её до самого возвращения в боксы. Мол, те, кто не имеет опыта езды с механической коробкой передач, больше времени потеряют на переключениях, а на мокром асфальте проще и надёжнее с точки зрения результата ехать всё время на одной ступени. И не отключать систему стабилизации.

По тону голоса и выражению лица Шешенина и не поймёшь, то ли он действительно шутит, то ли говорит всерьёз. Зато не вызывают сомнений его слова о необходимости держаться от мокрых поребриков подальше — словно в качестве иллюстрации этой мысли седан такого же как у нас цвета «Тайфун», бодро едущий и активно штурмующий бордюры, прямо перед нами срывается с трассы и, развернувшись кормой вперёд, улетает в гравий. Медленно возвращаемся в боксы и ждём, пока маршалы вернут машину на асфальт, чтобы вернуться к обучению на трассе.

Это вам не диван! Как я наошибался, тестируя гоночную «Ладу» Мучил «Весту», мешал профессиональным гонщикам, снялся в пафосном ролике.

Трёх кругов, не считая ещё круги выезда из боксов и возвращения туда, конечно, недостаточно, чтобы превратить меня в аса, но наставник проявляет чудеса дипломатии и сдержанно хвалит, отмечая прогресс. На вопрос, не страшно ли ему ехать по гоночной трассе на гражданской машине без каркаса безопасности, не будучи облачённым в комбинезон и шлем, Владимир улыбается. «Когда я за рулём — я машину чувствую и не еду на пределе. Страшно, когда сидишь на пассажирском сиденье, а за рулём вы», — выпалив эту фразу, пилот скрывается за дверью уборной. Очевидно, мой пилотаж произвёл на него впечатление.

Участники импровизированной гонки сменяют друг друга за рулём автомобилей, а их напарниками-наставниками остаются всё те же лица. Пилоты, что проведут сезон-2021 в составе Lada Sport Rosneft — а в СМП РСКГ это Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев в классе «Туринг», Владимир Шешенин и Андрей Петухов в «Супер-Продакшене», Леонид Панфилов и новичок команды Иван Чубаров в «Туринг-Лайте», в Кубке России выступает экипаж Дмитрия Воронова и Виктора Позерна — «учат» журналистов и блогеров на трассе. А симрейсеры из Lada Sport Rosneft eRacing Team (Кирилл Антонов, Павел Муконин, Кирилл Соковиков и Егор Огородников) коротают время в боксах. Но и им скучать явно не приходится, потому что есть пара симуляторов. Правда, заготовлены они тоже для нас, журналистов.

Фото: Евгений Сафронов

Следуя современному тренду, когда реальные гонки тесно переплетаются с виртуальными, в зачёт нашего междусобойчика пойдёт сумма двух быстрых кругов: лучшего времени из трёх показанных на трассе в заезде в одиночку, без гонщика рядом, и лучший круг на симуляторе, где в игре RaceRoom тоже надо постараться установить максимально хорошее время на Moscow Raceway. Кто-то из коллег быстро «отваливается», заявляя, что, мол, на симуляторе «ощущения не те» и он просто не может так ездить, а кто-то просто прослушал, что виртуальный заезд — тоже обязательная часть программы — и потом удивляется, отчего его нет в итоговом протоколе.

После реального автомобиля симулятор, пусть даже с креслом, рулём и педалями, всё равно не то. Но гораздо лучше, чем пытаться ездить в RaceRoom с геймпадом или того хуже, на клавиатуре. Для меня всё складывается неплохо. На реальной трассе круги свои я прошёл хоть и далеко от рекордов, но безопасно — никаких вылетов или даже помарок в пилотаже, а вот на виртуальной и по гравию пару раз попылил, и с торможением неоднократно ошибался, и даже один раз затоталил свою виртуальную машину, чего греха таить. Но своё время в десятке лучших на симуляторе показал. И оглашения результатов ждал не без приятного волнения.

Фото: Евгений Сафронов

Итог приятно удивил. Поставленную задачу-минимум — попасть в топ-20 — я с лихвой перевыполнил, заняв 10-е место среди 21 участника. Неплохо для человека, который осваивался в абсолютно новых для себя условиях! И пусть рекордов я не поставил ни в реальном, ни в виртуальном мире, но даже средненький результат и там, и там в сумме дал неплохой для новичка показатель.

Но главное ведь это — не победа, а участие. И опыт. Который можно получать самостоятельно, набивая шишки или учась на чужих ошибках, а можно просто прислушиваться к профессионалам и перенимать их мастерство. У Сергея Сироткина я научился ездить на картах, у Владимира Шешенина получил азы пилотажа кузовных машин (какой же это кайф — сделать всё правильно и почувствовать, как автомобиль отвечает тебе взаимностью и выполняет ровно то, что ты от него хочешь!). Осталось самое главное в современном автоспорте — найти того, кто обучит симрейсингу…