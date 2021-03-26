Необычно: в Формуле-1 теперь зелёный сейфти-кар. И новинку может купить любой желающий!

Всего 14,5 млн рублей – и вы представляете, как даже Хэмилтон с Ферстаппеном безропотно остаются позади.

Ни вековая история, ни статус автомобиля спецагента Джеймса Бонда, ни успехи в гонках GT не гарантируют финансового успеха компании. В этом на своём опыте убедился бренд Aston Martin, который, несмотря на всё вышеперечисленное, столкнулся с кризисом, усугублённым пандемией коронавируса. В итоге для спасения легендарного автопроизводителя пришлось продавать часть акций. Владельцем доли стал консорциум Yew Tree Overseas Limited во главе с канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.

Учитывая, что 20% Aston Martin принадлежат концерну Daimler, новым главой Aston Martin стал экс-руководитель Mercedes-AMG Тобиас Мёерс, так что связи между британским и немецким автопроизводителем ещё сильнее упрочились. Настолько, что Aston Martin не просто впервые за более чем 60 лет вернулся в Формулу-1 с заводской командой (той, что уже принадлежала Лоуренсу Строллу и сезон-2020 провела с «розовым «Мерседесом», что уже на многое намекает), но и впервые с 1996 года лишил Mercedes-Benz статуса эксклюзивного монопольного поставщика официальных автомобилей Формулы-1!

Если всё пойдёт по плану и в сезоне-2021 пройдёт 23 Гран-при, то на 11 этапах, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи, неизменный пилот автомобиля безопасности Бернд Майлайндер и водитель медицинской машины Алан ван дер Мерве будут работать на привычных для себя 585-сильном купе и Mercedes-AMG GT R и 510-сильном универсале Mercedes-AMG C 63 S Estate соответственно. Но начинать сезон Майландеру и ван дер Мерве на Гран-при Бахрейна придётся на непривычной для себя технике — 535-сильном купе Aston Martin Vantage и 550-сильном кроссовере Aston Martin DBX.

Фото: Aston Martin

Если оба Mercedes-AMG технически остались теми же автомобилями, что можно купить в автосалоне, то в случае с Aston Martin это справедливо только для модели DBX. Кроссовер снабдили раздельными креслами-«ковшами» (для водителя, штатного медика Международной автомобильной федерации ФИА доктора Яна Робертса, местного врача трассы проведения Гран-при и гонщика — на случай, если последнему потребуется эвакуация с места инцидента) каждое из которых оснащено 6-точечными ремнями безопасности. Багажник дополнили креплениями для медицинского и спасательного оборудования, включающего в себя набор для оказания первой помощи, дефибриллятор, пару огнетушителей и набор для спасения при пожаре.

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В рамках гоночного «тюнинга» в салоне появились дополнительные дисплеи: для телетрансляции гонки, для данных о состоянии попавшего в аварию пилота (информация поступает в режиме реального времени с датчиков, встроенных в перчатки гонщика), для флаговой сигнализации, для отображения картинки с камеры заднего вида. И это не считая встроенной радиосвязи и пульта управления светодиодными проблесковыми маячками на крыше.

Вроде бы и достаточно переделок, но всё же меньше, чем у купе Vantage, который для работы во главе пелотона Формулы-1 пришлось дорабатывать гораздо серьёзнее, чем кроссовер. Хотя, казалось бы, именно DBX меньше спорткара приспособлен для службы на треке, но всё вышло наоборот.

Фото: Aston Martin

Когда стало понятно, что модели Aston Martin предстоит не просто ездить по гоночной трассе, но и делать это в весьма высоком темпе, инженерам британской марки пришлось взяться за доводку двигателя, коробки передач, подвески и аэродинамики автомобиля. Всё ради того, чтобы спорткар мог поддерживать необходимый болидам темп.

Мощность 4-литрового турбомотора V8 производства Mercedes-AMG была увеличена на 25 л.с. — с базовых 510 л.с. до 535 л.с., а крутящий момент сильнее «растянули» по диапазону оборотов. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач получила новые настройки, чтобы быстрее переключаться вверх и вниз. Дополнительно заднеприводное купе оснастили блокировкой дифференциала с электронным управлением.

Фото: Aston Martin

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Ни время разгона с места до 100 км/ч (3,6 секунды), ни максимальная скорость (314 км/ч) не изменились, но это и не было целью: Мёерс поставил перед своими подопечными задачу улучшить управляемость модели и время на круге, поэтому инженеры сосредоточились на подвеске и рулевом управлении. Купе получило более жёсткий передний подрамник, перенастроенный руль, ставший острее, в подвеске поменяли амортизаторы, а на задней оси установили ещё и более жёсткие пружины.

Впервые Vantage оснастили 21-дюймовыми (ранее максимумом для модели были 20-дюймовые) колёсными дисками Satin Black Diamond Turned особого дизайна, обутыми в покрышки Pirelli P Zero. Что интересно, для главы Aston Martin принципиально было сохранить на машине шины, позволяющие ей ездить по дорогам общего пользования, поэтому слики исключительно для гоночных трасс даже не рассматривались создателями пейс-кара.

Фото: Aston Martin

Чтобы купе уверенно чувствовало себя на высокой скорости, стандартный спорткар дополнили углепластиковым аэродинамическим обвесом с особым плетением карбона 2x2 Twill, самыми заметными составляющими которого стали новая решётка радиатора с горизонтальными планками, развитый передний сплиттер, массивные накладки на пороги и днище, антикрыло на крышке багажника. По заявлению Aston Martin, эти доработки позволили при движении на максимальной скорости увеличить прижимную силу на 200 кг. Квартет выхлопных патрубков вместо стандартных двух вряд ли влияет на что-то, кроме стиля, но автомобилю весьма к лицу.

Естественно, появились проблесковые маячки со встроенной в их стойку камерой заднего вида, а в салоне для Ричарда Даркера, сопровождающего Бернда Майландера, установили дополнительное зеркало заднего вида, на которое и выводится изображение с камеры. Оба члена экипажа машины безопасности сидят в «ковшах» с 6-точечными ремнями безопасности, а на передней панели установлены крепления для двух iPad — с телетрансляцией гонки и служебной информацией. Естественно, предусмотрены радиосвязь, несколько камер для прямой телетрансляции и пульт управления «мигалками», причём ради него пришлось перекомпоновывать центральную консоль — у дорожного Vantage она занята кнопками управления «автоматом», поэтому для пейс-кара надо было поменять положение клавиш.

Фото: Aston Martin

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И точно такой же автомобиль, за исключением описанного в предыдущем абзаце оборудования, теперь может позволить себе любой поклонник Aston Martin и/или Формулы-1. Всё дело в том, что раз уж марка стала поставщиком официальных машин для чемпионата мира, то грех было не монетизировать это достижение в сегменте дорожных спорткаров.

Специальное исполнение F1 Edition, технически основанное на автомобиле безопасности Формулы-1, но доступное не только в виде купе, но и родстера с открытым верхом, Aston Martin предлагает всем желающим. Стоимость спецверсии — от 162 тыс. евро (примерно 14,5 млн рублей).

Фото: Aston Martin

Можно выбрать машины в фирменном цвете Aston Martin Racing Green (его же несут пейс-кар и болиды Aston Martin Cognizant Formula One Team), а можно оттенки Jet Black и Lunar White с контрастными полосами Solid Matte Dark Grey. Вариант отделки салона один — кожа Obsidian Black в сочетании с алькантарой Phantom Grey, зато контрастные вставки на креслах и нить прострочки обивки доступны в вариантах Lime Green, Obsidian Black, Wolf Grey или Spicy Red.

И вроде бы невелики доработки, но Aston Martin Vantage F1 Edition — отличная иллюстрация того, как можно и нужно зарабатывать на всём, что связано с Формулой-1. Лоуренс Стролл уже привёл BWT Racing Point F1 Team к первой и последней в её истории победе в Гран-при, а сейчас канадский миллиардер взялся за если не возрождение, то возвращение к прибыльности легендарной марки. И в этом все средства хороши — и собственная заводская команда, и поставка автомобилей для официальных нужд чемпионата мира и, естественно, выстраивание прочной хотя бы ассоциативной связи между Aston Martin на трассах Формулы-1 и дорогах общего пользования. Ведь «такого же» спорткара как тот, что мелькает в телетрансляциях Гран-при, не предлагает даже Mercedes-AMG.