Расселлу нужно подчиниться Хэмилтону ради места в «Мерседесе»? Сложный ребус для чемпионов

Боттас никак не помогает Хэмилтону в борьбе с Ферстаппеном. Но и Расселл может оказаться далеко не верным слугой.

По ходу пятничных свободных заездов перед Гран-при Штирии Валттери Боттас умудрился не удержать машину, выезжая с пит-лейна. Механикам из соседних боксов пришлось помогать незадачливому финну, судьи выписали гонщику штраф в три позиции на стартовой решётке воскресной гонки, а в паддоке вновь стали посмеиваться над вторым пилотом «Мерседеса» — в этом сезоне Валттери выглядит как никогда беспомощным. Похоже, всё идёт к увольнению 31-летнего пилота…

Разбираемся, так ли плох Боттас и чем команда рискует, приглашая на его место британского юниора.

Худший сезон Боттаса

После семи этапов сезона-2020 Валттери Боттас занимал третье место в чемпионате. Он выиграл первую гонку в Шпильберге, а затем ещё пять раз поднимался на подиум и лишь из-за взрыва шины на «Сильверстоуне» в один из уик-эндов остался без очков. Впрочем, даже тогда Валттери критиковали: он регулярно уступал в скорости Хэмилтону и в первых семи гонках лишь дважды опередил на финише Ферстаппена (читай — отобрал у Макса хоть какие-то очки).

Сейчас же Валттери только пятый, у него почти вдвое меньше очков (59 против 107), а Ферстаппена финн опередил лишь раз — в Баку, когда у гонщика «Ред Булл» на полном ходу взорвалась задняя шина. На подиум Боттас в этом году поднимался трижды — вдвое реже, чем на старте сезона-2020. Статистика была бы получше, если бы, например, в Монако на пит-стопе не заклинило гайку, но помимо того уик-энда второму номеру «Мерседеса» похвастаться пока нечем.

Валттери Боттас в Баку Фото: Clive Rose/Getty Images

Зато запомнилось его столкновение с Джорджем Расселлом в Имоле — удивлял даже не сам контакт между пилотами дружественных команд, а то, что гонщик «Мерседеса» вынужден был бороться за позицию с пилотом «Уильямса». На протяжении всего уик-энда в Баку Боттас выглядел совершенно неконкурентоспособным на фоне Хэмилтона, ну а недавний Гран-при Франции стал ещё одним ударом по репутации финна.

Напомним, Боттас первым поехал в боксы, поскольку испортил комплект шин, и именно его остановка привела к раннему пит-стопу Ферстаппена и Хэмилтона. Если бы Льюис оставался бы на трассе парой кругов дольше, то ему хватило бы комплекта резины до финиша, хотя и «подрезка» «Ред Булл» оказалась бы намного мощнее.

Фактор Расселла

На фоне прихода в «Ред Булл» Серхио Переса, который уже выиграл гонку и добивается более высоких результатов, чем Албон и Гасли до него, проблемы «Мерседеса» со вторым пилотом становятся всё более очевидны. В то же время Боттас абсолютно лоялен команде и выполняет любые приказы по ходу гонки. Не сказать, что это какой-то уникальный навык для второго пилота, но нельзя быть уверенным, что Джордж Расселл поступит так же.

Молодой англичанин уже третий год прозябает в «Уильямсе» и никак не может набрать на этой машине хотя бы одно очко. В то же время он уже ясно дал понять на Гран-при Сахира, что уже сейчас способен бороться за победы и выигрывать гонки — если механики не путают колёса на пит-стопе. Расселл амбициозен и рассчитывает рано или поздно стать чемпионом мира, а нет титула более престижного, чем в борьбе против самого титулованного гонщика на решётке.

Джордж Расселл Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Тото Вольф уже давно видит Расселла в напарниках у Хэмилтона и представляет себе эту пару как англосаксонскую версию сотрудничества Шумахера и Массы в «Феррари», когда молодой гонщик приобретает наилучшего ментора из возможных в этом спорте.

Но куда выше вероятность, что Джордж не будет уступать напарнику дорогу. В паддоке хорошо помнят, как Шарль Леклер уже во второй гонке проигнорировал приказ команды и лишил Феттеля даже формального статуса лидера команды. А Хэмилтон едва ли сдастся так же легко, как Себ.

В следующем году всю Формулу-1 ждёт переход на совершенно новый регламент, и, возможно, Вольф решит, что опыт Боттаса (и его лояльность) понадобятся «Мерседесу» ещё на год. Если, конечно, Расселл не докажет своему менеджеру, что готов исполнять любые пожелания команды и работать на Хэмилтона. В конце концов, оставаться в «Уильямсе» на четвёртый год — очевидный перебор.