Экстремальный седан от «Альфа Ромео»: его помогли создать Райкконен и команда Формулы-1

Alfa Romeo — это воплощение итальянского стиля и итальянских же технологий, а линейка GTA не что иное, как отсылка к славному гоночному прошлому легендарной марки. Прошлому, которое стало настоящим благодаря Alfa Romeo Giulia GTA и Sauber.

Фото: Alfa Romeo

История GTA началась в 60-е годы, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало гоночный автомобиль на базе Alfa Romeo Giulia Sprint GT гоночную модель, в индексе которой появилась литера A — от итальянского Alleggerita, «лёгкий». Машина стала культовой, но об индексе забыли до начала 2000-х, когда бренд GTA решили возродить для топовых версий Alfa Romeo 147 и Alfa Romeo 156. Эти модели были самым мощными в линейке, получив 250-сильный 3,2-литровый V6, но при этом ни о какой лёгкости речи не шло. Что не помешало обрести моделям статус культовых. История Alfa Romeo GTA завершилась в 2005 году, чтобы получить неожиданное продолжение в 2020-м…

Фото: Alfa Romeo

По случаю своего 110-летия итальянская марка решила возродить линейку GTA, выпустив две «заряженные» модификации седана на базе современного седана Alfa Romeo Giulia (Type 952). За основу специалисты взяли версию Quadrifoglio с легендарным четырёхлистным клевером. За этой эмблемой скрывается седан с разработанным специалистами Ferrari специально для Giulia Quadrifoglio 510-сильным 2,9-литровым бензиновым турбомотором V6. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (предлагалась некоторое время и 6-ступенчатая механическая трансмиссия, но потом машину оставили только с «автоматом») и задним приводом, что уже обещает нескучную жизнь водителю.

Для пущей уверенности машину оснастили карбон-керамическими тормозами, особым углепластиковым аэродинамическим обвесом и характерным декором в салоне. Всё это позволило новой Alfa Romeo стать быстрейшим серийным седаном на «Нордшляйфе» и собрать массу восторженных отзывов от автожурналистов по всему миру.

Фото: Alfa Romeo

Спустя три года после премьеры базовой Giulia Quadrifoglio была представлена версия NRING Edition с карбон-керамическими тормозами, углепластиковыми сиденьями Sparco, карбоновым декором салона, селектором трансмиссии и ковриками Mopar, а также расширенной отделкой кузова углепластиком и более богатым оснащением.

Ещё через год Alfa Romeo вернулась в Формулу-1, создав заводскую команду на базе швейцарского коллектива Sauber, и этому событию посвятили лимитированную версию Giulia Quadrifoglio Racing Edition — седан получил карбоновый декор экстерьера, ливрею в стиле болида Alfa Romeo Racing C38, титановый выхлоп Akrapovic и более мощный, 520-сильный, мотор, который дополнил снижение массы автомобиля на 28 кг и сделал исполнение Racing Edition самым мощным в линейке Alfa Romeo Giulia на тот момент. Но ждать нового главу семейства пришлось не так и долго.

Фото: Alfa Romeo

Воедино сложилось всё: и 110-летие Alfa Romeo, и возвращение марки в Формулу-1, и сотрудничество с Sauber Group. Так что возрождение бренда GTA было вопросом времени. И так и случилось — в начале прошлой весны был представлен седан Alfa Romeo Giulia GTA, получивший одновременно с этим ещё более экстремальную версию Giulia GTAm. За основу взяли Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, у которой повысили мощность, снизили массу и улучшили аэродинамику.

Фото: Alfa Romeo

510-сильный мотор форсировали до 540 «лошадей» (повысили давление наддува, установили более выносливые поршни и вдвое, до четырёх литров, увеличили объём масла в двигателе), что позволило сократить время разгона с места до 100 км/ч сразу на 0,3 секунды, до 3,6 секунды, а максимальная скорость выросла на 5 км/ч, до 312 км/ч. Естественно, что выросшая динамика потребовала перенастройки 8-ступенчатого «автомата» и усиленных карбон-керамических тормозов, а также доработки подвески — в ней выросло число компонентов из алюминия, появились новые амортизаторы и пружины, а колея стала шире на 50 мм.

Что касается облегчения, то седан стал легче сразу на центнер — снизить массу до 1520 кг позволили титановая выхлопная система Akrapovic, углепластиковые капот, крыша, передний бампер, колёсные арки, выполненный из карбона карданный вал, облегчённые 20-дюймовые колёсные диски с креплением центральной моногайкой.

Более экстремальная версия Giulia GTAm плюсом ко всему лишилась заднего дивана, вместо которого установлены усилитель кузова, крепления для гоночных шлемов и огнетушителя, задние и боковые стёкла заменены лёгкими панелями из лексана, а внутренние ручки дверей уступили место тканевым петлям.

Фото: Alfa Romeo

Салон Giulia GTA отличается обширной отделкой из углепластика и алькантары, а у Giulia GTAm дополнительно есть карбоновые кресла-«ковши» с 6-точечными ремнями безопасности. Но всё это внутри, а визуально отличить флагманскую версию можно по особому аэродинамическому обвесу (включая накладки на задние колёсные арки для расширенной колеи), в работе над которым участвовали специалисты Sauber Engineering.

Фото: Alfa Romeo

Специалисты швейцарской компании продували новый обвес в своей аэродинамической трубе в Хинвиле, работали над дизайном кузовных элементов — переднего бампера, порогов, переднего сплиттера, заднего спойлера и антикрыла у версии Giulia GTAm — а заодно принимали непосредственное участие в поиске финальных настроек для серийных автомобилей. Причём не обошлось без поддержки пилотов Alfa Romeo Racing Orlen.

Фото: Alfa Romeo

Кими Райкконена и Антонио Джовинацци пригласили в итальянский Пьемонт, где с начала 1960-х действует Circuito di Balocco — заводской полигон, построенный Alfa Romeo, для испытания прототипов новых моделей и тестов гоночной техники. Итальянского гонщика задействовали для корректировки настроек Giulia GTA, а мнением финна инженеры интересовались с точки зрения эффективности аэродинамики автомобиля.

Причём в ходе тестов у обоих гонщиков была возможность не просто поделиться своими отзывами со специалистами Alfa Romeo, но и опробовать разные варианты настроек, в которые инженеры вносили изменения в соответствии с пожеланиями пилотов Формулы-1, и дать обратную связь. Правда, история умалчивает, получили ли серийные седаны что-то от Кими и Антонио, или же мнение Райкконена и Джовинацци инженеры во внимание приняли, но воплощать в жизнь не стали…

Фото: Alfa Romeo

Каждому из покупателей новых седанов вместе с автомобилем достанется персонализированный чехол для машины Goodwool, гоночный шлем Bell, окрашенный в особую ливрею GTA, гоночный комбинезон, ботинки и перчатки Alpinestars и специальный курс водительского мастерства от Alfa Romeo Driving Academy. Плюс к этому для эксклюзивных седанов в компании разработали отдельную программу сервисного обслуживания и технической поддержки во время трек-дней.

Фото: Alfa Romeo

Неизвестно, сколько из 500 выпущенных Alfa Romeo Giulia GTA и Alfa Romeo Giulia GTAm побывают на гоночных трассах, но каждый владелец может с уверенностью сказать, что в его автомобиле есть частичка Формулы-1. Alfa Romeo Giulia GTAm после тестов в Балокко уже побывала и на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, и на Гран-при Испании в Барселоне, так что связь нового седана с Формулой-1 стала только крепче.